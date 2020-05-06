双品网购节  升温新消费（消费万花筒）

网络品牌、中华老字号、“三品一标”认证农产品……近日，在商务部、工业和信息化部、国家邮政局、中国消费者协会共同组织的“双品网购节”上，一大批特色商品让消费者大开眼界。由于商品种类丰富、促销手段多样，不少消费者敞开腰包“买买买”。

“双品网购节” 以倡导品牌消费、品质消费为目标。本届“双品网购节”于4月28日启动，超过109家平台和企业参与，通过促销让利的方式，吸引了众多消费者参与，助力提振消费市场活力。

疫情防控期间，在线医疗、网络教育、生鲜配送、新零售等在线消费需求爆发式增长。大型商超连锁等线下实体店也加强与线上平台的合作，打通线上线下全渠道营销，在为消费者提供更好服务的同时拓展服务业态。国家统计局数据显示，一季度网络零售规模和去年基本持平，实物商品网上零售额同比增加5.9%，网络零售对消费的促进作用进一步提升。在此背景下，举办“双品网购节”有多重意义。

“通过整合各类资源举办大规模网购节，可以为更多优质产品提供更多展示销售的平台和渠道，帮助广大企业和农户克服疫情影响。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员杨东表示。举办网购节，加强政企联动，发挥“看得见的手”与“看不见的手”的作用，有利于引导电商平台丰富数字化的服务内容和产品，为中小微企业的数字化转型赋能，提升抗风险能力。

“双品网购节”得到线上线下商家的积极参与。苏宁投入超过20亿元的消费补贴，发挥线上线下全场景优势，以苏宁易购APP为核心，实现家乐福、苏宁小店、苏宁广场、苏宁影城、PP体育等业态全面参与，为消费者带来全方位优质服务。

农村消费市场也是本次“双品网购节”的重点。今年一季度，即使受到疫情影响，农村地区收投的快件量依然超过了30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元。“双品网购节”期间，相关部门深化电商快递协同，确保农产品和农村消费者购买的商品“运得出、运得快、运得好”。

商务部相关负责人认为，相比上一届，本届“双品网购节”依托电商消费大数据，联动生产加工企业，商品品种丰富，能够引领产业新发展，促进供需双升级。活动还专设投诉通道，强化电商物流协同，保障消费者合法权益。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 19 版）

(责编：冯粒、曹昆)