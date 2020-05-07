生活服务进小区 供需对接更便利（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

4月29日召开的中央政治局常务委员会会议强调，不断巩固防控战果，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，越来越多的快递、外卖、家政、装修人员正有序走进小区，进一步促进生活服务业正常经营，在为更多人带来便利的同时，形成供需良性互动。

——编 者

快递外卖 进小区了

本报记者 田先进

临近中午，正是外卖送餐的高峰期，位于合肥市蜀山区笔架山街道的蓝蝶苑小区门口渐渐热闹起来。

停好车辆，拎上外卖，饿了么配送员孙舒新径直走到墙上贴着的“安康码”前，掏出手机扫描。与此同时，小区保安一边用酒精喷雾对外卖包装进行消毒，一边用额温枪为他测量体温，一切正常之后，孙舒新才被允许进入小区。

“3月19日，合肥市疫情防控应急指挥部发布通告，提到外卖、快递人员经扫码测温合格后，可以进出小区。”文博苑社区党委书记黄玉良说，“为了在做好防控的同时方便居民生活，我们目前允许外卖、快递人员从小区北门进入，并且要求保安对所有快件和外卖餐盒进行消毒。”

“疫情防控初期，外卖、快递人员无法进小区，我们就在北门放了两个货架，分别寄存外卖和小件快递。但对于一些老年人来说，每次到门口拿东西还是很麻烦。”黄玉良说。

“有一回在小区门口值班，发现一位老人家急得直哭，我立马上前询问情况。”原来，老人的女儿给她寄了东西，由于各家快递员太多，一时间，老人家根本找不到自己的快递在哪。黄玉良说：“最后还是物业人员替她找到了快递。”

为了把外卖、快递人员可以进小区的消息第一时间传递出去，蓝蝶苑小区采取了线上线下相结合的办法。“小区门口的喇叭每天循环播放相关通知，同时我们还把公告打印出来，贴在展板上，外卖、快递人员一到门口就能看到。”万科物业蓝蝶苑项目部经理胡海燕告诉记者。

“您好，我在外面出差，待会快递到了，您可以帮我签收一下吗？”最近这段时间，蓝蝶苑小区管家微信服务号上，经常有居民发来类似的求助信息。“我们小区还开展了‘管家配送服务’，居民可以在微信上提前预约配送时间，网格管家收到信息后，会按预约的时间送货上门。”网格管家小唐说。

做好备案 装修复工

本报记者 李亚楠

早上9点左右，家住新疆五家渠市的武建荣就开车赶往几十公里外的乌鲁木齐市沙依巴克区一个小区，帮女儿女婿装修房子。

在小区门口，武建荣与装修工人会合后，向工作人员出示手机上显示为绿色的畅行码、测量体温，便顺利进入小区。因为提前跟社区和物业报备过，所以拉着石材的车辆消毒后便畅行无阻。

去年12月20日房子交工后，武建荣只来得及铺好地板，装修就被突如其来的疫情叫停了，业主微信群里不停有人询问什么时候才能装修。“这下被疫情耽误了好几个月，原来的入住计划都变了。”武建荣也着急。

3月26日早晨，武建荣的手机响个不停，打开一看，原来是社区干部通知，装修队可以正常进小区了。

武建荣当天下午便到社区备了案。“提交好资料，我们签字保证在规定时间内施工、处理好装修垃圾，就拿到了装修同意书。社区干部还提醒我们进入小区时要配合门岗人员做好消毒和测温工作。”

换好工服，戴上防尘口罩，工人王华庭将经过初加工的大理石台面摆出来，拿起切割机做最后的打磨。王华庭来新疆做家装十几年了，今年春节回老家湖北鄂州过年，受疫情影响，3月底才返回新疆，于4月16日正式复工。他告诉记者，复工后的装修需求爆发式增长，“最近活儿排得很满，有家庭装修的活儿，还有不少宾馆的活儿。”

武建荣女儿家小区所在的红庙子街道西城街西社区副主任王磊表示，房主在装修前要带着装修工人和相关证件到社区备案，社区开具装修同意书后，房主将同意书交至物业便可进行装修了。“在继续做好防控的同时，最大限度地方便居民生活。”

家政服务 加快恢复

本报记者 巨云鹏

“哎呀，碰上过节，现在忙得很哩。”“五一”假期，在上海市普陀区长寿路街道河滨围城小区，家政阿姨闫丽萍刚刚打扫完一户人家的卫生，风风火火赶往下一户。晚上，还有一家企业的保洁工作，她的日程表排得满满的。

闫丽萍是河南人，在上海从事家政服务3年多。在她印象里，前两年春节前后，是她最忙的时候，一天要跑好几家。可今年受疫情影响，家政业遇冷，她有两个月的时间无单可做。

随着国内疫情防控形势持续向好，从3月3日起，上海因时因势优化社区防控策略，结合推广使用“随申码”，明确快递员等物流人员，家政员、护理员等服务人员，水、电、气、通信等公用事业设施维修人员，出示“随申码”，体温测量正常，做好登记，便允许进入小区。

“我们进小区的时候，都要出示健康码、测体温、做登记。”闫丽萍说，由于她春节期间没有离开过上海，复工过程还比较顺利，雇佣她的户主带她到小区物业管理处，除了登记个人详细信息外，还要签署承诺书，保证信息准确、完整。而对于离开过上海的家政服务人员，要求则更加严格一些。

“有一户人家，是两个老人，生活自理能力有限，非常需要家政人员入户。”河滨围城居民区党总支书记陈伟炯说，对于这样的情况，小区对其采取居家隔离措施，14天内，两个老人和家政服务人员都不能出家门，由居委会和物业协助买菜、倒垃圾等生活服务。

“很多家政阿姨是做住家服务的，在上海没有自己的住所。”普陀区一家政公司负责人说，为了保证员工的顺利复工，公司专门联络了一家酒店，作为集中隔离观察点，对于从外地返沪的家政服务工作人员进行一人一间的隔离观察，信息上报居委会和派出所核查备案，集中隔离结束后再返岗工作。

“一些居民希望小区能把一个临近公园的门打开，方便休闲锻炼。”陈伟炯说，对于这样的需求，社区居委会和物业也在共同研讨，设计方案。“希望在最大程度保证安全的同时方便居民生活。”

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 07 版）

(责编：冯粒、曹昆)