“房住不炒”，楼市预期更清晰

近年来，江西省吉安市泰和县积极实施安居工程，推进安置保障房建设，圆了困难群众的住房梦。图为4月12日，泰和县澄江镇官溪村整齐划一的安置房。

邓和平摄（人民视觉）

近日，北京市海淀区西北旺镇的共有产权住房永靓家园项目已有序复工，建设者们在施工现场紧锣密鼓地施工作业。图为建设者在进行屋面防水保护层施工作业。

新华社记者 任 超摄

今年，江苏连云港市计划启动实施42个新型农村社区建设，改善农民群众住房条件。图为4月18日，正在建设中的连云港市海州区浦南镇太平村新型农村社区三期工程。

耿玉和摄（人民视觉）

楼市的起伏，不仅反映经济运行，也牵动着普通居民的心。中国人民银行近日发布的《一季度金融机构贷款投向统计报告》显示，截至2020 年一季度末，人民币房地产贷款余额46.16万亿元，同比增长13.9%，增速比上年末低0.9个百分点，连续20个月回落。

专家分析，房地产贷款增速稳步回落，意味着住房需求更加偏向于居住主导，这有利于降低房地产金融风险，促进楼市平稳健康发展。事实上，近年来随着“房子是用来住的、不是用来炒的”定位持续深化，中国各地都在主动克服“房地产依赖”的冲动，这增强了房地产调控的定力，而民众对于楼市“稳”的预期也更加清晰。

炒房降温

筑巢买房用于安家

长沙姑娘魏蓓佳是湖南湘雅附一医院的一名护士。去年年初，她买下了位于长沙市北辰三角洲附近的一套150平方米的房子。“房子每平方米12500元，总价要将近两百万。我用向父母借的20万，再加上大学读书时兼职开淘宝店赚来的积蓄付清了首付。”魏蓓佳说。

魏蓓佳买房的决定，很大程度上受益于当地对“房子是用来住的，不是用来炒的”这一定位的坚持。据了解，2018年来，长沙市从保障市场供应、严格购房条件、户籍管理、打击炒房等方面对楼市进行了全面调控。“相关政策出台后，长沙的房价确实得到了有效抑制，虽然GDP已经迈入‘万元俱乐部’，但房价均价仅1万左右，我们长沙人幸福感满满。”魏蓓佳说。

徐梦菡是福建厦门市翔安区马巷镇的一名公务员，不久前刚刚结婚。新婚燕尔的小两口目前一起租了套房。不过，两个人还是打算近期在厦门市区买一套属于自己的房子，迈出安居乐业的第一步。

在徐梦菡看房的过程中，她发现前几年火热的“炒房团”已然不见踪影。“‘房住不炒’断了炒房团的财路，像在厦门翔安就有一批炒房人员手里的房子到手后无人问津，一些炒房客血本无归甚至以破产收场。在很多地方，房价与收入水平的比例不合理，与前些年炒房团对房价的恶意哄抬有直接关系。可以说，炒房行为推高了房价、损害了民生，除了极少数人得益之外大多数人实际上都是受损的。”

事实上，有关部门对房地产的调控一直保持常态化运行。今年以来，中国政府扩大有效投资，货币政策定向降准，但对于房地产行业的运行准则始终未变。

4月13日，住建部发布《关于提升房屋网签备案服务效能的意见》，要求全面采集楼盘信息、提供自动核验服务、优化网签备案服务、提高数据使用效能、推进全国一张网建设，为建立房地产市场监测体系，落实房地产市场调控工作提供支撑。4月23日，中国人民银行上海总部召开座谈会，要求商业银行坚持“房住不炒”定位，严禁以房产作为风险抵押，通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求，违规向购房者提供资金，影响房地产市场的平稳健康发展。

预期稳了

供求总体保持平衡

在走访中，笔者发现，“稳”成为了越来越多人对楼市的预期，同时也是房地产市场保持供求平衡的社会心理基础。

家住福建龙岩的何丽莉一家，最近打算把居住的老房子卖掉，置换一套新房。何丽莉认为，龙岩市的房价涨幅相较全国其他城市来说处于合理范围。房价飙涨会让很多真正有居住需求的人买不到房子。“如果房地产的买卖行为能够大部分由需求而非收益驱动，那么也就实现了最理想的状态。炒房会带来预期不稳，这给投机商带来暴利的同时，也让很多小家庭难以决策，要么不敢买房，要么盲目买房。”何丽莉说。

