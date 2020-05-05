全球复工复产道路曲折（环球热点）

4月28日，工人在位于法国瓦朗西安纳的丰田汽车公司车间工作。位于法国瓦朗西安纳的丰田汽车公司4月23日开始逐渐复工。工人在工作过程中需要佩戴口罩，并在车间、办公室和休息室保持社交距离，公司为工人提供自制防护面罩及消毒免洗洗手液等防护用品。

（新华社发）

南非总统拉马福萨4月23日晚发表全国电视讲话。他表示，从5月1日起，针对新型冠状病毒肺炎疫情，南非将对当前防疫措施适当调整放松，实行第四级“封锁令”，并允许部分商业机构重新营业。此外，欧洲部分国家及美国都不同程度解禁封锁、推进复工复产。

但是由于全球疫情的影响，复工复产仍受到掣肘。

复工复产 意见不一

据南非《邮政卫报》报道，南非总统拉马福萨4月23日晚发表全国电视讲话。宣布从5月1日起，针对新型冠状病毒肺炎疫情，南非将对当前防疫措施适当调整放松，实行第四级“封锁令”，并允许部分商业机构重新营业。他表示，经济的复苏变得刻不容缓。

欧洲国家也在逐步实现解禁。据法国国际广播电台报道，法国全国实行的“禁足令”计划将于5月11日结束。法国财政部长勒梅尔此前说：“我们希望所有零售企业都能在5月11日开业。”但他表示，餐馆、酒吧和咖啡馆不在此列，需对他们实行特殊管控措施。

而据美国彭博社报道，法国总统马克龙4月23日表示，法国实施解禁措施“将不会以区域化的形式进行”，改变了其曾说的政府可能根据不同地区受疫情影响的程度逐步解禁的计划。

据德国《每日新闻》报道，德国总理默克尔已暗示，德国将于5月6日逐步解禁。此前，她曾在政府报告中表示，不宜快速解禁，从而抹杀德国目前在控制疫情中取得的成果。

据美国全国公共广播电台报道，特朗普政府此前公布了一项开始重新开放美国经济的计划，尽管专家警告称，美国距离放宽限制还有很长的路要走。美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月28日晚14时50分，美国新冠确诊病例升至1002498例，死亡病例为57533例，确诊病例和死亡病例数都是全球最多。

据美媒报道，美国佐治亚州州长、共和党人布赖恩·肯普4月20日宣布了“重启”经济的决定。根据这项决定，该州政府自4月27日起允许电影院、餐厅、保龄球馆等商业场所对公众重新开放。

这招致了多方批评。据美国广播公司报道，佐治亚州首府亚特兰大市市长凯莎·巴托姆曾多次批评州长推动复工的做法。她警告说，该州可能会出现第二波疫情，而“我无法接受为了经济牺牲生命”。

未达共识 困难重重

“欧美等国的疫情尚未得到完全控制，复工复产时的安全得不到保障，这对推动复工复产造成困难。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报采访时表示。

据美国《国会山新闻》报道，美国众议员唐娜·沙拉拉此前警告，在美国国内疫情尚未完全得到控制的情况下，“一个州过早解禁，就无法阻止邻近州的感染病例增加。”

“在各个国家内部，对于复工复产的争议很多，难以形成共识和行动。”中国国际问题研究院美国研究所助理研究员龚婷在接受本报采访时表示。“以美国为例，各州政策何时放松主要取决于各州而非联邦。特朗普政府出于背后的政治考虑，希望尽早推动复工复产，但是公共卫生界、疫情严重的州（比如纽约州）却认为不能急于复工复产。”

据英国《卫报》报道，美国纽约州州长科莫此前表示，任何政治压力都不会对该州解禁的时间表造成影响。

“国家间的经济相互依赖程度很高，产业链非常复杂，会出现‘牵一发而动全身’的结果。”白明指出。

据德国《法兰克福评论报》报道，已停产1个半月的德国大众汽车于4月27日起在德国沃尔夫斯堡总部逐步推进复工复产。此前受新冠肺炎疫情的影响，“汽车零部件供应量的下滑是造成大众在欧洲停产的原因之一。”

据悉，近日丰田、日产、本田、马自达、铃木、斯巴鲁、三菱和大发在内的日本八家车企已经全部宣布将暂停日本国内的汽车生产。

防疫优先 前景不明

“全球大规模复工复产的最重要前提之一是疫情基本得到控制。当前各国政府的最关键工作还是应该集中在抗疫上。这需要各国之间加强信息共享、防控和治疗经验分享、药物和疫苗研发等领域的抗疫合作。”龚婷指出。

此前，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦的新闻发布会上警告，“最糟糕的时刻尚未到来”。他重申尽管一些国家已在计划放松新冠疫情期间的社会管制措施，但这并不意味着任何国家疫情的结束。

“顺利实现全球复工复产，还应强调不同生产部门之间的联动性。”白明指出，“国家之间应携手合作，将相关产业已复工复产的部门串联起来，疏通全球产业链。”

“中国当前有序并加速推动复工复产具有标志性意义，也为全球复工复产注入了信心，有助于全球产业链的修复和稳定。”龚婷分析。

另据英国广播公司近日报道，亚洲市场研究机构“丝绸之路研究”经理维内希·穆特瓦尼指出，数据显示，到5月，中国大多数企业会百分百复工，不同行业的需求将恢复60%到100%，这些数据令人备受鼓舞。

“顺利推动全球复工复产，对推动经济复苏、保障民生和恢复全球产业链有着积极影响。”龚婷指出。

“然而，全球复工复产的前景还不乐观。”白明分析，“全球实现复工复产依赖中国、美国、日本、德国等经济大国的复工复产情况。目前法、德等国疫情缓解，而美国还未看到疫情得到控制的前景。”

(责编：杨曦、孙阳)