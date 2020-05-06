补“断点”疏“堵点” 税务力量助力企业复工复产

随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，各地正在全面加快复工复产、复市复业。当前，正值29个全国税收宣传月，税务部门聚焦产业链中的断点堵点，抓实抓细“四力”措施，精准把脉企业需求，主动服务排忧解难，推动企业复工复产提速扩面，为服务“六稳”“六保”大局贡献税务力量。

补“断点” 打通供需稳生产

这个春天，化肥原材料供应成为广西鄂中肥业有限公司财务部部长王祖雄最焦虑的事。受疫情影响，企业一直从湖北企业采购的尿素、氯化铵等原材料断供，化肥生产被迫按下“暂缓键”，一旦错失春耕销售旺季，将给企业造成巨大损失。广西来宾市税务局得知企业这一困境，立即通过税收大数据平台，对企业供应商等数据进行检索，第一时间与湖北鄂中生态工程股份有限公司等多家上游企业联系，及时传递采购需求信息，积极帮助协调解决物流不畅、原材料运输难等问题。

“在税务部门的帮助下，我们已经从8家湖北企业购进原材料9477吨，累计1580万元。”王祖雄表示，目前采购的原材料已全部到达生产车间，企业正开足马力加紧生产。

一条完整的产业链，除了上下游企业，还包括交通物流、资金支持、用工保障等环节。关键“节点”的疏通为生产企业带来动力。位于河北青县的河北周黑鸭食品工业园有限公司，是武汉周黑鸭的分公司之一，关键生产辅料“调料粉”由武汉公司直接供应。因疫情影响，该公司购货方纷纷关停，生产能力下降，产品销售锐减，资金周转较难，企业几乎陷入停摆状态。

得知企业困难后，青县税务局第一时间深入企业“一对一”量身定制帮扶方案，及时辅导企业依法办理延期缴税257.9万元，缓解了企业资金短缺难题。4月以来，河北周黑鸭的销售额已比去年同期增长近30%，随着全国门店陆续复业，线下销售正在不断回暖。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强表示，产业链环环相扣，牵一发而动全身，一个环节梗阻，上下游企业都无法运转。疫情之下，税务部门挖掘税收大数据资源，为复产企业提供产销信息支撑，促成企业自行自愿按市场化原则进行购销对接，体现了服务型政府应有的担当。

疏“堵点” 精准施策抓达产

生产稳，企业稳；企业稳，发展稳。复工复产以来，除了产业链上下游不同步，企业经营成本高、融资难度大等问题逐步凸显。国家税务总局纳税服务司副司长韩国荣表示，在全国税收宣传月期间，税务部门努力摸清产业链中的“堵点”，落实落细税费优惠政策，持续推出助力企业复工复产、稳岗拓岗、融资达产的实招硬招。

资金链是维系企业生存和发展的命脉。为了畅通企业融资渠道，税务部门加强与银保监部门和银行业金融机构的合作，将纳入“银税互动”范围的企业数量扩大1倍，在纳税信用A级、B级企业基础上扩大至M级企业，为中小微企业复工复产畅通金融血脉，全力保障企业资金链不断。

税银携手为企业“贷”来复产“及时雨”。“没想到通过纳税信用就可以贷款，税务和银行联手帮我们渡过这次难关，真是雪中送炭。”云南滇云蜜语生物科技有限公司负责人在收到贷款后感叹道。受疫情影响，该企业一季度销售资金难以及时回笼，而春季是蜂群繁育的最佳时机，关系着蜂蜜产业的全年发展和当地农户的生计。获悉情况后，当地税务部门主动为企业辅导“银税互动”，帮助企业成功贷款300万元，将企业诚信纳税信用优势转变为纾解困境的有形资金，解了企业的燃眉之急。

国家税务总局纳税服务司副司长韩国荣近日在2020年一季度新闻发布会上介绍，今年一季度，税务部门向银行推送了600多万户重点帮扶企业名单，银行业金融机构发放“银税互动”贷款75万笔，小微企业获得“银税互动”贷款金额1800多亿元，对保市场主体、保产业链供应链稳定发挥了积极作用。

强“服务” 问需解难促发展

疫情发生以来，税务部门先后推出一系列办税缴费服务举措，推广“非接触式”办税缴费服务，通过“网上办、自助办、邮寄送、线上答”等方式，最大限度方便纳税人、缴费人办税缴费。

税邮合作，服务升级。在四川，继2月和3月推行了网上申领发票免费送达服务后，成都市税务局推出疫情防控期间网上申领发票继续包邮服务。4月以来，面对日均9000余件的发票包裹寄送量，成都市税务局发票寄递中心通过强化一线人员配备、延长每日工作时间等方式，提升包裹寄递效率，减少购票等待时间，确保“当日包裹、当日寄送”。

受制于全球供应链、产业链人员物资受阻和需求削弱，不少外贸企业陷于达产不达效的困境。税务部门在巩固原有出口退（免）税的“非接触式”举措基础上，实现出口退税审批再提速，“容缺办理”再扩围，线上退（免）税更贴心，为外贸企业复工复产夯实基础。

“从提交申请到审批到账，只用了不到一天时间。税务部门的优质服务，为企业带来了资金活水。”江苏兰蒂斯木业有限公司董事长吴建飞对税务部门快速办结出口退税连声称赞。

江苏省邳州市税务部门在“一对一”服务中，了解到兰蒂斯木业有一批出口产品符合出口退税政策后，立即跟进流程，协调提速，一笔260万元的退税款快速退达企业账上。“我们快一点儿，企业复工复产速度就能快一点儿。”邳州市税务局局长桑林说，税务部门将持续以更快速度将税费优惠送到每一位纳税人、缴费人手中。

江苏省税务局党委书记王学东表示，企业复工复产的提速离不开畅通的产业链、精准高效的纳税服务。税务部门将深入开展“便民办税春风行动”，在加长版税收宣传月期间，进一步加大税费优惠政策辅导普及力度，精简政策享受流程，尽力为企业纾困解难，让企业集中精力抓复产，一心一意谋发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)