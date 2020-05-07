市场逐步回暖 物流趋于活跃

本报北京5月6日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会6日发布，4月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升2.1个百分点；中国仓储指数为50.3%，较上月回落2.4个百分点。数据显示，随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快，前期被疫情抑制的市场需求不断释放，物流业景气指数保持平稳回升态势。
从各单项指数看，4月份除物流服务价格指数继续下降外，其他各项指数都继续保持回升，尤其是库存周转次数指数、新订单指数、物流业固定资产投资指数、设备利用率指数都继续保持明显回升态势。其中，4月份业务总量指数为53.6%，比上月回升2.1个百分点，反映出市场需求逐步回暖，物流业务活动趋于活跃。新订单指数为54%，比上月回升4.8个百分点。反映出订单增多，物流需求逐步启动，为后市物流行业保持回升态势奠定基础。
中国物流信息中心主任何辉认为，从后期走势看，4月份新订单指数和业务活动预期指数均有回升，反映出企业对未来预期较为乐观，后市将继续保持平稳增长，加快恢复至正常运营水平的态势。值得关注的是当前物流服务价格仍在走低，物流企业经营成本压力依然较大，特别是小微企业资金周转状况仍十分困难，需要进一步加大扶植力度。
数据显示，4月份，物流企业资金周转率指数为49.1%，比上月回升0.5个百分点，指数虽有小幅回升，但仍位于缩减区间。相关企业希望增强相关金融贷款利好政策的落地性，为企业特别是小微型物流企业减轻资金压力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】