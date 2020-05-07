人民网>>财经

四月份中国物流业景气指数较上月有所回升

市场逐步回暖 物流趋于活跃

2020年05月07日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月6日电  （记者杜海涛）中国物流与采购联合会6日发布，4月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升2.1个百分点；中国仓储指数为50.3%，较上月回落2.4个百分点。数据显示，随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快，前期被疫情抑制的市场需求不断释放，物流业景气指数保持平稳回升态势。

　　从各单项指数看，4月份除物流服务价格指数继续下降外，其他各项指数都继续保持回升，尤其是库存周转次数指数、新订单指数、物流业固定资产投资指数、设备利用率指数都继续保持明显回升态势。其中，4月份业务总量指数为53.6%，比上月回升2.1个百分点，反映出市场需求逐步回暖，物流业务活动趋于活跃。新订单指数为54%，比上月回升4.8个百分点。反映出订单增多，物流需求逐步启动，为后市物流行业保持回升态势奠定基础。

　　中国物流信息中心主任何辉认为，从后期走势看，4月份新订单指数和业务活动预期指数均有回升，反映出企业对未来预期较为乐观，后市将继续保持平稳增长，加快恢复至正常运营水平的态势。值得关注的是当前物流服务价格仍在走低，物流企业经营成本压力依然较大，特别是小微企业资金周转状况仍十分困难，需要进一步加大扶植力度。

　　数据显示，4月份，物流企业资金周转率指数为49.1%，比上月回升0.5个百分点，指数虽有小幅回升，但仍位于缩减区间。相关企业希望增强相关金融贷款利好政策的落地性，为企业特别是小微型物流企业减轻资金压力。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月07日 07 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved