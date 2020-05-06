各地暖风吹 侨企复工复产忙

图为著名侨乡福建省漳州市东山县的海洋养殖、捕捞和水产加工行业全面复渔复产。

新华社记者 姜克红摄

万宁市兴隆咖啡谷园区员工在咖啡地除草。

南京天奥医疗仪器制造有限公司员工正在车间作业。

重庆博张机电设备有限公司员工正在进行体温检测。

宁波加德轻纺织品有限公司员工在加紧进行生产。

复工复产以来，各地政府和侨办、侨联部门深入侨企，了解侨企困难和需求，及时伸出援手，解侨企之渴，急侨企所急。从协调开展线上贷款业务到牵线搭桥拓展海外市场，从提供医疗防疫物资到寻找供应链资源。各方马不停蹄，积极助力侨企，为侨企复工复产尽心尽力。

“我们侨企对未来充满信心”

李治宏

“我们企业带动了贫困户628户、3427人！”说起这些数字，海南省万宁市兴隆咖啡谷董事长黄海生语气中带着自豪。复工以来，这家海南省重点农业龙头侨企面临的挑战很严峻。

“我们的合作方大多在国外。疫情一来，受到的影响比较大，尤其是销售市场。”黄海生说。

此时，万宁市侨联、兴隆区侨联正深入侨企了解防疫物资筹备情况。走访当中，他们了解到了咖啡谷遇到的难题。

办法总比困难多。市侨联、区侨联紧密协商，仔细分析了咖啡谷的困境，把对策分为了国内和国外两部分。“国内市场方面，我们邀请了万宁市支援武汉医疗队到咖啡谷景区参观游览、品尝咖啡，一方面回馈他们的辛苦付出，另一方面扩大咖啡谷的知名度。”万宁市侨联主席卢裕浪说。

“国外市场的任务更直接也更艰巨，就是卖咖啡。”卢裕浪说，他们想到了侨联作为“侨胞之家”的沟通、联络优势。“侨联和海外的琼籍侨胞一直有紧密的联系，其中就包括一些商会和侨领，何不做一次生意上牵线搭桥的‘红娘’呢？”

从联系马来西亚万宁同乡总会开始，侨联这位“红娘”开始“营业”了。在侨联的努力下，印度尼西亚、柬埔寨等地的海南商会纷纷和咖啡谷实现对接，一条条以侨联为纽带的“生意红线”就这样牵了起来。

“商会、侨领们很热情！”黄海生说，“他们在疫情期间向国内捐助医疗物资，现在又为我们做起了产品推广。就在前几天我们和柬埔寨的客户又签了一个订单，这笔业务就是全靠当地侨领的推介实现的！”

侨企复工复产的过程中，遇到的困难多种多样，侨联、侨办和各级政府部门的帮助也来自方方面面。

海南省侨联主席黎才旺介绍，对涉及侨胞建设的项目，省侨联积极与有关市县分管领导和有关部门沟通协调、争取支持，落实有关审批手续，推进项目加快启动建设。对兴隆热带花园相关涉侨项目建设，万宁市政府就有关手续审批给予支持，帮助企业尽早开工建设；对三亚市侨企承建的城市改造项目，三亚市有关部门表示，将帮助协调相关手续落地；定安县侨联牵线搭桥，帮助侨队农户卖出30万斤菠萝蜜；一些侨企的项目和海南自由贸易港建设相关，各级政府部门也在努力协调，让企业尽早开工建设。

“让侨企放开手脚推动复工复产，为经济社会发展做贡献。政府部门在提供支持和帮助，我们侨联也会一直在侨企、侨胞的身边。”黎才旺说。

疫情干扰了市场和生产，却拉近了侨企和各地政府部门的距离。谈起对未来的展望，黄海生说：“我们很感慨，在这么大的一个国家，疫情能控制得这么好，这让我们侨企对未来充满信心。”卢裕浪说。

