新华社北京5月5日电 题：提高政策质量 加大金融支持实体经济力度
新华社记者李延霞
国务院金融稳定发展委员会日前召开第二十八次会议，肯定金融支持实体经济力度持续加大，并要求金融委各单位完善宏观预案，创造有效需求，优化供给结构，保持流动性合理充裕，提高政策质量，狠抓政策落实。
专项再贷款等定向工具精准支持疫情防控保供，定向降准、加大公开市场操作保持流动性合理充裕，展期续贷助力中小企业渡过难关……应对疫情冲击的关键时期，我国金融政策为支持经济复苏、维护金融市场平稳运行做出及时调整。
数据显示，今年一季度我国新增人民币贷款7.1万亿元，同比多增1.29万亿元。
“在全球金融市场剧烈动荡的形势下，我国股市、债市、汇市总体平稳运行，韧性较强。”会议作出判断。
当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，但国际疫情仍处于大流行阶段，全球经济发展前景不明朗，我国经济发展仍面临诸多不确定性，需要宏观政策做好应对预案，维护经济社会长期稳定发展大局。
“下一步宏观政策将继续加强逆周期调控力度，激活经济增长点、释放经济潜力。货币政策将继续保持流动性合理充裕，降低融资成本，财政政策将更加积极有为，进一步减税降费和加大公共支出。”中国民生银行首席研究员温彬表示，此外一系列扩大消费、拉动投资的政策也将出台实施，大力促进内需。
提高政策质量，要瞄准经济社会运行中的重点领域和薄弱环节，提高政策的精准度和有效性。
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，下一阶段，我国货币政策应更加灵活适度，尤其是要用好结构性货币政策工具，在保障市场流动性合理充裕的同时，加大对中小微企业的精准支持。
“同时要进一步完善货币政策传导机制，改革完善LPR相关机制，深化存贷款利率市场化改革，以改革的方式疏通货币政策传导渠道，推动企业融资成本逐步下降。”董希淼说。
畅通货币政策传导机制，提高金融机构的积极性是重要一环。董希淼表示，可适度降低银行负债成本，增强银行提升服务的意愿。对中小银行而言，更重要的是帮助拓宽负债渠道，丰富负债来源，并允许采取更有弹性的利率浮动空间。
加强政策统筹协调同样重要。专家表示，要加强宏观经济政策统筹协调，实现货币政策、财政政策和监管政策协同发力、综合施策，共同面对疫情冲击、经济周期及外部不确定性等多重挑战，为经济社会平稳健康发展保驾护航。
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