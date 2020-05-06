“电商+卖场”驱动消费复苏

“五一”假期，适逢上海“五五购物节”，虹桥品汇食品健康馆同步推出了不少促销活动，吸引了市民前来选购。图为5月5日，市民在该馆选购进口商品。

王 初摄（人民视觉）

上海市首次举办的大规模商业促销活动“五五购物节”于5月4日晚正式启动，多家在线新经济企业踊跃参与，通过线上流量优势反哺线下卖场，实现电商与实体零售融合互动，打造出更具吸引力的消费新场景，最大限度激活消费潜力驱动消费复苏。

上海是新零售的“策源地”和“竞技场”。今年“五五购物节”期间，众多电商平台和内容分享平台积极推出云逛街、云购物、云展览、云走秀、云体验系列活动，并与线下实体商家、品牌和商圈深度互动，开展重点商圈商街数字化营销试点。实体商业则借助数字化赋能，以数字化力量助力上海加速释放新消费需求。

上海商业旗舰百联集团通过与阿里巴巴、拼多多等电商平台合作，使消费者可以足不出户“云逛百联”。消费者在主播镜头下看中心仪商品，即可在手机上直接下单，由百联的商场专柜直接发货。百联集团副总裁浦静波表示，通过与电商合作，充分实现线上线下联动，促进消费回补与潜力释放。

记者从拼多多获悉，“五五购物节”期间，上海本地各大商场内，有超过1000家品牌店铺搭建了拼多多直播间。用户可以在直播间内以补贴价直接下单，享受上海式新消费购物体验。上海本地消费者，可以“线上抢券订购，线下体验取货”。拼多多联合创始人达达称，将深度融合传统百货销售业态，刺激、释放线下消费需求。

“小红书”近日联合上海多个地标商圈，发起博主直播探店活动，为网友“种草”潮流店铺。小红书方面表示，探店笔记、探店直播的作用在于通过他人现场体验分享内容，让用户能够先有消费体验，产生消费动机和需求，最终推动用户到店消费。这也是在线新经济发展背景下，正在形成的“体验在线化”趋势。

上海南京路步行街近日还携手音频平台“喜马拉雅”，共建24小时在线“有声南京路”，通过有声化赋能，为南京路打造独具特色的“声音名片”，线上线下玩转“耳朵经济”，实现购物与文化跨界融合。

“五五购物节”期间，在线新经济企业不仅为线下卖场赋能，还助力外贸企业纾困解难。近日，上海电商平台支持外贸出口产品内销暨“出海优品·云购申城”活动启动，爱库存、拼多多与i百联等电商平台纷纷开通上海外贸企业产品专区，帮助外贸企业出口转内销，为消费者带来优质外贸产品。

（综合本报记者田泓、新华社记者高少华报道）

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