“我们觉得很暖心”

朱 一

每天清晨，一杯杯曦强鲜牛奶完成杀菌、装瓶、贴签等工序后，被送到安徽淮北市民的餐桌上。安徽曦强乳业集团有限公司是一家有着62年历史的本土老字号乳业公司。突如其来的新冠肺炎疫情，曾一度让这家公司经营面临危机。

疫情暴发初期，口罩、手套成了紧俏物资。安徽曦强乳业集团有限公司总经理王昌龄查看仓库，发现仅剩3000多个口罩，但是公司有800多名员工，口罩远远不够。

安徽淮北市侨联在得知这一情况之后，迅速联系海外侨胞采购防疫物资，带着2000个口罩、1000双手套以及德国进口的测温枪等防疫物资来到了曦强乳业。

疫情防控期间，曦强家庭奶、学生奶等奶产品严重滞销。侨联了解情况后，和当地政府一起携手呼吁市民帮助这家老字号企业。“各级政府部门联动协调，在全市人民的帮助下，我们才顺利渡过了难关。”王昌岭说。

同样的事情还发生在重庆。如今，重庆博张机电设备有限公司已经进入正常生产状态。“我们企业已经全员上岗，订单交货率不断提高，一季度的订单还超过了去年同期的50%。”重庆博张机电设备有限公司董事长张健接受本报采访时说。

2月16日，重庆博张机电设备有限公司只有2/3的员工上岗复工。为了能让博张机电剩下的员工及时到岗，重庆市侨联首先对员工的健康状态进行登记，并且为外省人员的返厂制定了详细的隔离计划。

“2月底，侨联先后提供了6000个口罩以及消毒液和体温计，还帮助我们对员工实施有效的隔离。”张健说，“没想到侨联和其他政府部门能给我们提供这么全面的帮助，我们十分感动。”

在疫情高风险时期，重庆另外一家侨企旺冠包装没能通过辖区办事处的复工复产审批。在侨联等多部门的联合协调之下，旺冠包装恢复正常生产。“目前，公司每月生产包装产品的数量比去年同期增长约70%。”重庆市旺冠包装有限公司总经理向明洪说，“多亏了政府各个部门的协同合作，我们才能在如此短的时间恢复生产，我们觉得很暖心。”

“手把手地教我们填表”

刘小依

“政企同心共抗疫情，心系企业服务精准”，4月2日上午，南京天奥医疗仪器制造有限公司总经理李陶薇带着绣有这16个字的锦旗来到了江苏省侨联，专程感谢省侨联对公司复工复产的大力支持。

2月25日，南京天奥医疗仪器制造有限公司向雷神山发出了最后一批信息化远程会诊终端设备，比原计划整整提前了3天。2月，南京天奥医疗争分夺秒，累计向火神山、雷神山交付了3491件医疗产品。“这些离不开省侨联的支持。”李陶薇说。

2月中旬，由于上游厂家还没有复工，原材料供应中断，即将交付给雷神山医院的52台医生查房车还未完工。此时，心急如焚的她想起了几天前来公司调研复工复产的江苏省侨联和南京市侨联。李陶薇迅速向江苏省侨联提供了一份上游21家待复工的企业清单，请求协调解决南京天奥医疗上下游供应链企业的复工问题。江苏省侨联主席、党组书记周建农亲自联系，迅速联合南京、扬州、常州、泰州等市侨联合帮助企业复工。

为南京天奥医疗提供塑壳产品的常州上游企业迟迟没有复工，为了确保火神山、雷神山医疗产品供应，接到省侨联的协调通知后，常州市侨联当晚召开紧急电话会议。最终上游企业及时复工复产，保障了南京天奥医疗顺利完成任务。“我们都没有想到，这么快就能解决问题。”李陶薇说。上游供应链的问题解决之后，南京天奥医疗开足马力，保质保量地完成了来自火神山和雷神山的订单。

