城镇居民家庭资产均值逾300万元

中国人民银行调查统计司对上一年度中国城镇居民家庭开展资产负债情况调查。调查结果显示，中国城镇居民家庭资产以实物资产为主，金融资产占比低，房产占比超七成。

实物资产占家庭总资产八成

城镇居民家庭总资产均值为317.9万元，居民家庭资产分布不均。

区域间的家庭资产分布差异显著，经济发达地区的居民家庭资产水平高；分省份看，家庭资产最高为北京、上海和江苏，最低的为新疆、吉林和甘肃。其中，北京居民家庭户均总资产约为新疆居民家庭的7倍。高收入家庭拥有更多资产，收入最高10%家庭户均总资产1204.8万元，是收入最低20%家庭户均总资产的13.7倍。

此外，户主的年龄、学历水平及职业均影响家庭资产分布。家庭总资产随户主年龄的提高呈现先增加后减少的特征；户主的学历水平越高，家庭户均总资产越多；户主为企业管理人员和个体经营者的家庭总资产明显高于均值。

中国城镇居民家庭资产以实物资产为主，户均253万元，占家庭总资产的八成。住房是家庭实物资产的重要构成，居民家庭住房拥有率相对均衡。中国城镇居民家庭的住房拥有率为96%，有一套住房的家庭占比为58.4%，有两套住房的占比为31%，有三套及以上住房的占比为10.5%，户均拥有住房1.5套。商铺及厂房等经营性资产是家庭资产差距大的重要原因。拥有经营性资产家庭的户均总资产为776.8万元，是没有经营性资产家庭的3.4倍。家庭总资产越多，经营性资产的拥有率越高。

中国城镇居民家庭金融资产拥有情况如何？调查数据显示，99.7%的家庭拥有金融资产，户均金融资产64.9万元，占家庭总资产的20.4%，占比较低。调查结果显示，中国城镇居民家庭金融资产的分化程度更明显；居民投资偏稳健，家庭无风险金融资产持有率高；高资产、高学历家庭参与风险金融市场的意愿更强，金融资产表现形式更加多元化。

家庭负债主要是房贷

中国城镇居民家庭负债情况一直备受关注。调查结果显示，城镇居民家庭负债参与率高，负债结构相对单一，房贷是主要构成部分。具体表现为，家庭负债参与率较高，负债集中化现象明显。受调查家庭中，有负债的家庭占比为56.5%。家庭负债结构相对单一，负债来源以银行贷款为主，房贷为家庭负债的主要构成，75.9%的居民家庭将负债用于购房。富裕家庭的负债参与率更高，且更容易获得银行贷款，低资产家庭对民间借贷的依赖度相对较高。居民家庭负债集中于中青年和高学历家庭。随着年龄增长，家庭负债参与率有所下降；户主受教育程度越高，家庭负债参与率越高。调查数据显示，中国城镇居民家庭偿债能力总体较强，低收入家庭偿债压力相对较大，实体经营家庭的偿债压力大，工薪阶层债务偿还压力明显。

此外，调查表明，目前居民家庭负债还存在一些值得注意的问题。一是城镇居民家庭金融资产负债率较高，存在一定的流动性风险。二是部分低资产家庭资不抵债，违约风险高。三是中青年群体负债压力较大。四是老年群体投资银行理财、资管、信托等金融产品较多，风险较大。五是刚需型房贷家庭的债务风险突出。

(责编：杨曦、孙阳)