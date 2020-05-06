畅通政策传导 落实优惠举措（经济新方位·中小企业闯关记①）

制图：蔡华伟

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近50%的税收、60%的GDP、70%的技术创新和80%的就业……中小企业是扩大就业、改善民生、促进创业创新、稳定产业链供应链的重要力量。

日前召开的中央政治局会议强调保市场主体，要求着力帮扶中小企业渡过难关，提高中小企业生存和发展能力。特殊时期，中小企业发展受到了新冠肺炎疫情带来的冲击，帮助其渡过难关是落实“六保”任务的关键一环。当前，一系列政策组合拳出招驰援，不少中小企业迎难而上，为经济恢复发展按下加速键。

本版今起推出系列报道，一方面及时跟踪最新政策及其落实情况，另一方面动态聚焦重点行业中小企业的发展趋势，深度剖析逆境突围的典型案例。阳光总在风雨后，促进中小企业健康发展，仍需多方协作，努力战胜疫情带来的挑战，推动中国经济行稳致远。

——编 者

随着各地复工复产、复市复业加快，加强对困难行业和中小企业扶持，成为“保市场主体”任务的重要发力点。为帮助企业协调解决复工过程中的实际问题，人民网《领导留言板》联合国家政务服务平台于2月8日推出意见建议征集平台。截至4月29日，共收到留言4.5万余条，涉中小企业、个体工商户的占37.9%。

其中，餐饮住宿、批发零售、交通运输（出租车）等行业的留言量较高。统计分析，政策落实、资金短缺、复工审批、税收减免、房租成本等问题成为中小企业主、个体工商户关注的重点。对此，记者采访了多位行业协会负责人和专家学者，透视当前复工复产进程中的问题与解决办法。

餐饮住宿加快复工

新模式需提速普及

疫情防控中，遭受冲击的餐饮住宿行业正按下复工复产快进键。然而，受资金短缺、原材料进货受阻、租金减免等问题制约，一些中小企业仍面临一定难题。

天津一位网友3月27日留言表示：“我是一位民宿从业者，今年1月配合要求自动停业。因面临巨大资金压力，希望可以早日营业。”津南区委收到留言诉求后回复，疫情防控措施已经调整，3月29日就可以正常开业。

成都一家小餐馆负责人近日留言称，受疫情影响，餐馆一天营业额有时只有几元，情况好的时候仅有100多元，可每月房租有6000多元。成华区委在线支招：疫情期间的房租，可与房东协商解决，临街小型餐馆在不占用人行道盲道的情况下，可摆放灯箱广告招揽顾客。

北京第二外国语学院旅游科学学院教授厉新建说：“现在各地在房租、社保、金融信贷等方面出台的扶持政策一定程度缓解了压力。企业自身也要积极开辟线上渠道，餐饮的外卖、住宿的预售都是可尝试的重要方向，在品质化、特色化、品牌化、连锁化等方面进行深化和转型，提升抗风险能力。”

中国饭店协会会长韩明认为，餐饮住宿业复工后，最重要的是保障现金流，让中小企业活下来。行业要进一步创新模式，提速数字化进程，拓展营销渠道，运用人工智能、大数据等新技术开发出更多适应消费者需求的产品和服务。

批发零售受影响大

整合供应链成关键

线下批发零售业此次受疫情影响较大，该行业正是中小企业较为集中的领域。产品滞销问题困扰着一些企业和地方政府。

“我公司生产的粉丝、粉皮及淀粉滞销，因4月有80万元贷款即将到期，销路问题亟待解决。”近日，安徽阜阳一商户反映农产品滞销。对此，有关部门提出可以帮助该企业主参加农产品展销活动，并建议其通过网上直播等方式畅通销路。

广西南宁宾阳县古辣镇桑葚滞销严重，当地网友留言建议，是否可以购买果干机，将鲜桑葚烘干，卖桑葚干。古辣镇人民政府回复，由于购买一套烘干设备投资成本较高，果农难以承受，无法购置，县里将通过出台政策，鼓励新型经营主体发展桑葚加工产业，并对其进行政策奖补，延伸产业链。

