实体书店也送图书“外卖”(云中漫笔)

近日，美团、饿了么外卖平台多了一项买书的服务，只需在平台上“下单”，就可以在30分钟左右享受送书上门服务。
实体书店也送外卖。据此前媒体报道，首批北京72家实体书店已陆续上线美团外卖。随机查阅一些书店的商家页面，会发现不少网友留言表示鼓励：“快速便捷，不用发愁出门买书了”“感觉这样买书多了一份新鲜感”……
外卖小哥开始快递“精神食粮”，受新冠肺炎疫情影响，众多实体书店的收入已经呈断崖式下跌。不久前，某公众号曾对上千家实体书店进行问卷调查，超过91%的实体书店经营者表示几乎没有收入。在此背景下，众多实体书店转型线上，无疑是一种自救的方法。
一些实体书店经营者在配套服务上除提供丰厚的优惠券之外，有的商家附赠了制作精良的贺卡或者书签，有的商家还送出了美味可口的点心……这些措施都有效增强了消费者的购物体验，有助于商家在起步阶段吸引更多客户。
消费者选择外卖购书，最看重的应是图书本身的质量是否过硬、图书种类的更新换代是否及时等因素。此前一些城市曾推出“自助图书馆”“微型读书屋”等智能书屋，大多只是昙花一现。究其原因，主要在于图书更新频率较低，读者渐渐失去了兴趣。这对转型线上的实体书店也提出了同样的问题，如何长期保持对消费者的吸引力，还需要在图书资源的精细化管理上多加研究。
广大实体书店经营者应找准自身定位，提供更多特色化的优质服务。比如有的实体书店可以针对青少年喜欢漫画的特点，转型漫画书屋，并在补货速度上下功夫；有的实体书店可认准深受青年喜爱的文艺类、影视类书刊，在一些青年较多的社区设立外送点，满足青年人的需求；有的实体书店也可以根据时下人们更偏好数字化阅读的习惯，积极转型为用户提供更多优质的数字化图书。
实体书店进驻外卖平台，是一种积极的尝试。随着社会不断进步，多个行业都在转型发展，实体书店也要与时俱进，才能不被时代淘汰。
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