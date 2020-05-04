5月4日全国铁路返程客流回升 预计发送旅客530万人次

人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月4日，全国铁路返程客流开始回升，预计发送旅客530万人次，铁路部门调整运力投放，加开旅客列车225列，持续做好疫情防控工作，服务旅客安全健康顺利出行。
5月3日，全国铁路发送旅客502.5万人次，加开旅客列车193列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客28.9万人次，上海局集团公司发送旅客116.1万人次，广州局集团公司发送旅客86.3万人次。
各地铁路部门根据客流变化，动态投放运力，不断改善服务，努力提升旅客出行体验。沈阳局集团公司陆续增开沈阳北至北京等热门方向动车组列车53列。太原局集团公司在大西高铁大同至运城间恢复开行5列动车组，安排11列动车组重联运行，将提升约6000个座席的运能。济南局集团公司加大青岛、烟台、威海地区列车开行密度，开行8列山东环行动车组列车和20列青荣城际城际高铁、普速列车。上海、南昌局集团公司管辖内火车站与地方交通部门加大协调联动，努力做到无缝衔接。西安局集团公司增开西安至宝鸡、延安、汉中等重点城市动车组。成都局集团公司加开渝万、成贵、渝贵等热门高铁线路动车组。兰州局集团公司在兰州至中川城际、银中高铁加开14列高峰线动车组列车。乌鲁木齐局集团公司开行乌鲁木齐至哈密、奎屯、库尔勒等热门方向20列旅客列车。
节日期间，铁路部门统筹做好站车疫情防控和铁路运输服务保障工作，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】