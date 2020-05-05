原标题：浦发信用卡力推打造空前消费体验 全力支持上海“五五购物节”

为了最大限度提振民众消费信心促进实体经济全面复苏，上海首创了全新大规模消费节庆活动——“五五购物节”，点燃节假日消费热潮。

无论是上海老字号零售企业，还是新兴电商平台，都不遗余力出台各项重磅优惠促销活动，吸引广大民众“买买买”。作为位于长三角的银行，浦发信用卡同样“不甘落后”。

为了配合“五五购物节”营造更浓厚积极的购物氛围，浦发信用卡一面以上海七大热门商圈为核心，聚合“线上+线下”消费体验，构建多触点、多场景、多层次、多元化的、极具消费优惠力度的“买买买”生态圈，进一步激发民众的消费潜力，另一方面结合浦发特有的“信用卡产品服务特色”，推出“五五折新车大优惠， 五五折爆款热门商品优惠”等一系列呼应“五五购物节”主题的活动，优惠力度覆盖品牌新车、手机数码、精品家电等广受用户欢迎的品牌与商品，助力“五五购物节”销售规模“更上一层楼”。

一位浦发信用卡人士直言，为了紧扣“五五购物节”营造更浓厚的消费氛围，进而打造上海购物品牌并推动当地零售产业升级迭代与长远发展，此次浦发信用卡整合各个业务部门力量与外部众多商户资源，从积分抽奖、权益兑换、多元化场景营销，力推小浦消费券等多个维度，开启一场盛况空前、凝聚“上海好礼”“上海味道”“上海制造”“上海腔调”等海派文化特色的消费狂欢季。

为了最大程度“聚人气、汇商气”，浦发信用卡还专门推出“五五购物节”千亿专项授信，总额高达1600亿元，让长三角地区逾200万持卡人“手里有粮，心里不慌”，尽情欢度“家门口”的优惠购物盛宴。其次，对交易分期手续费采取了差异化优惠定价策略，最低费率五五折起，激发用户的消费潜力，帮助用户尽早实现各种生活夙愿。

“在推出众多优惠力度空前的促销活动助力“五五购物节”更加缤纷多彩同时，浦发信用卡还在提升客户金融服务体验，整合线上线下消费场景扩大民众优惠购物覆盖范畴等方面取得积极进展，有助于浦发信用卡为广大用户创造更美好的生活品质，助力上海加快四大品牌建设。”他指出。

在业内人士看来，当前民众消费信心提升与消费潜力释放，离不开金融的“配合”与“支持”。尤其是金融对促进消费增长的作用，不仅仅体现在个人授信额度增加与消费信贷利率下调，还在于卓越的购物支付体验，多场景的消费生态圈，千人千面式的优惠消费信息触达用户等，浦发信用卡为五五购物节所做的各种努力，无疑是金融服务实体经济，促进实体经济全面复苏的又一次成功尝试。

汇集“上海特色”， “引爆”“五五购物节”消费狂欢季

为了紧扣“五五购物节”打造规模空前的消费狂欢季，浦发信用卡“做足功夫”。

“针对购物节所涵盖的新兴消费、文旅消费、餐饮消费、汽车消费、信息消费、家装消费、新品消费、夜间消费、品牌消费等九大板块，我们内部联系了大量上海老字号零售品牌与核心商圈管理方，共同策划设计了一系列极具人气效应、内涵丰富的促销活动。”上述浦发信用卡人士指出。

首先，浦发信用卡植根大都市丰富的商圈文化，汇集老字号品牌、精品购物、动漫文化，生活休闲多个商圈类型；以豫园、徐汇绿地缤纷城、徐家汇两大商圈、陆家嘴中心、中庚漫游城、汇金南站等七大热门商圈为核心，开展65元起购百元代金券等活动，活动覆盖百余个知名连锁品牌商户共1.3万余家门店。让用户徜徉其间尽情领略不同购物体验。其中在6月底前，用户每天可以优惠价格购买豫园文化餐饮类消费券，感受老上海氛围之余，轻松享受松鹤楼面馆、德兴菜馆，上海老饭店，南翔馒头店等海派经典美食。

此外，浦发信用卡还启动了“五五购物节”线下商圈百家品牌活动，在徐汇绿地缤纷城、中庚漫游城、陆家嘴中心、徐家汇等核心商圈，用户不但有机会以最低五折买到餐饮、零售类代金券，还能得到单笔消费满300立减100元等购物实惠，最大程度激活上海地区的民众消费潜力与热情。

其次，浦发信用卡进一步延伸消费场景，聚合“线上+线下”支付体验，持卡人可通过浦大喜奔APP领取京东生鲜、京东到家等优质头部电商平台的满减权益；并为浦发信用卡长三角地区持卡人，推出了饿了么外卖活动——工作餐尽享便利，节假日大快朵颐。支付体验与各类优惠活动，共同构筑起多触点、多场景、多层次的消费生态圈。

