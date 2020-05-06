“五一”假期国内旅游收入475.6亿元

本报北京5月5日电 （记者赵珊）记者从文化和旅游部获悉，5月1-5日，全国共接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。

乡村游、周边游等近程旅游成为游客出游热点。同程旅行的景点大数据显示：“五一”期间，各类户外历史遗迹、山岳、野生动物园、古镇及各类生态度假区成为人们周边休闲度假的热门选择。除了传统的旅游景点外，各类农家乐、开放性文旅综合体、度假区等也深受本地自驾游爱好者欢迎，一些自驾营地、房车营地迎来了疫情期间的首个接待旺季。

虽不能异地远行，很多市民选择游览本地公园。据高德全国旅游景区动态管理平台的数据显示，以北京为例，“五一”期间，北京奥林匹克公园、朝阳公园、北京动物园、颐和园、玉渊潭公园最受北京市民喜爱。

多地纷纷推出了丰富多样的旅游活动。甘肃省文旅厅推出以室外旅游为主的“五一”小长假九大主题旅游产品，引导广大群众通过就近错峰出游，探丝路风情，品陇原乡愁，纳山川灵气，养健康身心。山东各地推出赏花、采摘、登山、骑行等一批符合时令特色的文化和旅游产品。济南推出了绿水青山生态游、快乐泉城亲子游、浪漫田园乡村游、诗意济南文化游等4大主题、60多项文化和旅游休闲活动；潍坊市推出健康养生、研学修习等8个系列52条旅游线路，实现多线路引流、多产品分流、分散式游览，丰富了游客旅游选择，有效分流了热点景区压力。

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