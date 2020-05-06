“五一”假期 居民消费潜力释放（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

图为5月2日晚，游客在山东台儿庄古城乘坐摇橹船赏灯夜游。台儿庄古城景区自恢复开放以来，在做好疫情防控的同时，积极有序恢复“夜经济”。

高启民摄（影像中国）

图为5月5日，游客在西湖畔的郭庄观赏风景。

新华社记者 翁忻旸摄

4月17日召开的中共中央政治局会议指出，要释放消费潜力，做好复工复产、复商复市，扩大居民消费。

“五一”假期，越来越多的人走出家门，出现在商场、农家乐和景区。无论是吃住购物，还是旅游休闲，积攒了数月的消费潜力，在疫情防控常态化的当下，正有序释放。

——编 者

浙江淳安县千岛湖——

景区复苏 消费走旺

本报记者 方 敏

“五一”小长假里，浙江省淳安县千岛湖景区天气晴好，无论景点还是乡村，都呈现出旅游安全有序、消费快速复苏的景象。

5月2日上午8时多，千岛湖旅游码头已有游客前来排队了。“大家船舱里要戴好口罩。”码头边上，身穿橙色制服的景区安全官已在开展秩序维护和疫情防控工作。

此前受疫情影响，千岛湖景区曾一度停止开放，从2月下旬开始情况渐渐得到扭转。千岛湖金色假日旅行社导游吴英建说：“小长假期间，我们已接待团队12个，散客1000多人。”

忙碌且欢喜着的，不仅有千岛湖各个旅行社的工作人员，也有游船艇公司、各大酒店和乡村民宿、乡村景点的从业者。

中午时分，月光岛水域，一艘仿古巨船停泊在“状元桥”附近。巨船的顶层甲板上，开辟出了观景台，游客三三两两挨着船舷，欣赏美景。“游船几天前就预约满了。”仿古休闲船负责人王纯说，小长假期间工作人员每天早上5点上船，对船舱每个角落开展消毒，实行自助餐式分餐制，让游客游得放心。

“抱歉，我们酒店客房已满，欢迎您联系千岛湖的其他酒店……”在梅地亚君澜酒店大堂吧台，工作人员毛勇敢歉意地挂了电话。5月2日这一天，17家五星级标准酒店平均入住率接近99%。

小长假期间，千岛湖丰富的民俗活动也吸引着游客。5月4日，农历“立夏”的前一天，有“淳安解放第一村”之称的威坪镇三坦村举行了立夏文化节活动，村民们剥蚕豆、绘彩蛋、称体重、爬高山，以花样民俗迎接立夏，游客们也参与其中。在“秤人”环节中，小朋友笑嘻嘻地跳进竹篓里，大人们一边用扁担和秤砣称量，一边说着农家吉利话，脸上尽是愉悦。

“五一”小长假对千岛湖的旅游和消费带动作用明显。据淳安县旅游部门统计，5月4日全县乡村旅游接待游客7.16万人次，旅游收入823.4万元。淳安县文广旅体局局长方必盛说：“接下来，千岛湖一方面将抓好景点、酒店等场所的疫情防控，通过限流、错时等方式确保景区安全，另一方面也将借此机会全力助推旅游产业和旅游消费加速复苏。”

（王筱倩参与采写）

四川雅安雨城——

美了乡村 乐了游客

本报记者 宋豪新

“五一”小长假，踏青正当时。家住四川雅安雨城区的胡远却犯了难：“好不容易有5天小长假，当然想带家人出趟远门。可是，目前还不能放松警惕啊。”

一家子出门，小的要有的吃有的玩，老的要有的看还不累，一番搜索后，市郊周公山镇余家村的几处农家乐进入了胡远的视线。

“农家乐有果园可以采摘，小朋友喜欢，树下喝喝茶，老年人也安逸。除了农家菜，还可以自己钓鱼。”这个提议立刻得到了全体家人一致同意。2日一早，胡远开着车，一家老小哼着歌，从市里出发，20分钟就到了这座美丽乡村。

量体温、验健康码……经过村口检查站一系列防疫措施后，胡远开车驶入了村庄。公路两边的果园里，红的是草莓、樱桃，紫的是蓝莓、桑葚……除了常见的游客采摘，不少农户还在园子里搭起了直播，拍着短视频线上卖果，有的游客也在镜头前帮农庄打起了“广告”。

