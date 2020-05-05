扶贫小车间  致富大梦想

在江西省武宁县甫田乡太平村的茶叶扶贫车间门口，村民们正在忙着挑拣从高山上采摘下来的野生茶鲜叶，按每公斤60元价格直接卖到扶贫车间。近年来，当地依托天然的自然生态环境，成立高山茶叶加工合作社，将扶贫车间建在了村民家门口。在春茶采摘期，扶贫车间吸纳了28户贫困家庭劳动力务工，日均增收200—300元，昔日漫山遍野的野生茶，现在成为带动村民脱贫增收的致富茶。

洪永林摄（人民视觉）