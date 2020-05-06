人民网>>财经

上海“五一”假期推出促销活动

“电商+卖场”驱动消费复苏

2020年05月06日06:07  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“五一”假期，适逢上海“五五购物节”，虹桥品汇食品健康馆同步推出了不少促销活动，吸引了市民前来选购。图为5月5日，市民在该馆选购进口商品。
　　王 初摄（人民视觉）

　　上海市首次举办的大规模商业促销活动“五五购物节”于5月4日晚正式启动，多家在线新经济企业踊跃参与，通过线上流量优势反哺线下卖场，实现电商与实体零售融合互动，打造出更具吸引力的消费新场景，最大限度激活消费潜力驱动消费复苏。

　　上海是新零售的“策源地”和“竞技场”。今年“五五购物节”期间，众多电商平台和内容分享平台积极推出云逛街、云购物、云展览、云走秀、云体验系列活动，并与线下实体商家、品牌和商圈深度互动，开展重点商圈商街数字化营销试点。实体商业则借助数字化赋能，以数字化力量助力上海加速释放新消费需求。

　　上海商业旗舰百联集团通过与阿里巴巴、拼多多等电商平台合作，使消费者可以足不出户“云逛百联”。消费者在主播镜头下看中心仪商品，即可在手机上直接下单，由百联的商场专柜直接发货。百联集团副总裁浦静波表示，通过与电商合作，充分实现线上线下联动，促进消费回补与潜力释放。

　　记者从拼多多获悉，“五五购物节”期间，上海本地各大商场内，有超过1000家品牌店铺搭建了拼多多直播间。用户可以在直播间内以补贴价直接下单，享受上海式新消费购物体验。上海本地消费者，可以“线上抢券订购，线下体验取货”。拼多多联合创始人达达称，将深度融合传统百货销售业态，刺激、释放线下消费需求。

　　“小红书”近日联合上海多个地标商圈，发起博主直播探店活动，为网友“种草”潮流店铺。小红书方面表示，探店笔记、探店直播的作用在于通过他人现场体验分享内容，让用户能够先有消费体验，产生消费动机和需求，最终推动用户到店消费。这也是在线新经济发展背景下，正在形成的“体验在线化”趋势。

　　上海南京路步行街近日还携手音频平台“喜马拉雅”，共建24小时在线“有声南京路”，通过有声化赋能，为南京路打造独具特色的“声音名片”，线上线下玩转“耳朵经济”，实现购物与文化跨界融合。

　　“五五购物节”期间，在线新经济企业不仅为线下卖场赋能，还助力外贸企业纾困解难。近日，上海电商平台支持外贸出口产品内销暨“出海优品·云购申城”活动启动，爱库存、拼多多与i百联等电商平台纷纷开通上海外贸企业产品专区，帮助外贸企业出口转内销，为消费者带来优质外贸产品。

　　（综合本报记者田泓、新华社记者高少华报道）

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved