物畅其流 循环加速（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

4月25日，车辆在合安高速公路安徽省合肥市庐江县金牛镇路段有序行驶。

王 闽摄（影像中国）

4月27日，1600余吨粮食货物从长春搭乘铁海联运班列到达天津港，将转乘“中远海运新沧州”轮出发前往广西贵港。

本报记者 靳 博摄

4月15日，广东省广州市的中外运物流华南有限公司仓库，工人在盘库。

邱新生摄（影像中国）

4月25日，船舶行驶在长江三峡湖北省宜昌市秭归县西陵峡江段。

王 罡摄（影像中国）

4月12日，江西南昌，机组人员在国际航空货运包机机舱内检查发往日本大阪的防疫物资。

时 雨摄（影像中国）

4月9日，浙江省湖州市德清县雷甸镇的升华物流园区码头上，工人在吊放钢材。

姚海翔摄（影像中国）

恢复经济社会发展秩序，打通上下游产业链，物流是关键。眼下，物流企业有序复工，货物在各大交通枢纽往来频繁，畅通的供应链为经济发展提供着强大运力保障。

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《 人民日报 》（ 2020年05月07日 10 版）

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