上述浦发信用卡人士透露，为了让这些优惠促销活动都能创造佳绩，浦发信用卡一方面在各商户原有优惠促销的基础上，通过协商推出力度更大的让利活动，给用户送去真真切切的购物实惠，另一方面立足小浦惠花等平台优势，加大流量引导，为广大商家带来实实在在的销售额提升，助力实体经济全面复苏。

融合“服务特色”，亲密接触“上海品牌”

为了进一步激发上海民众消费热情，浦发信用卡还推出多项别具一格的促销活动，充分展现浦发特有的“信用卡产品服务特色”。

比如五一节假日期间，浦发信用卡结合立夏节气，推出半价购立夏尝鲜小浦消费券活动，客户可在浦大喜奔APP灵活迅速地实现红宝石、光明随心订等30余家热门餐饮品牌的订购优惠。在业内人士看来，如此以“券”促销，无疑将聚集更多社会力量拉动消费。

为了拉进用户与上海老字号品牌的亲密度，提振上海老字号品牌的销售业绩，浦发信用卡将积分兑换效应“最大化”——结合五五购物节的海派文化消费特色，浦发信用卡专门推出积分抽奖活动——甄选红宝石、百雀羚、飞科、凤凰、恒源祥等五大“上海制造”品牌商品开展积分抽奖、赠送五折积分特兑优惠券回馈等活动，让持卡客户以“极低成本”体验到上海优质品牌特色产品。

“令广大用户颇为期待的，还有小浦臻选主题活动。”上述浦发信用卡人士指出，结合五五购物节消费狂欢热潮，小浦臻选会员活动汇聚众多全球零售行业优质品牌，涵盖如戴森等全球家电巨擘；资生堂、欧舒丹等美妆个护知名品牌；美的、飞科，乐扣乐扣等各领域的生活优品，打造爆品专场，全线臻选会员最低五五折起售，令用户足不出户也能畅购各类心仪商品。

与此同时，广大持卡人所熟悉的权益平台也整合了丰富的热门产品，开展力度空前的优惠促销——用户可以按最低五折购买包括“用车出行、购物娱乐、运动健康”等多重广受欢迎的经典权益产品，满足用户更多面的用卡需求。

为了进一步激发大众购车兴趣，促进汽车销售；浦发信用卡在五五折大力度优惠购车活动的基础上，还通过“小浦买卖车”平台为用户提供了汽车生活全链路金融服务，面向优质客户提供“免抵押，免担保”的便捷手续，最快申请当天即可提取爱车；同时还网罗洗车、机场CIP服务以及行李安全保障等车后服务。6月底前，上“小浦买卖车平台”可享别克、领克、雪佛兰、凯迪拉克、上汽大众、斯柯达、吉利、比亚迪、奇瑞品牌车型最低0费率购车。感受“上海制造”的品质与不一样的大件消费体验。

金融助力上海实体经济全面复苏

在不遗余力助推五五购物节消费热潮持续升温同时，浦发信用卡始终不忘“以客户为中心，持续提升客户服务体验，助力客户生活品质提升，服务客户美好生活”的初心。

首先，浦发信用卡专门引入智能客户运营系统，为200万优质客户提供人均数万元额外授信额度，投放额度高达1600亿元人民币，让用户在“五五购物节”期间尽享美好购物体验，提升品质生活。

其次，面向偏好网购的用户，浦发信用卡联合众多支付平台打造多业态、高频次的普惠活动，不断点燃线上购物激情。借鉴购物节前期开展的“武汉购”活动经验，本次专为上海地区持卡人推出了“城市消费券”体验升级——5月初，上海地区浦发信用卡持卡人可以通过“微信支付城市消费券”小程序，领取力度高达“满55元立减20元”的城市消费券。诚意满满的优惠，便利及时的触达体验，不禁令人眼前一亮。

与此同时，浦发信用卡旗下浦大喜奔APP等平台充分借助自身平台流量优势，以及对用户消费需求与消费习惯的深入了解洞察，以“一人一策、千人千面”方式向众多用户推荐个性化的商户促销信息，从而为广大商户精准引流，既给广大用户带来真真切切的消费实惠，又为众多商户销售额提升带来实实在在的帮助。

—位浦发信用卡高层表示，作为上海金融骨干企业与位于长三角的银行，浦发信用卡将会全面落实上海市政府出台的《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》，在抗击疫情与提振消费信心的特殊时期，充分用好金融科技，践行以客户为中心的经营理念，持续提升金融服务品质与用户体验，最大限度促进零售产业回暖速度，为上海市打造规模空前的购物节盛宴和消费狂欢节、为上海实体经济全面复苏、为上海推进“四大品牌”建设贡献更大的力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)