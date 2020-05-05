人民网北京5月5日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月5日是“五一”小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客615万人次。铁路部门加开旅客列车421列，持续做好疫情防控工作，保障旅客安全顺利返程。

5月4日，全国铁路发送旅客514.2万人次，加开旅客列车225列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客30.1万人次，上海局集团公司发送旅客117.4万人次，广州局集团公司发送旅客88.1万人次。

各地铁路部门根据客流动态精准投放运力，落实各项便民利民服务措施，助力旅客安全、便捷、舒适旅行。沈阳局集团公司加开至北京方向的动车组列车16列，安排动车组重联75列。太原局集团公司增开太原南往返永济北、途经众多旅游热门县市的动车，方便沿途游客乘车返程。呼和浩特局集团公司管内城际间动车组列车和普速列车全部恢复开行。济南局集团公司恢复开行北京、上海、重庆等方向列车102列，提升6万多个席位的运能。南昌局集团公司在重点旅游城市车站加开“假日动车”64列。成都局集团公司加开乐山至成都东、遵义至贵阳北等热门景区返程短途动车组95列。昆明局集团公司增开昆明南至成都东、深圳北高铁，昆明至北京方向动卧列车。兰州局集团公司安排兰州西至北京西高铁列车恢复开行，广州、上海、杭州方向高铁列车重联运行。乌鲁木齐局集团公司开行乌鲁木齐至哈密、库尔勒、伊宁等方向列车20列。青藏集团公司加开西宁至格尔木、西宁至拉萨、拉萨至日喀则等方向临时旅客列车。西安局集团公司西安车站设置学生票专窗，服务学生旅客返校。南宁局集团公司在客流较大车站增设9台临时身份证自助打印机，提升旅客通行效率。北京局集团公司各大车站加强设备设施巡检，迎接返程客流。上海局集团公司在客流较大的热门车站增开进出站通道，在重点区域增加引导人员，确保旅客进出站畅通有序。

节日期间，铁路部门落实常态化疫情防控要求，统筹做好站车疫情防控和铁路运输服务保障工作，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施，全力维护广大旅客和铁路职工的健康安全。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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