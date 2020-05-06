保居民就业  中国出实招

河北省清河县是华北地区重要的汽车零部件生产制造基地。近期，清河县积极组织企业复工复产，优先吸纳当地未能及时外出务工的劳动力就业。

新华社记者 牟 宇摄

3月19日，551名湖北省荆州市务工人员搭乘G4368专列抵达广州市，返岗就业。

新华社记者 程 敏摄

4月27日，海南省2020年首批面向全球招聘三万岗位人才招聘活动专场招聘会在海口市举行。

张 茂摄（人民视觉）

江西省吉安市万安县成立腐竹加工合作社，吸纳贫困群众在家门口就业。图为4月25日，一位工人正在晾晒腐竹。

邱 哲摄 （人民视觉）

制图：潘旭涛

2018年7月，中共中央政治局召开会议，首次提出要做好“六稳”—— “稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，并把“稳就业”放在首位。今年4月17日，中共中央政治局会议将“保居民就业”摆在“六保”任务的突出位置上，这体现了党中央稳住经济基本盘，兜住民生底线的坚定决心。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在陕西考察时也强调，要全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。

“稳”是基础，“保”是底线。身兼“六稳”与“六保”之首的就业问题，无疑是面对疫情大考必须要做好的一道问答题。而要做好就业答卷，抓实抓细重点行业、重点人群就业工作是当务之急。中央、地方迅速行动，频出实招，全面强化稳就业举措，中国就业市场正在发生积极变化。

多措并举，

湖北就业有保障

新冠肺炎疫情暴发，令湖北企业发展面临严峻挑战。解决就业问题势必要保障用工企业的运转有序，对此，中央一直根据经济形势变化，调整政策力度，为企业精准“供氧输血”。

3月20日，国务院办公厅印发的《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》指出，要加大对湖北等疫情严重地区就业支持，对湖北高校及湖北籍2020届毕业生给予一次性求职创业补贴，湖北省各级事业单位可开展专项招聘，基层服务项目向湖北倾斜。

人力资源和社会保障部副部长游钧以加大减负稳岗力度举措为例对政策倾斜作出具体解释：“对那些不裁员或少裁员的中小微企业，失业保险稳岗返还标准由原来的企业及其职工上年度缴纳失业保险费的50%，提高到最高达100%，对湖北则可以放宽到所有的企业。”

稳定就业，湖北“自救”也未曾缺席。随着疫情防控形势的日益好转，为助力复工复产复能，湖北各地接连打出援企稳岗“组合拳”，不断夯实就业基准盘。

3月27日，湖北省政府办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作的若干措施》，围绕安全有序复工返岗、支持企业减负稳岗、促进多渠道就业等9个方面，出台25条具体措施细化解决就业难题。

保障用工是保障企业发展的基础，为了缓解企业用工难问题，湖北省随州市选择将招聘会搬上“云端”。受疫情影响，程力专用汽车有限公司人员流失严重，导致企业迟迟无法全线复工，随州人社部门得知情况后，立即组织“线上专项招聘”活动，短时间内为企业招得100余名员工。目前，程力公司单日产能已基本恢复到疫前水平。

“感谢人社部门上门送政策、送服务，为我们解决了用工问题。”程力公司党委书记何儒安激动地说。

非常时期，“云招聘”确实展现出巨大优势，但这并非意味着线下招聘的作用不再。在农民工以及街道居民就近就业过程中，线下实地招聘的重要性仍无可替代。

4月21日，湖北省武汉市人社局组织举办了2020年首场现场招聘会。本次招聘会分别在东西湖区五环体育场等地设立7个分会场，吸引了281家用人企业踊跃参会，提供就业岗位10017个，共有7248名劳动者进场求职，3528人现场签约或达成就业意向。

湖北省十堰市郧西县农民工张孝华已经在山西省侯马市广和建筑劳务有限公司上班50多天了。“工作来之不易，我觉得幸运又幸福。”作为郧西县首批乘坐政府“专列”跨省“点对点”到侯马市打工的210名农民工之一，张孝华对这份工作备感珍惜。

郧西县作为劳动力输出大县，2019年在外务工人员有12.3万人。但因为疫情，过年返乡滞留在家的农民工达到88226人之多。郧西县人社部门迅速行动，利用国家“农民工返岗复工点对点用工对接服务平台”，采取“点对点、一站式”方式帮助务工人员返岗。短短30天的时间里，就有47646人像张孝华一样乘坐政府、企业组织的专列、专车成功返岗。

