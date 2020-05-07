全国快递揽投量均超 10亿件
本报北京5月6日电 （记者李心萍）国家邮政局邮政业安全监管信息系统数据显示：“五一”假期，邮政行业继续保持高位增长态势。5月1日至5日全国邮政行业共揽收快递包裹11.02亿件，同比增长41.8%；投递快递包裹10.38亿件，同比增长38.93%。
快递包裹业务量从1月份的低位运行快速恢复，2月份增长率转为正增长，目前稳定在30%以上的高速增长区间。国家邮政局相关负责人表示，商务、邮政等部门联合打造的“双品网购节”对于近期业务量恢复起到了推动作用。食品、日用品和3C产品等商品网络销售火爆，有力带动了中小企业复工复产。同时，农产品网络销售保持快速增长态势，湖北潜江小龙虾、广西武鸣沃柑、海南芒果等各地产品借助邮政快递渠道销往全国，形成供需两旺的良性循环。
银联网络交易金额逾 1.5万亿元
本报北京5月6日电 （记者吴秋余）中国银联6日发布“五一”假期交易数据：5月1日至5日，银联网络交易总金额突破1.57万亿元，日均约0.31万亿元，与4月份日常周六、周日相比增长了16%。银联网络交易总笔数较4月环比增长6.95%。
据介绍，“五一”假期消费势头上扬，部分行业逐渐恢复。超市、百货购物及住宿、餐饮、加油等行业的消费表现与同期持平，甚至超过往年；航空、铁路以及市内公共交通等领域，消费水平也在恢复之中。多地推出消费券，一定程度上减少了消费支出，因而交易笔数增幅高于金额增幅。
分地区看，海南、西藏、青海、广西等地，是“五一”假期消费笔数增幅较快的地区。新疆、海南、西藏、青海等地，异地游客消费笔数增长明显，是较受欢迎的旅游目的地。
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