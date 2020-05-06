时尚并非只在实体店(互联网大咖秀)

打开ASOS官网，你可以看到这样一句话：“ASOS是一个时尚与科技完美融合的地方，一方激励着另一方不断攀登新的高度。”ASOS Plc是英国一家在线时尚零售商，是全球最常被访问的服饰电商网站之一。尼克·贝顿（Nick Beighton）是ASOS的首席执行官。
在加入ASOS之前，贝顿曾是英国零售商Matalan的财务主管，他还是欧盟电子商务工作组成员。2009年，贝顿加入ASOS公司，担任其首席财务官。7年后，他接替公司创始人尼克·罗伯逊（Nick Robertson）正式担任公司首席执行官。据ASOS网站指出，在贝顿任职期间，ASOS在英国和世界各地均有发展。“我们在2019财年投入了大量资金，增强了全球线上平台能力以推动未来的增长。我们解决了一系列问题，并取得了实质性进展。”贝顿说。
ASOS成立于2000年，是英国时尚电商鼻祖，它也是全球20多岁年轻人的重要时尚平台之一，深受消费者喜爱，业务遍及200多个国家和地区，在成功实现时装界多元化方面取得大幅进展。ASOS曾被女性时尚杂志《InStyle》评选为“最佳在线网店”。事实上，ASOS正在把自己打造成一个在数字革命中逐渐成熟的时尚电商品牌。不可否认的是，ASOS正在引领一场购物方式的改革。这从一个关键的统计数据可以看出：尽管ASOS没有拥有或运营一个店面，它的大部分销售也不是来自它的网站，而是来自它的移动应用。贝顿表示，我们意识到应该把产品放在那些20多岁的年轻人会去玩的地方，这是一个值得去下的赌注。
此外，技术对于ASOS至关重要。作为一家在线零售商，它既是一家时尚企业，也是一家科技企业。在年轻人的市场中领先一步，意味着对创新的不懈承诺，比如使用云架构、移动支付等来支持全球线上业务等。
“永远要透过顾客的眼睛去看去跟踪客户。”这对于ASOS的创立有着重要意义，以其作为指导原则推动了该品牌的飞速增长，并在2016年“福布斯最具创新力增长公司”中名列前茅。贝顿始终强调：“客户是任何组织中最强大的变革推动者。”
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