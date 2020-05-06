人民网>>财经

夜中国“靓”起来——“五一”期间“夜经济”扫描

2020年05月06日23:26  来源：新华网
 
原标题：夜中国“靓”起来——“五一”期间“夜经济”扫描

天津五大道民园广场灯光绚丽、长沙五一路商圈锣鼓声声、昆明市公园1903内观众驻足观看摇滚乐队表演……大江南北，在疫情期间沉寂了许久的夜晚，又开始喧闹起来。

刚刚过去的“五一”假期，全国“夜经济”加速回暖。记者“五一”期间走访发现，各地“蓄力”打造“夜经济”，食、游、购、娱、体、展、演等多元化夜间消费市场再度活跃。

山城重庆，太阳落山观夜色、逛夜市的生活旅游习惯迅速回暖。

“洪崖洞最美的时刻、最密集的消费，都在太阳落山后。”洪崖洞小店“陪都吃记”内又响起了“老板快点”的催促，店员告诉记者，随着疫情缓解和天气转热，下午5点后，许多市民会选择来这里吃一顿特色小吃，然后和家人看看夜景，买买零食，再慢悠悠地回家。

洪崖洞景区所在的重庆渝中区CBD管委会副主任李杨说，疫情平稳后，由于严格实施查口罩、测体温、登记“渝康码”等措施，进入洪崖洞所花费的时间比以往稍长一些，但本地和外地游客的热情不受影响，“五一”期间因客流逼近承载上限，还采取了控流措施。

据重庆市渝中区统计，5月1日至5日，渝中区共接待游客160.9万人次，实现旅游收入10.8亿元；解放碑商圈客流创下今年以来最高纪录，恢复到去年同期的85%；洪崖洞累计接待游客11.14万人次；长江索道景区接待游客2.92万人次。

民以食为天，受疫情冲击严重的餐饮业“五一”期间“满血复活”。

傍晚6点，昆明市南强街巷，市民三三两两相伴而来，流连于美食之间。南强街巷上，美梦美兮新西兰西餐厅门口排起长队，餐厅老板宋柏告诉记者，“五一”假期，店里生意已逐渐恢复，来用餐的客人往往要排一个小时的队。

南强街巷昆明伍乐文化策划总监姚骅介绍，“五一”期间，南强街巷各类餐饮店、酒吧、夜市小吃摊、汉服集市全部开放，平均每天游客量达3万多人次，营业额共约400万元。

“夜经济”展现活力，更多商家希望乘此东风，觅得更多商机。同时，地方政府也在发掘夜经济潜力上“动足脑筋”，探索搭建消费场景、创新消费模式等“新花样”。

天津阿依来新疆餐厅奥城店总经理田卫平说，由于晚上9点到11点会出现客流小高潮，疫情好转后，餐厅在四月底推出夜宵，将营业时间延长到深夜1点，在“五一”假期带动下，客人明显增加。

“疫情发生以来，消费者的消费潜力被抑制、冻结。夜间是消费活动的黄金时段，随着各大夜市分级分类、科学有序加快复工复市，城市夜间经济将全面复苏。‘五一’期间‘夜经济’的繁荣度、活跃度就已有大幅提升。”天津市商务局市场建设处处长徐凤成说。

目前，天津五大道民园广场已在夜间重新开放，其美食街集聚了国内外各类美食，绚丽的灯光秀重新点亮津城夜空；天津意式风情街也推出夜间消费套餐。此外，天津著名地标“天津之眼”附近的摩天轮夜市，也成为“网红打卡地”。

苏宁易购集团副董事长孙为民说，疫情期间大量的消费都转向线上，随着越来越多的消费开始向线下流动，对线下零售门店进行互联网思维的场景赋能变得非常重要。“比如，夏季夜晚是体育赛事高峰期，结合这样的消费场景，我们周期性推出啤酒冷饮套餐等就能很好激活夜间消费业态。”

根据计划，上海在“五五购物节”期间举办首个夜生活节，围绕夜购、夜食、夜娱、夜游、夜秀、夜读等6大主题，开放一批夜间文化场馆，鼓励商场、餐厅、书店等推出购物不眠夜、博物馆奇妙夜、酒吧节、集市节、深夜书店周等10大特色活动，点亮“夜上海”。

“夜经济”的活力体现了群众旺盛的消费力。云南师范大学旅游产业研究院副院长李庆雷说，应积极打造更多体现本土特色的夜间经济新亮点，拉动消费增长，发展“夜经济”。（记者王优玲、张翅、曾维、周蕊、白佳丽）

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved