香港首季本地生产总值同比下跌8.9%

本报香港电 （记者陈然）香港特区政府统计处5月4日公布，今年首季本地生产总值预估数字较去年同期实质下跌8.9%，较上季实质下跌5.3%，均为1974年有纪录以来的历史最大单季跌幅。特区政府财政司司长陈茂波认为，数字显示香港经济已陷入深度衰退。
陈茂波4日下午会见传媒表示，因全球新冠疫情影响，香港本地经济活动及区内供应链遭受严重干扰，经济衰退在首季加剧，预计短期经济前景仍面对极大的不确定性，难以迅速复苏。
据统计处公布的数字，相较2019年首季，本地货物出口总额下跌9.7%、服务输出大跌37.8%，私人消费开支减少10.2%，投资开支也大幅收缩13.9%。陈茂波形容，出口、消费和投资开支等经济“三头马车”纷纷“熄火”，为本地经济带来沉重打击。
陈茂波认为，对经济稳定发挥最大作用的是私人消费，特区政府会继续支援企业和劳工，全力推动本地消费尽快恢复。他强调，在此时此刻的香港，“人和”比“天时、地利”更为重要，希望市民与企业共同努力，助经济逐步走出谷底。
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