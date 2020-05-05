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昆山台企：复工复产“走在春天里”

本报记者 张 盼

2020年05月05日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　昆山经济技术开发区春意盎然。
　　图片由昆山开发区提供

　　昆山台企纬创集团生产车间内，工人在忙碌。
　　图片由昆山开发区提供

　　江苏省昆山市日前举办了今年首期台企沙龙活动，针对台资企业当前迫切的融资需求，加大金融扶持力度，为台资企业发展注入动力。32家台资企业集中签约“综合风险池”产品，总金额达1.84亿元。

　　

　　举办台企沙龙是昆山持续擦亮当地服务“金字招牌”的具体举措。在惠台惠企政策支持下，昆山现有台资规模以上工业企业在2月下旬实现全面复工，截至目前，当地台企基本实现达产满产，仁宝、纬创等龙头台企产能已超去年同期水平。

　　营商环境受青睐

　　昆山是大陆台商投资最活跃、台资企业最密集、两岸经贸文化交流最频繁的地区之一。它素有“小台北”之称，约10万名台胞安居乐业于斯。

　　昆山市台办向本报记者介绍，今年一季度，昆山市新批台资项目30个，增资项目14个。截至3月底，全市累计批准台资项目5226个，其中增资项目2465个，投资总额631.02亿美元，注册资本323.78亿美元。

　　在落实江苏省、苏州市相关政策的同时，昆山市制定出台了支持中小企业共渡难关15条政策措施和支持企业发展20条服务举措，加大对台企等在昆企业的支持力度。

　　“昆山与企业共克时艰，不但复工进展顺利，众多新项目都在加快推进。”台湾区电机电子工业同业公会驻昆山代表处副主任陈郁沅说，“我们将充分发挥专业优势，推动全市台企转型升级创新发展，为提升地区产业发展水平和企业竞争力贡献力量。”

　　优德精密工业（昆山）股份有限公司总经理、台商陈志伟表示，昆山的优质服务和营商环境，让企业能安心经营、迅速茁壮。“优德将以昆山作为总部基地，辐射全球运营据点，创造更好的收益、更好的福利及更安全环保的生产经营场地。”

　　“政策红包”添利好

　　昆山台企纬创集团是进出口总额位居全省前三位的工业大户，去年实现工业产值606.7亿元。该集团旗下纬新资通公司年初新接一笔大额订单，亟须对现有二期厂房开展综合改造。受疫情影响，项目报建却一度陷于停顿。

　　“我们不仅面临订单丢失的风险，还有可能要承担违约责任。”纬新资通相关负责人说，幸运的是，他们的担忧在昆山开发区各相关部门的协同发力下，很快被顺利化解。

　　得知纬新资通公司遇到困难，昆山开发区经促局立即联系行政审批部门。行政审批部门第一时间赶到现场，与企业座谈了解情况。“随后，我们根据企业订单要求，倒排项目时间表，指导他们通过网上‘不见面’审批，尽快提交材料。”开发区行政审批局相关负责人介绍。在开发区规划、住建等部门通力合作下，企业最终顺利完成厂房改造，成功拿下订单。

　　环鸿电子（昆山）有限公司总经理、台商林大毅说，面对突如其来的疫情，环鸿电子在昆山市政府的指导及支持下，春节加班不停工并获准成为首批正式复工扩产企业，一季度顺利达成原生产目标。

　　今年3月，昆山市发布28条新举措，推动营商环境再优化，打造“昆如意”营商服务品牌。“‘昆如意’——援企暖企行”活动则针对重点台企复工复产，协调解决企业发展困难，现场发放“政策红包”。

　　一系列新举措，让台商们竖起大拇指，深耕昆山发展的动力更足了。

　　创新发展动能足

　　台企淳华科技（昆山）有限公司主要研发制造柔性印刷线路板和5G通讯模块，公司产业链客户需求较为强劲，目前上半年订单充足。

　　昆山市在疫情期间推出企业用工帮扶、稳岗补贴、负担社保费减半等优惠措施，淳华科技也是受惠者。公司营运长、台商蔡奇峰说，在昆山整体经济环境比起往年更有挑战的今日，这些帮扶措施包含各项优惠、减免还有补贴，对企业的发展起到了非常大的实质帮助。

　　昆山市综合风险资金池成立于2018年，已累计为25家台企解决融资需求，降低融资成本超250万元。其中，近期落地的“昆台融”项目资金池总额5000万元，合作银行可在放大倍数不高于10倍的金额范围内开展“昆台融”授信业务，进一步加大金融扶持力度，解决台商台企特别是中小台企的融资难题。

　　信心提振了，干劲更充足。部分昆山台企自发利用大陆经济韧性好、潜力足、回旋空间大的优势，在新技术、新产业、新业态等方面加快创新发展。近来一批优质台资项目签约开工，嘉联益科技、松扬电子、台光电子等台企还纷纷抢抓新基建领域机遇，在5G项目上大展身手，也让台资高地昆山焕发长足发展活力。

(责编：杨曦、孙阳)
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