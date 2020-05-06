一季度电商直播超400万场（市场资讯）

本报电 一季度，全国网络零售市场运行基本平稳，“宅经济”成为市场热点。商务部大数据监测显示，一季度电商直播超过400万场。家居用品、厨具、健身器材等受到消费者青睐，同比增长超过40%；笔记本电脑、打印机、键盘等居家办公用品销量也呈现10%以上的增长。

网络零售中，涉农商品销售旺盛。一季度，全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31%。其中，肉禽蛋、粮油和蔬菜的增速均在70%以上。832个国家级贫困县网络零售额达277.5亿元，增长13.3%，比全国网络零售额增速高14.1个百分点。

商务部监测显示，从品类看，药品、粮油食品等销售额增长超过20%。汽车用品、家具、服装鞋帽等产品的销售在3月份有所回暖。从地区情况看，东部和东北地区分别增长2.8%和8.7%。

商务部新闻发言人高峰介绍，电商平台企业、平台内商家和物流快递服务企业积极推进复工复产，有力保障了市场平稳运行。商务部大数据对350万家主要网络零售店监测显示，平台内商家复工率已近90%，比2月底提升20个百分点。

（尚 文）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 19 版）

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