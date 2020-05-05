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交通运输行业持续回暖

货运量等指标已恢复九成左右

2020年05月05日08:10  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月4日电  （记者刘志强）记者从近日召开的交通运输部新闻发布会上获悉：3月份以来，交通运输主要指标不断回升，行业回暖迹象持续显现。

　　具体来看，货运量、投资等指标已恢复九成左右。3月份，全国营业性货运量达32.6亿吨，恢复到去年同期的87%，比2月份提高16.9个百分点；港口货物吞吐量完成10.8亿吨，恢复到去年同期的97.8%，比2月份提高6.6个百分点。投资方面，3月份交通固定资产投资完成2026亿元，恢复到去年同期的93.3%，比2月份提高53.3个百分点。

　　3月份，部分交通运输指标较去年同期出现增长：高速公路网车流量9.2亿辆，增长10.1%；民航全货机完成运量25.3万吨，增长28.4%；快递业务量完成59.8亿件，增长23%。与此同时，营业性客运也逐步走出低谷。全国营业性客运量完成3.9亿人，环比2月份增长106.9%。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月05日 02 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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