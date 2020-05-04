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4月份全国发电量同比持续正增长

2020年05月04日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京5月2日电　（记者姜琳）记者从中国电力企业联合会和电网企业获悉，自3月末开始，全国日发电量、电网日调度发受电量均开始超过去年同期水平，电力需求逐步回升。4月份发电量持续正增长。4月1日至15日，全国发电量同比增长1.2%。

　　中电联数据显示，从发电看，尽管一季度全国规模以上工业发电量同比下降6.8%，但降幅较前2个月收窄1.4个百分点。

　　从电网企业监测的用电情况看，有色金属、医药、电子、化工、钢铁、机械等工业行业用电量已基本达到或超过去年同期水平。

　　据国网能源研究院分析预测，随着生产生活加速回归常态，二季度国家电网经营区全社会用电量增速将提升至2%至3%左右。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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