展现青年新担当 投身时代新征程

时代的光荣，属于青年。

百余年前，五四先驱振臂高呼“惟属望于新鲜活泼之青年，有以自觉而奋斗耳！”将希望寄托在青年身上，希望国家焕发新的生机与活力，屹立于世界之东方。走过新中国成立以来的峥嵘岁月，一代代青年与时代同行、投身国家建设，在实现中国梦的进程中谱就了一曲奋斗不息的青春之歌。

如今，我国新旧动能转换日趋明显，经济在迈向高质量发展的大道上阔步前行。在互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合的关键时期，青年一代再挑大梁，从科技创新到脱贫攻坚，从传统行业到新兴业态，从老基建到新基建……今天的中国，为青年实现人生梦想的舞台已搭好，祖国的时与势正在撑起他们的理想与志向。

让青年成为创新创造的主力军。中国特色社会主义已进入新时代，深化供给侧结构性改革、实现高质量发展前所未有地呼唤创新创造。

创新离不开青年人。看今朝，中国航天科技集团所属运载火箭技术研究院长征十一号运载火箭海上发射青年突击队的平均年龄仅为33岁；在中电科41所，一支成员平均年龄只有30多岁的5G测试技术研发团队，凭着扎实的理论功底和良好的专业技术，在第五代移动通信测试技术方面不断取得新的突破，青年正活跃在创新创造的各个领域。

让青年成为数字经济的建设者。据统计，2019年中国数字用户中，35岁及以下用户占比68.15%，当代青年正在互联网上释放出蓬勃朝气与澎湃动能。

疫情期间，主播直播带货，为复产复销赋能；贫困县市，青年书记走进直播间，带动消费扶贫。随着互联网技术的发展，青年人顺应网络化、数字化、智能化发展趋势的新兴业态，正激活消费一池春水，创造了电子商务的奇迹、物流的奇迹、支付的奇迹，成为实现经济转型升级的驱动力。

经济高质量发展离不开青年人，青年是生产和消费的主力军，是社会经济发展最具活力、潜力的群体，更是驱动我国经济高质量发展的蓬勃力量。

在五四青年节到来之际，我们还面临着奋力夺取抗击疫情和经济社会发展双胜利的考验。此次“大考”中，青年展现出了担当与信念。全国各族青年积极响应党的号召，不畏艰险、冲锋在前、真情奉献，赢得了党和人民高度赞誉。

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。如今，春暖花开，疫情渐散，青春的蓬勃力量期待着，在时代的新征程中再次展现光辉与力量！

(责编：栗翘楚、孙阳)