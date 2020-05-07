以开发性金融支持重大项目建设

4月的宁波，春风和煦、生机盎然。走近宁波舟山港穿山港区中宅矿石二期码头工程现场，装船泊位平台正有条不紊地开展嵌岩桩施工。作为浙江省重点工程，也是宁波唯一一个在建的30万吨级矿石码头项目，该码头设计吞吐量2000万吨，建成后将进一步提高港口转运能力及效率，提升综合服务质量。

几个月前，宁波舟山港穿山港区中宅矿石二期码头项目进入建设施工高峰期，施工原材料采购和建设资金需求迫切。为解燃眉之急，国家开发银行宁波分行开辟绿色通道，实现贷款发放1亿元，有效缓解了项目资金压力。3月中旬，该项目的打桩工程顺利完成，向着预定投产目标稳步推进。

助力宁波舟山港发展，是国开行支持国家重大项目建设的缩影。国开行相关负责人表示，国开行多年来已累计向宁波舟山港集团有限公司及其下属控股子公司发放贷款55.9亿元和3亿港元，其中，仅中宅矿石二期码头项目，支持建设总投资就达16亿元。

为复工复产提供金融服务

当前，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，生产生活秩序加快恢复，全国各地一批重大项目也正稳步推进。国开行充分发挥开发性金融逆周期调节作用，积极助力破解复工复产中的难点、堵点，把支持重大投资项目开复工作为服务稳投资、扩内需、稳就业的重要抓手，持续为在建和新开工项目提供资金保障，推动全产业链联动复工。

恒力石化150万吨/年乙烯项目是我国目前规模最大的乙烯项目，其建设将有力促进我国烯烃基础产品供应能力提升，推动东北老工业基地振兴。疫情发生后，恒力石化调整部分装置生产工艺，转产防疫物资所需原材料，急需资金支持。针对这一情况，国开行大连分行向项目建设提供14.4亿元融资支持。近期，又高效完成信贷流程，向恒力石化发放复工复产专项贷款和人民银行专项再贷款22亿元，全力支持企业顺利开展后续建设和正常生产经营。

明阳新能源公司的阳江明阳风机装备整机制造和叶片制造两个项目总投资15.9亿元，总装机规模1725兆瓦，将为广东省海上风电建设提供有力支撑。国开行广东分行累计授信11亿元支持上述两个重点项目建设。疫情期间，国开行广东分行仍持续为客户提供信贷支持，截至目前已发放贷款2.22亿元，保障项目建设资金不断链。

为交通设施建设保驾护航

张家口宁远机场改扩建工程、崇礼城区至太子城公路改建工程、崇礼城区至万龙公路改建工程、崇礼城区至长城岭公路改建工程合称冬奥会“三线一场”项目，其建设将为冬奥会顺利举办提供交通运输保障。今年以来，国开行河北分行联合天津分行，积极对接“三线一场”项目建设资金需求，发放内部银团贷款1亿元，助力有关工程建设顺利推进。据悉，国开行已累计发放贷款7.44亿元、支持张家口市2022年冬奥会赛区交通基础设施建设。

仁沐新高速是成都至云南丽江国家高速网的重要组成部分，自成都向南深入乌蒙山集中连片贫困地区，建成后将有力带动川滇黔接合部和凉山深度贫困地区经济社会发展。国开行四川分行牵头组建银团，融资122亿元支持仁沐新高速及马边支线项目。受疫情影响，建设方遇到阶段性资金紧张，项目建设进度受到影响。国开行四川分行迅速发放流动资金贷款5亿元和项目建设贷款5亿元，全力支持仁沐新高速公路复工建设，力争年内实现通车。

城市轨道交通是承载和推动城市高质量发展的主动脉。在济南，地铁2号线生产路站施工现场，盾构机正在向前掘进，旁边的传送带把挖出的泥石不停往外传送。这条地铁线全长36.33千米，贯穿济南东西，是山东省2020年重大项目之一。项目建成后，不但可以有效缓解济南东西向交通压力，而且将有力助推济南东拓、西进、中优的城市空间发展战略。近期，国开行山东分行向地铁2号线等济南市轨道交通项目发放1亿元复工复产专项贷款，累计提供资金达41亿元，支持济南轨道交通在建项目全面加快工程进度。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 07 版）

(责编：杨曦、孙阳)