作为卖方，人们也更加理性。

吴莹和丈夫住在昆明市盘龙区某小区，房子是8年前买的，两室一厅，82平方米。今年年初，吴莹顺利诞下了三胞胎，小小的屋子里顿时热闹了起来。为了让孩子们未来能够住得宽敞些，他们打算把现在这套房子卖掉，换一套130平方米以上的房子。

“最近找了不少卖房中介，目前我们所在的小区二手房每平方米均价大概在15000元左右，未来房价也不可能出现大幅度上涨。”吴莹说，作为打算卖房的一方，自然希望有更大的利润空间，但自己还是觉得房价的“稳”比“涨”更符合大多数人的利益，也有利于营造房地产市场的健康生态。“在房价稳定的情况下，我们这种户型好、交通便利、装修精致的二手房肯定是更有竞争力的，只要房子的品质能够满足买家居住需求，就不愁平稳出手。”

“自2019年以来，我国房地产市场基本处于平稳运行态势。这一效果很大程度上得益于各地实施的一系列房地产调控政策的组合拳。落实‘房子是用来住的不是用来炒的’定位，稳定房价、实现供求平衡至关重要。”首都经贸大学城市经济与公共管理学院教授赵秀池说。

事实上，清晰的预期正在成为楼市平稳健康发展的新动力。4月29日，58同城、安居客联合发布2020年《4月国民安居指数报告》显示，4月购房者信心指数为102.7，环比上升1.8%。其中，48.9%的购房者认为政府会继续调控抑制房价上涨，有44.5%的购房者认为2020年是买房的好时机。

业内人士指出，居住需求的有序回归并不会改变楼市整体稳定的节奏，坚持“房住不炒”也不是排斥合理的改善性需求，调控常态化将使房地产市场继续处于稳健的发展态势中。

良性互动

稳健发展舞台更大

专家指出，房价过高会对实体经济产生明显的损害，同时房地产业自身也是实体经济的重要组成，带动力强。因此，只有长期坚持“房住不炒”，让房屋回归居住属性、让楼市供求实现良性互动，才能实现平稳健康发展。

“前几年楼市热的时候，有经济能力的亲朋好友都想要投资一两套住房。这两年大家心态平和了。”郑信颖一家住在黑龙江哈尔滨，去年年底一家三口搬进了160平方米的新家。 在郑信颖看来，随着“房住不炒”政策的落实，房地产行业的核心价值链改变了，执迷于“买房发财”的人少了，追求“生活品质”的多了。郑信颖发现，如今房地产开发商也开始更加注重建设高质量的楼盘，实现了良性的双向互动。

“租购并举”，长租公寓也成为满足住房需求的重要供应者。

总部位于北京的长租公寓运营企业自如，将自身定位为“提供高品质居住产品与生活服务的科技公司”。自如相关负责人介绍，截至今年3月，自如在北京、上海、深圳、杭州、南京、广州、成都、天津、武汉九座城市布局，为超过50万业主、300万租客提供服务，管理房源超过100万间。在提供住房本身的同时，也为社会提供保洁、搬家、维修、优品电商等生活服务产品，累计服务订单超3000万。

“面对疫情，企业依然坚持以‘居住为本’提供服务。截至目前，我们150万在住租客中，绝大部分人员已顺利返程。疫情以来，自如共安置超过1.2万名返程租客，高峰时日均安置千人；为约6.5万名新签租客减免押金；为近1.8万租客提供了短期续约补贴和退租便利。”该负责人说。

业内普遍认为，建立健全房地产市场的长效机制，对房地产本身乃至宏观经济的发展都有积极影响。

“房地产连接投资与消费、实体与金融、民生与增长，也关系到地方财政收入，具有牵一发而动全身的作用。面对国内外形势的深刻变化，构建房地产市场发展长效机制，是实现房地产市场预期理性回归以及促进经济、金融及社会稳定的重要抓手。”中国民生银行董事长洪崎表示。

(责编：杨曦、孙阳)