亚太经合组织贸易部长发表《关于应对新冠肺炎疫情特别声明》

人民网北京5月5日电 （栗翘楚）记者今天从商务部官方网站获悉，5月5日，亚太经合组织（APEC）成员经济体贸易部长联合发表《关于应对新冠肺炎疫情特别声明》（以下简称《声明》）。
《声明》强调在当前阶段保持各层面密切配合，加强抗疫合作的高度重要性，并关心支持受疫情影响的发展中经济体；呼吁保持市场开放，努力实现自由、公平、非歧视、透明、可预期、稳定的贸易投资环境，确保疫情期间贸易投资畅通；要求努力保障药品、医疗物资、农产品和食品等抗疫急需的关键商品和服务跨境流动，取消不必要的贸易壁垒，最大程度降低疫情对全球供应链的影响；承诺将坚定不移地努力减少疫情对卫生健康和经济发展的影响，努力推动亚太区域经济迅速复苏，并保持稳定增长。
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