3月全国“三农”贷款增速回升

本报北京5月4日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布一季度金融机构贷款投向统计报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额160.21万亿元，同比增长12.7%；一季度增加7.1万亿元，同比多增1.29万亿元。

其中，“三农”贷款增速回升。数据显示，3月末，本外币涉农贷款余额36.74万亿元，同比增长9%，比上月末高0.9个百分点；一季度增加1.72万亿元，同比多增5214亿元。

一季度末，农村（县及县以下）贷款余额30.19万亿元，同比增长9.8%，比上月末高1.1个百分点；一季度增加1.48万亿元，同比多增4559亿元；农户贷款余额10.7万亿元，同比增长11.9%，比上月末高0.5个百分点，一季度增加3902亿元；农业贷款余额4.13万亿元，同比增长3.3%，比上月末高2.1个百分点，一季度增加1966亿元。

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