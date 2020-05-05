保供应，家底厚实物资丰（看！ 中国经济奋力突围（20））

广西柳州汽车城的东风柳汽商用车基地，工人在整车车间忙碌。复工以来实现了产能全面恢复，订单也创新高。

黎寒池摄（人民视觉）

收栏寄语

在我们即将全面建成小康社会的关键时期，新冠肺炎疫情突如其来！怎么办？奋力突围，我们责无旁贷！沧海横流，方显英雄本色。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过艰苦卓绝的努力，中国疫情防控终于取得了阶段性胜利。

自4月8日起，本报在头版开设“看！中国经济奋力突围”专栏，近一个月来，生动呈现了各地区各部门各行业积极应对疫情、勇于迎难而上、有序复工复产、主动危中寻机的新探索新作为。20篇聚焦一线、令人感奋的故事里，既有在抗疫保供方面担当中流砥柱的大央企，也有在困境中闯出一片新天地的“小巨人”；既有咬紧牙关为生计奔忙的各类经营者，也有夜以继日解决民生难题的广大基层干部；既有尽力发挥桥梁纽带作用的侨商，也有坚定在华发展信心的各国投资者……非常时期，正是大大小小经济主体不放弃、不服输、不停步的那股子劲头，汇聚起中国经济突出重围的澎湃活力和强大动力。

栏目有期，奋进不止。本报将继续通过新的专栏和报道，及时反映中国巩固疫情防控战果、全面恢复经济社会秩序、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的一幅幅壮丽图卷，也希望海内外读者与我们共同见证一个个可圈可点的中国故事！

时维立夏，田间地头一片繁忙；形势向好，各地复工复学也正在路上。万事俱备，“粮草”要先行。一批批生活、防疫、生产物资更是早早地、满满地备上了！

自疫情发生以来，物资供应成为人人关心的基本问题，也是摆在全社会面前的一道综合考题。保基本生活，保人民安全，保经济发展，中国政府、企业、协会纷纷参与到这场“保供”战役中来。

米面粮油齐了，口罩消毒液有了，人们心里安定了。企业复工了，生产物资跟上了，中国经济社会平稳运转有底气了！

货足价稳，粮油菜蛋奶随买随有

“人烟稀少，临海著盐，汪田种稻，一年一熟”，江苏盐城“射阳大米”历史悠久，近年来还成了当地的名片。眼下时节正好，农户们悉心管护田间幼苗，守护着丰收的希望。

另一头，生产线上也忙碌着。“目前手里已经有3万吨的订单了，计划全年保底生产6万吨，争取实现全年销售4亿元！”江苏射阳大米集团有限公司总经理徐苏阳说，公司复工复产稳步推进，目前2条生产线全部满负荷生产，保障日产300吨大米的持续供应能力。

从种植生产到加工销售，季季紧抓，环环相扣，守护居民的米、面、粮、油、肉、蛋、奶、菜。

生产端，企业各显身手扩生产。辽宁50万头生猪项目部分正式运营，已向市场销售仔猪；河南洛阳等地母猪场项目正抓紧建设，预计今年8月后将陆续建成投产……在辽宁禾丰牧业股份有限公司，生猪产能正稳步爬坡。禾丰牧业关内区市场部总监朱信钢说，目前正是养殖行业补缺口，养殖场复养的时候。预计到明年上半年市场行情都较好，公司正紧抓生猪产业化业务加油干！

零售端，大伙各展所长保供应。特殊时期，市场难免偶有波动。3月底，北京物美超市的大米和面粉日均销量突然增长到正常水平的3倍。“我们赶紧想办法增加商品储备和发货频次。集团与中粮、首农等企业合作，加大采购，第一时间送货到各个门店。”物美集团新闻发言人许丽娜说，货架上供应充足、价格稳定，消费者的疑虑很快被打消。4月上旬以来，门店米面油销量逐渐回落到正常水平。

农业农村部数据显示，一季度农产品批发价格200指数先涨后跌，3月平均指数与1月基本持平。加拿大滑铁卢大学助理研究员司振中点赞：即便疫情最严重的时候，“中国的食品供应以及价格一直保持稳定”。

“手中有粮，心中不慌”，在14亿人口的大市场，平稳运行首先源自供给充足——

“菜篮子”不用愁，全国蔬菜在田面积超过6700万亩，预计未来一个月蔬菜收获产量3400多万吨，能够满足消费需要。“米袋子”也有保障，中国粮食产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，2019年，人均粮食占有量474公斤，远高于人均400公斤的国际粮食安全标准线。

“目前，我们国家粮食储备是充足的，口粮完全自给，米面随买随有。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说。

全国保供应，需要“一盘棋指挥、一竿子到底”，平稳运行亦离不开灵活调度——

疫情发生后，粮食应急保障体系迅速发挥作用，不少城市成品粮供应能力保持在30天以上；中央储备冻猪肉高频次投放市场，4月29日年内第17次投放，累计投放量超30万吨；出村进城、蔬菜直通，各地将“菜篮子”“米袋子”工程列为民生大事。

“一些国家可以从中国保障粮食安全的举措中学习很多经验。”司振中说。

扩能扩产，防疫物资数量足供得上

“市场需要什么，只要产业相关，我们有能力做的，就立马组织生产！”自1月22日起，博科集团副总裁袁文虎跟大伙儿几乎每天加班加点，赶研发、抢生产，攻下一个个防疫产品。

负压隔离舱、口罩、消毒剂、额温枪……对这家原本主打生物安全设备的企业来说，生产都是第一次。“这不是最难的，关键是要跟时间赛跑，抢出速度！”袁文虎如数家珍：2月15日，负压隔离舱生产资质齐全；3月10日，口罩大批量投产……以医用口罩来说，如今博科日产能已达50万只，随着生产一步步扩展，数字还在不断攀升。