临近中午，一阵阵青花椒水煮鱼的香味从农庄厨房飘来。胡远的父亲在旁边鱼池里钓起了好几尾草鱼，挑了一条最大的交给农家乐的厨师，其他小的则放回池里。

午饭后，农家乐的工作人员张发平提着茶壶走了过来。“这是我们自己摘自己炒的黄茶，尝尝看。”据张发平介绍，今年“五一”，附近游客纷纷选择来就近的农家乐，这几天市里开车来的游客不少，实在忙不过来，隔壁的邻居都来帮忙，当起了临时服务员。

坐在树荫下，品着农家茶，一天的好时光很快就过去了。“看一看青山绿水，听一听虫鸣鸟唱，老人小孩都满意，真是难得的享受。不过我们还是得早点回来，免得回城堵。”胡远说。

雅安雨城，曾经背夫高歌、马蹄铃响，如今“绿色”成了本地发展的“新能源”。生态旅游区罗布，农庄、酒店、餐馆遍地开花，休闲农业和乡村旅游正在这蜀西之地兴起。据统计，“五一”期间，雅安雨城区乡村旅游接待4.6万人次，乡村旅游总收入1472万元。

湖北武汉大型商场——

线下消费 人气回暖

本报记者 范昊天

“五一”小长假期间，武汉不少商场推出消费券等多种形式的促销手段，吸引市民走出家门，来到商场“逛吃逛喝”，开启“买买买”模式，沉寂已久的商场正逐渐恢复人气。

5月3日下午，武昌区汉街万达广场大门口，几名顾客正在扫码，将健康绿码展示给门口的保安，测量体温后进入。一楼大厅内，戴着口罩的人们来来往往，一家奶茶店门口排起了队。服务员介绍，现在已恢复了进店消费，但要求同时在店里的顾客人数不能超过10人。

一家运动品牌店内，店长周倩告诉记者：“‘五一’这几天平均每天能销售50多单，营业额在5万元左右。”虽然目前的营业额不到往年同期的一半，但相比3月底刚刚复工的时候，已经多了不少。

购物广场的四楼主要是餐饮区。一家川菜店门口，等待区的椅子上坐了几名等叫号的顾客，店内一些餐桌上还有“隔座专用”的提示贴纸。“我们4月底刚刚恢复堂食，为了做好疫情防控，客人用餐时必须保持1.5米以上的间隔。”店长夏洪波介绍，平常店里可以坐100多人，现在最多只坐50人。

在另外一家浙菜馆，记者看到大厅内有2台机器人穿梭其中送菜。“尽管没有服务员效率高，但使用机器人可以减少人员接触，并且也显得服务很新颖。”店长李青说。

记者了解到，“五一”期间汉街万达广场复工率达到95%以上。“除了儿童教育、健身、影城、KTV等限制性业态，商场所有服装店和餐饮店已经恢复开放，销售客流逐步回升。”汉街万达广场负责人介绍，小长假期间，商场每天还发放600张满减消费券，助力消费回暖。

数据显示，“五一”期间，武汉广场商圈、楚河汉街商圈日均人流量均突破10万，江汉路步行街商圈、户部巷日均人流量为假期前的2倍多。5月1日—5日，武商、中百、中商、汉商、工贸五大商业集团预计实现销售额7.05亿元。

“五一”假期国内旅游收入475.6亿元

旅游市场 平稳有序

本报北京5月5日电 （记者王珂）“五一”假期，各地多措并举保障旅游市场平稳有序。文化和旅游部5日发布的数据显示，“五一”假期，全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。5日，全国接待国内游客1023.1万人次，实现国内旅游收入43.3亿元。

智慧旅游作为新的服务和治理手段在保障假期旅游平稳有序方面发挥重要作用。“武汉战疫”微信小程序上线了“热点区域客流量”新功能，游客可实时查看黄鹤楼、汉口江滩等市内14个热门景区、热门商圈的当日客流量，提示各景区饱和度趋势。河南云台山景区在景区入口处开通直达单个景点的专线车，由智慧平台分析各景点客流情况后发布指令，调度专线车按指定线路运行，引导游客避开热门景点，科学分流。广西通过“广西文化和旅游厅”公众号、“广西游直通车”微信小程序实时发布景区流量和出行提示，并为游客办理网上预约购票。

