5月4日全国铁路返程客流回升 预计发送旅客530万人次

人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月4日，全国铁路返程客流开始回升，预计发送旅客530万人次，铁路部门调整运力投放，加开旅客列车225列，持续做好疫情防控工作，服务旅客安全健康顺利出行。

5月3日，全国铁路发送旅客502.5万人次，加开旅客列车193列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客28.9万人次，上海局集团公司发送旅客116.1万人次，广州局集团公司发送旅客86.3万人次。

各地铁路部门根据客流变化，动态投放运力，不断改善服务，努力提升旅客出行体验。沈阳局集团公司陆续增开沈阳北至北京等热门方向动车组列车53列。太原局集团公司在大西高铁大同至运城间恢复开行5列动车组，安排11列动车组重联运行，将提升约6000个座席的运能。济南局集团公司加大青岛、烟台、威海地区列车开行密度，开行8列山东环行动车组列车和20列青荣城际城际高铁、普速列车。上海、南昌局集团公司管辖内火车站与地方交通部门加大协调联动，努力做到无缝衔接。西安局集团公司增开西安至宝鸡、延安、汉中等重点城市动车组。成都局集团公司加开渝万、成贵、渝贵等热门高铁线路动车组。兰州局集团公司在兰州至中川城际、银中高铁加开14列高峰线动车组列车。乌鲁木齐局集团公司开行乌鲁木齐至哈密、奎屯、库尔勒等热门方向20列旅客列车。

节日期间，铁路部门统筹做好站车疫情防控和铁路运输服务保障工作，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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