在推进湖北省务工人员安全有序返岗复工进程中，湖北省主动与外省市沟通对接联系，并与广东、浙江等省份签订省级劳务合作协议。目前，湖北省专车专列目的地覆盖省外28个省份的90多个重点城市，截至4月23日，湖北全省返岗就业累计已达到691.41万人。

稳就业，除了政府，各类企业也积极行动，主动扩大在鄂招聘规模。

4月14日，武汉航发集团举办线上宣讲会，提供了121个岗位助力就业大局。武汉当代集团也宣布联合11家合作企业，共同面向社会提供超过200个岗位，预计招聘800余人。

“作为湖北省重点软件企业，公司积极响应党委政府号召，及时调整了人员需求比例，加大了武汉本土人员需求的名额，特别是加大了武汉本地高校校招的名额。”达梦数据库公司总经理皮宇介绍道。

拉动就业，

稳定脱贫有信心

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波指出，疫情对贫困人口“两不愁三保障”影响不太大，影响更多体现在贫困人口的收入方面。

就业稳则收入稳，稳定就业收入是消除贫困的关键。4月21日，习近平总书记在陕西省安康市平利县老县镇锦屏社区搬迁户汪显平家中做客时强调：“后续扶持最关键的就是就业。过去讲‘安居乐业’，如今对搬迁群众来讲，乐业才能安居。‘房子好了没收入，也是住不下去的。’只有保证群众就业，才能确保群众搬得出、稳得住、逐步能致富，防止返贫。”

随着复工复产在全国范围内陆续展开，贫困劳动力跨区域输送过程中出现的问题亟待解决，这事关坚决打赢精准脱贫攻坚战全局。

“到这边已经上班两个多月了，工作也越做越熟悉，这个月我挣了4000多元，感谢政府给我这么好的打工赚钱的机会。”龙萍原本是贵州省贞丰县者颡村贫困户，收入只能依靠家里的几亩地和农闲时打点零工。她怎么也没想到，从未外出务工过的自己，能在疫情防控关键时期来到浙江省东阳市横店集团得邦照明公司上班。

2月13日，政府包保责任人找到龙萍，拿出企业岗位信息并告诉她：“出去打工收入稳定，你不要有什么顾虑，家里面有什么事，我平时都要来走访，一定会帮你处理好一些力所能及的事。”

帮扶干部敢于承诺，源自贞丰县积极出台政策、压实责任、抢抓机遇保输出的责任担当。通过压实县乡村组“四级攻坚”责任，贞丰县明确1189名网格组长，成立48个就业工作党小组，深入开展防骗、防灾、惠农政策等宣传，帮助解决留守儿童、空巢老人实际困难，让外出劳动力能够安心务工。

为使省际间扶贫就业合作渠道愈加畅通。4月3日，人社部又部署开展2020年人力资源服务机构助力脱贫攻坚行动，鼓励服务机构深入了解贫困劳动力，尤其是52个未摘帽贫困县及贫困村劳动力的外出务工需求和意愿，加强与输入地信息对接，结合实际开展“点对点”集中运送到岗。

就业扶贫是一个系统性工程，不仅要打通贫困户外出务工的“点对点”交通线路，保障贫困户在家门口就近就业同样重要。

安徽省阜阳市大许村村民马素梅是去年新增的贫困户，扶贫工作队得知多年前马素梅就具备不错的缝纫技术后，主动安排其到村扶贫车间负责衣物缝制工作。“在扶贫车间的务工收入，完全可以稳步实现脱贫。”马素梅说。

为确保疫情防控期间吸纳贫困劳动力就业重要载体的扶贫车间能够正常复工，从2月中旬起，驻村扶贫工作队就开始挨家挨户摸排未就业人员信息，除动员扶贫车间原有人员返岗外，还广泛宣传贫困户在扶贫车间就业的扶持政策，优先让一批有劳动能力的贫困户在扶贫车间就业，随着马素梅等新人的加入，大许村扶贫车间现有就业人员已由春节前的40多人增加到现在的60多人。

