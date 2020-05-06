夜中国“靓”起来——“五一”期间“夜经济”扫描

天津五大道民园广场灯光绚丽、长沙五一路商圈锣鼓声声、昆明市公园1903内观众驻足观看摇滚乐队表演……大江南北，在疫情期间沉寂了许久的夜晚，又开始喧闹起来。
刚刚过去的“五一”假期，全国“夜经济”加速回暖。记者“五一”期间走访发现，各地“蓄力”打造“夜经济”，食、游、购、娱、体、展、演等多元化夜间消费市场再度活跃。
山城重庆，太阳落山观夜色、逛夜市的生活旅游习惯迅速回暖。
“洪崖洞最美的时刻、最密集的消费，都在太阳落山后。”洪崖洞小店“陪都吃记”内又响起了“老板快点”的催促，店员告诉记者，随着疫情缓解和天气转热，下午5点后，许多市民会选择来这里吃一顿特色小吃，然后和家人看看夜景，买买零食，再慢悠悠地回家。
洪崖洞景区所在的重庆渝中区CBD管委会副主任李杨说，疫情平稳后，由于严格实施查口罩、测体温、登记“渝康码”等措施，进入洪崖洞所花费的时间比以往稍长一些，但本地和外地游客的热情不受影响，“五一”期间因客流逼近承载上限，还采取了控流措施。
据重庆市渝中区统计，5月1日至5日，渝中区共接待游客160.9万人次，实现旅游收入10.8亿元；解放碑商圈客流创下今年以来最高纪录，恢复到去年同期的85%；洪崖洞累计接待游客11.14万人次；长江索道景区接待游客2.92万人次。
民以食为天，受疫情冲击严重的餐饮业“五一”期间“满血复活”。
傍晚6点，昆明市南强街巷，市民三三两两相伴而来，流连于美食之间。南强街巷上，美梦美兮新西兰西餐厅门口排起长队，餐厅老板宋柏告诉记者，“五一”假期，店里生意已逐渐恢复，来用餐的客人往往要排一个小时的队。
南强街巷昆明伍乐文化策划总监姚骅介绍，“五一”期间，南强街巷各类餐饮店、酒吧、夜市小吃摊、汉服集市全部开放，平均每天游客量达3万多人次，营业额共约400万元。
“夜经济”展现活力，更多商家希望乘此东风，觅得更多商机。同时，地方政府也在发掘夜经济潜力上“动足脑筋”，探索搭建消费场景、创新消费模式等“新花样”。
天津阿依来新疆餐厅奥城店总经理田卫平说，由于晚上9点到11点会出现客流小高潮，疫情好转后，餐厅在四月底推出夜宵，将营业时间延长到深夜1点，在“五一”假期带动下，客人明显增加。
“疫情发生以来，消费者的消费潜力被抑制、冻结。夜间是消费活动的黄金时段，随着各大夜市分级分类、科学有序加快复工复市，城市夜间经济将全面复苏。‘五一’期间‘夜经济’的繁荣度、活跃度就已有大幅提升。”天津市商务局市场建设处处长徐凤成说。
目前，天津五大道民园广场已在夜间重新开放，其美食街集聚了国内外各类美食，绚丽的灯光秀重新点亮津城夜空；天津意式风情街也推出夜间消费套餐。此外，天津著名地标“天津之眼”附近的摩天轮夜市，也成为“网红打卡地”。
苏宁易购集团副董事长孙为民说，疫情期间大量的消费都转向线上，随着越来越多的消费开始向线下流动，对线下零售门店进行互联网思维的场景赋能变得非常重要。“比如，夏季夜晚是体育赛事高峰期，结合这样的消费场景，我们周期性推出啤酒冷饮套餐等就能很好激活夜间消费业态。”
根据计划，上海在“五五购物节”期间举办首个夜生活节，围绕夜购、夜食、夜娱、夜游、夜秀、夜读等6大主题，开放一批夜间文化场馆，鼓励商场、餐厅、书店等推出购物不眠夜、博物馆奇妙夜、酒吧节、集市节、深夜书店周等10大特色活动，点亮“夜上海”。
“夜经济”的活力体现了群众旺盛的消费力。云南师范大学旅游产业研究院副院长李庆雷说，应积极打造更多体现本土特色的夜间经济新亮点，拉动消费增长，发展“夜经济”。（记者王优玲、张翅、曾维、周蕊、白佳丽）
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