“侨联一直和我们保持联系，提供后续的帮助。”李陶薇说。政府相继出台了多项扶持政策，然而如何解读这些政策，如何填写申报表格又成了新的问题。3月底，南京天奥医疗进入了省级新冠肺炎疫情重点保障企业名单。李陶薇说，“侨联为我们‘白名单’企业建立了一个群，在群里为我们介绍政府的政策，还手把手地教我们填写申报表格。”

在侨联的帮助下，南京天奥医疗正在着手申报市工信部第三批设备补助项目。“这次，政府的各个部门都调动起来，各个层级也都参与进来。这种办实事儿的态度让我们感觉非常温暖。”李陶薇说。

“直接说困难、提要求”

鸿 雁

4月20日起，价值约1000万元的新设备陆陆续续运送至宁波加德轻纺织品有限公司。看着这批用于做内销生产的设备安装调试，董事长朱海宏松了口气：“能顺利采购到这批设备，多亏了侨联和各政府部门的帮助！”

让朱海宏感动的是宁波市、镇海区侨办和侨联的工作人员。2月上旬，他们走访企业时留下的话很简单：“复工复产过程中遇到什么问题，直接说困难、提要求！”

公司复工复产逐步推进，很多难题慢慢浮出水面。朱海宏说：“这时候，我才明白他们说的‘困难’是什么了。”防疫物资如何配备使用、防疫工作怎么开展、员工吃饭和上下班怎样协调……“这些我们都不懂啊，大家都很懵。”朱海宏回忆说，他将大大小小的问题反馈给侨办和侨联，工作人员便一一对接起来，点对点、手把手帮助企业做好复工期间的防疫工作。如今，每天开工时，公司门口的体温检测已经成为“常规动作”。

朱海宏的企业成立于2003年，据他介绍，70%的产品出口。“下半年的外销订单都接满了，但每个月的工资、水电费、原材料采购等成本压力很大，上千万的流动资金需要周转。”复工以来最大的难题逐渐浮现在朱海宏面前——资金难。

怎么办？贷款融资。找银行？受疫情影响，大部分银行网点都处于关闭状态。朱海宏说，以往的贷款合同、抵押手续需要当面签字、拍照，如果按照以往的流程，估计要等到疫情结束才能开始办理。这时，他想起了侨联。

“平时这类贷款融资业务不是问题，但疫情一来，很多线下的办理途径受到了限制。”宁波市侨联金融咨询服务中心主任、宁波银行总行部门副总经理袁涌泉说，线下不通，那就转到线上。线上办理贷款业务，难点是信贷抵押环节。他想到了宁波市交易中心线上抵押平台。“宁波银行和交易中心的线上平台有接口，刚好派上了用场！”

袁涌泉兼职的宁波市侨联金融咨询服务中心的工作涉及为侨企对接金融机构的政策信息，为行动不便的老年归侨侨眷提供上门金融服务等，“涉及金融的侨助工作基本都在做”。

“但这次服务是个新的探索。”袁涌泉介绍，金融咨询服务中心和宁波银行对接后，银行从撰写调查报告到发起移动端审批，再到对接宁波交易中心线上抵押平台、线上确认信息，到最后出账，整个流程完全在线上进行。

“我们发现了一件为侨企提供服务的‘利器’。”回顾这次线上业务的办理，袁涌泉很欣慰，“现在我们有底气跟侨企说，以后遇到这种情况，我们可以帮助联络银行来办理业务。”

“真没想到这么方便、这么迅速！”朱海宏回忆起业务办理的过程时笑道，“那句‘直接说困难、提要求’果然不是虚言。”

谈及下一步的打算，朱海宏说：“我们的原则是坚决不裁员，和员工一起扛过去。如今各方都在支持我们，公司也在积极转市场、做库存。最后的胜利会属于我们！”

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(责编：杨曦、孙阳)