乡村游、周边游等近程旅游成为假期游客出游热点。甘肃省文旅厅推出以室外旅游为主的“五一”小长假九大主题旅游产品，引导广大群众通过就近错峰出游，探丝路风情，品陇原乡愁。河南信阳市鸡公山“狂欢龙虾节”美味食物与精彩节目云集，给广大游客上演了一场完美“食”听盛宴。济南推出了绿水青山生态游、快乐泉城亲子游等四大主题、60多项文化和旅游休闲活动。潍坊市推出健康养生、研学修习等8个系列52条旅游线路，实现多线路引流、多产品分流、分散式游览，丰富了游客旅游选择，有效分流了热点景区压力。

丰富的文化和旅游活动为游客带来多彩假期体验。湖南各大景区捧出“非遗节目单”。在通道皇都侗文化村，民族体育竞技、侗族非遗乐器体验、亲水平台演出等让游客回味无穷。江苏启动“水韵江苏·又见美好”江苏人游江苏主题游活动，发布省内30条“治愈系”精品旅游线路，涉及全省13个地市，涵盖世界遗产、A级旅游景区、星级宾馆饭店等，陆续开展曲艺进景区、非遗文化进景区、园林实景演出等140多个线上线下活动，丰富了假日市场产品供给。

“五五购物节”遇上在线新经济

启动后24小时，上海地区消费支付额达156.8亿元

本报记者 谢卫群 沈文敏 季觉苏

记者从上海市商务委获悉：由中国银联联合支付宝、财付通提供的实时数据显示，自5月4日20时启动“五五购物节”后的24小时，上海地区消费支付额达156.8亿元。

从4月23日上海市政府宣布促消费方案以来，各类市场主体“你追我赶”地制定出台各种活动方案。直播、秒杀、书记市长带货、探店、打卡、消费券……新招旧招轮番上阵。

这场消费盛宴背后，在线新经济的优势也开始“显山露水”。

线上消费热情高涨

这个购物节，淘宝主播们为上海产品连开1万场直播。

在购物节带动下，上海消费者上淘宝直播抢购商品的热情高涨。5月4日晚，奥运冠军吴敏霞和知名主播李佳琦也一起为上海老字号带货。

沈大成的2万份蟹粉小笼，5秒抢光；2万份光明优加纯牛奶，10秒抢光；10.2万份来伊份岩烧乳酪，20秒抢光。

5台凯迪拉克、5台大众途观、20台大众途昂，30台汽车即刻秒光……5月4日晚上8点，拼多多以“五五折”的价格上线首批30台上汽集团旗下的品牌车型。官方每台直补最低超过10万元，最高超过15万元。

线上线下相互融合

东方卫视“五五购物节”节目播出期间，盒马鲜生上架的50万只湖北小龙虾被全部抢空。

在长宁区来福士广场的盒马鲜生会员店，来抢购的顾客一早就推着购物车排队等待开门，开门后不到半小时，海鲜缸里的五五折鲜活小龙虾就被捞空，门店迅速联系大仓进行二次配送。

在长宁，“互联网+生活性服务业”产业集聚，线上赋能线下，平台赋能企业的效果，在此次购物节中被放大。

5月5日上午，长宁任命了13名“长宁好物推荐官”，他们将在接下来的虹桥消费季参与特色商场、街区、餐饮门店和各类商品的直播。智能售货机、无人贩卖机等智慧零售终端激活线下消费，无接触配送等新型消费模式进一步落地。

消费边界不断拓展

疫情期间发展起来的线上新服务模式，为实体企业提供了新发展机遇。在疫情初期有效减少了实体经济损失，后期则发展成新的增长点。

例如一些高端餐饮店也开始转型做线上外卖，一些特色外卖套餐受到白领人士的喜爱。堂食恢复后，外卖套餐依旧保留下来，反而成为这些店铺新的增长点。

另一方面，得益于新科技手段的应用，在线展览展示也不停顿。上海博物馆将“董其昌书画艺术大展”特展搬到线上，并定制交互式观展模式；中华艺术宫每日发布“轻阅读”微信，以语音形式开展线上艺术讲座。据介绍，上海将推动大型展览展示企业和知名云服务企业共建云展服务实体，打造云会议、云展览、云体验等系列活动。

虚实紧密结合，消费边界不断拓展，市场活力加速显现。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 07 版）

(责编：冯粒、曹昆)