“这样的速度真是前所未有！”企业向前突击，相关部门亦托举给力。袁文虎介绍，从产品检测到资质齐全，原来走完流程用上一年也正常，如今不出一个月。为扩产能，博科生产场地飞速拓展到原来的3倍，高效的行政支持，为企业赢得更多时间。

眼下，口罩机、肺功能仪、呼吸机，一个个都是新的目标。“新产品突破不停步，企业抓住发展机遇，也为社会多尽一份力！”袁文虎说。

在这场防疫大考中，防疫物资既是生命安全防线，也是复工复产的先决条件。政府协调指挥，企业紧急部署，工人提前返岗……全社会守望相助，迅速打响一场防疫物资保供战。

——紧急研发攻关、转产扩产。石化企业生产熔喷布，汽车企业生产口罩机，建材企业生产测温仪……从中石化、中石油到上汽、广汽，再到红豆集团、水星家纺，各路企业纷纷上阵。据工商信息查询网站的数据，目前全国有几万家企业新增了口罩、消毒液、防护服等防疫物资的生产业务。

——多部门协调联动，为企业护航。缺员工，人社部门专门调度，一季度为1万多户重点企业解决招用工近50万人；缺资金，3000亿元专项再贷款直接用于支持企业防疫保供；缺物资，工信部门帮助解决生产设备、原材料、运输等问题；为解除后顾之忧，政府承诺对企业多生产的重点医疗物资将全部兜底采购收储。

一项项数据迅速攀升，仅口罩产能，一个月时间就扩大4倍多，全国日产能突破1亿只。“从供需情况看，医用防护服、医用防护口罩、医用隔离眼罩/面罩、测温仪、呼吸机产能已基本能满足国内的需求。”工信部消费品工业司副司长曹学军说。

随着企业扩能扩产，国内疫情防控向好，中国医疗物资正走向海外，支持全球抗疫。这背后，中国工业体系完整齐全的优势受到海内外关注。

美国彭博社报道，比亚迪、中石化、广汽集团等中国企业跨界生产口罩，这些企业能如此迅速地转变生产线，凸显了中国作为制造业强国的实力。加拿大《环球邮报》则指出，中国拥有世界上规模最大的制造业，具备迅速扩大的医疗设备生产能力，并以创纪录的速度制造世界所需商品。

畅通链条，水电气讯物资齐上阵

复工，复工！订单等不得，保障供应，生产才有充足的“弹药”。

“急！哪怕是包装材料不到位，产品也发不出去。”2月底，眼看着库存物料就要耗尽，上游几家供应商却还没有复工，好多问题接连冒出，亚萨合莱自动门系统苏州工厂厂长金明紧张起来。这时，苏州工业园区金鸡湖商务区管委会的关注来得及时，“政府派专员来了解困难，我们列出详细的供应商和所需物料，一两天就解决了问题！”

生产跟上来，产能迅速爬坡，3月完成订单同比增长46%。“目前看，4月、5月订单量也能跟往年持平。”金明说，公司生产的平开自动门不仅安全性能高还有“无接触”的优势，一下迎来明显的增长，好多地产商和医院客户纷纷增加订单。现在物资供应都没问题，订单生产也有保障。

疏通产业链，打通供应链，各地纷纷出实招。苏州工业园区针对企业复工的困难，成立专项协调小组，截至4月13日累计协调产业链协同复工400家；山东发挥龙头企业和重大项目带动作用，梳理产业链配套企业名单，全省规模以上工业企业应开尽开、能复尽复。工信部数据显示，截至4月21日，全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别回升至99.1%和95.1%，复工复产逐步接近或达到正常水平。

播种，下田！农时误不得，保障供应，春耕才能“装备”齐全。

“田间秧苗长势不错，农忙起来，一直到8月中旬都不得闲。”鲜开志是四川成都温江区开志农机服务专业合作社理事长，农资、农机悉数到位，今年合作社打理的6000多亩土地上，水稻育秧、飞防作业、小麦打理，一样也没耽误。

前一阵不算忙，鲜开志一边在田地里看“行情”，一边要把接下来的生产安排妥当，物资可不能缺位。“需要的都备上了，肥料、薄膜、农药，都是本地的供应商，采购方便。农机这块，插秧机、收割机、拖拉机都候着呢，自家6架无人机也随时能用！”鲜开志笑称自个儿是“土专家”，今年生产“不担心”。

推进化肥、农药、种子等农资生产企业的复工复产，打通农资下乡、农机上路、农民下田的堵点……农业农村部4月初发布数据显示，农资企业复工率98%、复产率90%，均高于去年同期水平；今年春耕投入的农机总量将达到2200万台（套），比去年增加30万台（套），能够充分满足春耕生产需求。

水、电、气、讯，复工复产，各路保障亦纷纷添把劲。前一阵，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司准备将5条生产线全部投入生产，但原有的一条供电线路无法满足生产需求。这时，公司迎来了国网吉林电力（白山）共产党员服务队。原来，服务队队员贾春贺通过分析企业用电趋势，推测需要投入备用线路才能满足其生产需求。短短几天，服务队完成该公司备用供电线路的巡检、消缺和投运工作，生产线快速投运。

巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗说，中国各地有序复工复产，畅通了中国国内供应链运转，促进了产品出口，为提振全球市场信心发挥重要作用。

心连心，手牵手，家底厚实，中国保障供应底气十足。

(责编：白宇、岳弘彬)