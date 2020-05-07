市场逐步回暖 物流趋于活跃

本报北京5月6日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会6日发布，4月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升2.1个百分点；中国仓储指数为50.3%，较上月回落2.4个百分点。数据显示，随着疫情得到有效控制和企业有序复工复产进程的加快，前期被疫情抑制的市场需求不断释放，物流业景气指数保持平稳回升态势。

从各单项指数看，4月份除物流服务价格指数继续下降外，其他各项指数都继续保持回升，尤其是库存周转次数指数、新订单指数、物流业固定资产投资指数、设备利用率指数都继续保持明显回升态势。其中，4月份业务总量指数为53.6%，比上月回升2.1个百分点，反映出市场需求逐步回暖，物流业务活动趋于活跃。新订单指数为54%，比上月回升4.8个百分点。反映出订单增多，物流需求逐步启动，为后市物流行业保持回升态势奠定基础。

中国物流信息中心主任何辉认为，从后期走势看，4月份新订单指数和业务活动预期指数均有回升，反映出企业对未来预期较为乐观，后市将继续保持平稳增长，加快恢复至正常运营水平的态势。值得关注的是当前物流服务价格仍在走低，物流企业经营成本压力依然较大，特别是小微企业资金周转状况仍十分困难，需要进一步加大扶植力度。

数据显示，4月份，物流企业资金周转率指数为49.1%，比上月回升0.5个百分点，指数虽有小幅回升，但仍位于缩减区间。相关企业希望增强相关金融贷款利好政策的落地性，为企业特别是小微型物流企业减轻资金压力。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 07 版）

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