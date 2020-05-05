扶贫小车间  致富大梦想

在江西省武宁县甫田乡太平村的茶叶扶贫车间门口，村民们正在忙着挑拣从高山上采摘下来的野生茶鲜叶，按每公斤60元价格直接卖到扶贫车间。近年来，当地依托天然的自然生态环境，成立高山茶叶加工合作社，将扶贫车间建在了村民家门口。在春茶采摘期，扶贫车间吸纳了28户贫困家庭劳动力务工，日均增收200—300元，昔日漫山遍野的野生茶，现在成为带动村民脱贫增收的致富茶。
河南省伊川县平等乡上元村驻村第一书记王立峰，2017年底由河南省煤田地质局派驻到上元村。入村后，通过一段时间的摸查，王立峰深入了解百姓需求、四处奔走，在村里建起了扶贫车间，让30多位村民实现了就近务工。图为上元村一位养羊的村民。
在湖北省咸丰县白水坝易迁安置点返乡创业园内的扶贫车间，一名食品加工公司的员工在检查果蔬面条的晾晒情况。
湖南省通道侗族自治县双江镇芋头村仿真植物扶贫车间内，侗族贫困妇女在进行仿真花手工插花作业。连日来，该县全面加快复工复产，以“就业一人，脱贫一户”为目标，通过就业扶贫小车间“送项目到村、送就业到户、送政策到家”，带动800多名贫困劳动力在家门口实现就业，为贫困劳动力脱贫提供稳定的经济来源。
在河南省孟州市化工镇三联种植专业合作社的杏鲍菇产业扶贫车间，工人们在将杏鲍菇整理装箱。该合作社作为孟州市产业扶贫基地之一，积极参与脱贫攻坚工作，已吸纳周边20多个村的200多名村民就业脱贫，每人每月有2000多元收入。目前已启动二期工程建设，建成后可带动800余名贫困户实现稳定增收。
在甘肃省渭源县元古堆村，甘肃圣源中药材有限公司就业扶贫车间员工在晾晒中药材。
打工何必去远方，扶贫车间赶工忙。随着国内防疫形势向好，复工达产步伐加快，越来越多扶贫车间的灯亮起来、机器响起来。
村里的“小车间”有着脱贫致富的“大梦想”。扶贫车间有效激发了贫困人口的内生动力，让贫困群众在家门口就业脱贫。“有活干了，心里踏实多了。”贫困群众心里有了甜头，日子有了盼头。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】