为解决商户农产品滞销问题，商务部、国务院扶贫办联合印发《关于切实做好扶贫农畜牧产品滞销应对工作的通知》，明确集中各种力量解决好扶贫农畜牧产品滞销问题。

中国劳动学会现代服务业分会秘书长韩巍认为，当前，批发零售企业面临需求抑制、供货短缺、人员不足等多重压力。一方面，要积极顺应“互联网+”转型趋势，实现大规模线上线下相结合销售模式；另一方面，要寻求向下游拓展销售渠道，向上游整合供应链，加快建设供应链协同平台。

对外经济贸易大学国际商学院副教授何文龙分析，直播带货为农产品滞销提供了新的解决思路。明星带货、干部直播很大程度上解决了中小企业、个体工商户等的产品滞销问题。但这些都是通过借助外在“光环”帮产品吸引更多客户。企业或农户应该有意识地打造品牌形象，进一步提高产品质量。

交通运输逐步正常

行业信心正在恢复

出租车行业在缓解交通压力、方便城市旅游、增加就业等方面扮演着重要角色。疫情防控常态化条件下，交通运输行业正逐步走向正常化，出租车行业面临的承包金、运营费过高未减免，政府补贴到位不及时等问题正逐步解决，行业信心在恢复。

“土右旗的出租车包车费用会减免吗？”兰先生是内蒙古包头的一位出租车司机，疫情防控初期，当地出租车暂停营业。复工后，他留言表示，希望可以减免一段时间的包车费用。包头市政府办公室与土右旗政府根据实际情况，决定减免部分个体营运公司3个月的包车费用，减免费用由各公司根据承包费标准测算，从4月20日起执行。

交通运输部管理干部学院发展研究中心主任、教授张柱庭表示，3月3日国务院常务会议就提出鼓励各地采取阶段性减免“份子钱”等措施，帮助出租汽车司机渡过难关。“这一鼓励性要求，受到许多地方人民政府、交通运输主管部门、出租汽车经营者的积极响应。”

交通运输部4月13日印发《关于转发支持出租汽车行业应对新冠肺炎疫情维护健康稳定发展工作经验做法的通知》，支持出租汽车企业减免费用，关心关爱出租汽车驾驶员。据不完全统计，1月底以来，已有几十个城市出台相关帮扶政策，与出租汽车行业共克时艰。

中国出租汽车暨汽车租赁协会会长张峻峰表示，出租车行业驾驶员出车率正在提高，全国范围内出车率超过50%，建议地方政府探索出台优惠政策，助力网约车和巡游车服务融合共赢。

优惠政策亟待落实

增强企业的获得感

帮助中小企业渡过难关，从中央到地方都出台了很多政策。从网友留言及问题处理过程看，无论是资金、货源还是销路不通，关键还是要畅通政策传导，抓好“最后一公里”，企业才有获得感。

广东广州一家五金城的商户留言反映，门店2月房租虽已减免，但3月房租要缴足一半，另外还有30元/平方米的管理费，承诺减免两个月的政策未能真正落实。当地有关部门知悉后，立即责令该五金城将减租方案调整为2、3月租金全免，30元/平方米的管理费取消。

内蒙古锡林郭勒盟一家互联网软件开发企业在疫情期间资金流动性不足，负责人建议压缩贷款融资审批时间、金融机构开办中小企业网上银行贷款，由此可以避免多次跑银行跑贷款。收到留言后，当地金融办、银保监分局有关负责人表示，将陆续推出线上申请贷款或线上预约贷款等业务，审批时间最快压缩到1个工作日。

“可以建立政策落地的长效监督机制，对地方有关中小企业帮扶政策落实情况进行督导，把中小企业的恢复和发展纳入地方政府考核指标体系。”何文龙建议，地方政府应尽快摸清本地区中小微企业的共性困难，鼓励互助合作。

中央财经大学财政税务学院教授樊勇认为，在较密集出台优惠政策时期，税收立法或执行部门在制定解读税收优惠政策时，应该尽量通俗易懂。中小企业要及时学懂用好新政策。同时，加强各方面对税收执法的监督，既要“应收尽收”，更要“应享尽享”。

（冯亚涛参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 02 版）

(责编：冯粒、岳弘彬)