经过各方的齐心协力，就业扶贫工作已取得阶段性成效。截至4月10日，已外出务工贫困劳动力2300多万人，达到去年外出务工总数的86%。“后续重中之重会聚焦三个重点，即未摘帽的贫困县、‘三区三州’等深度贫困地区以及受疫情影响严重的湖北省，进一步加大项目、资源、资金、劳务协作的倾斜力度，助力完成脱贫攻坚任务。”人社部就业促进司司长张莹表示。

各方联动，

帮扶高校毕业生

4月17日召开的中共中央政治局会议强调，把高校毕业生就业作为重中之重。一段时间以来，国家部委、地方政府、用人单位和各大高校一直在联手行动，以保障874万毕业生就业和升学的“关键一跃”顺利完成。

在“云”端，大量就业岗位源源不断向毕业生供给。教育部联合地方、高校及五家社会招聘网站共同开展的“24365校园招聘服务”，自2月底正式启动后，已展现出强大成效。在“中关村专场招聘”中，1000多家上市公司和头部企业为学生们提供超过3万个优质岗位；在“深圳高新区专场”，也有891家科技企业发布岗位信息1万余条。

关键时刻，央企国企冲锋在前显担当。为响应国资委“抗疫稳岗扩就业”专项行动，中国石化宣布，在已签约高校毕业生6663人基础上，追加3500名高校毕业生；国家电网也加大高校应届毕业生招聘力度，计划年内将招聘2.3万人，同比增长25%；中国三峡集团则吸纳高校毕业生1748人，较去年增长200%。

此前，中共中央组织部办公厅、人社部办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》，明确提出“今明两年事业单位空缺岗位主要用于专项招聘高校毕业生”。各地政府也陆续出台具体方案，其中，贵州全省事业单位增加5000个用编计划，定向招录2020应届毕业生；湖北省也确保今明两年全省事业单位面向高校毕业生公开招聘3万个以上。

湖北高校毕业生受到国家的重点关注。4月8日，教育部印发通知，启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动，要求“一帮一”对接高校共享就业岗位信息、共同开拓就业渠道等。在第一批公布的48对帮扶名单中，武汉大学接受北京大学的对口帮扶。

帮扶行动迅速落地。在“武大就业”微信公众号和武汉大学学生就业信息网上，毕业生能够获取“北大—武大毕业生线上招聘双选会”“北大—武大线上实习双选会”等活动信息。对工作尚无着落的毕业生来说，这无疑是一场“及时雨”。武汉大学学生就业指导与服务中心副主任刘文彬向本报表示，“本学期，有近200名毕业生通过线上双选会落实就业。”

平台建好了，信息对接要细致。刘思维是武汉大学新闻与传播学院的一名辅导员，负责本科毕业生就业工作。自疫情暴发以来，她总是第一时间将相关就业资讯转发到就业群里。“我要确保每一名应届毕业生及时接收到就业信息。”刘思维认为，疫情下的求职季，就业指导的意义更加凸显。在辅导员的帮助下，不少学生通过完善简历、调整求职定位成功落实工作。“尽管国家有帮扶政策，但‘就好业’最终还得靠自身。一是要增强竞争力，二是要脚踏实地。”她对毕业生说。

一方面保就业，另一方面促升学，教育部“双管齐下”给毕业生吃下“定心丸”。早在2月底，教育部就公布扩招方案：全国增加硕士研究生招生18.9万人，普通高校专升本32.2万人。

本次扩招不是“大水漫灌”而是“精准滴灌”。教育部副部长翁铁慧表示，扩招名额将向服务国家战略和社会民生急需的领域倾斜。其中，硕士研究生扩招将向临床医学、公共卫生、人工智能等专业倾斜，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。

好政策重在落实。3月份，各地公布扩招计划：天津市向教育部申报2020年全日制硕士研究生招生计划13594人，同比增加2537人，增幅达22.9%；上海市属高校硕士研究生招生计划总量增加15%，专升本招生计划由占全市高校专科毕业生总量的8%增加到10%。

翁铁慧指出，要尽快落实硕士研究生和专升本扩招计划，做好考试录取工作，实现高质量扩招。对此，华中科技大学副校长解孝林表示：“为避免大规模的流动、聚集，我校已决定采用在线远程复试的方式，同时通过技术手段保障复试安全平稳、公正公平、科学选材。”

(责编：杨曦、孙阳)