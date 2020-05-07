物畅其流 循环加速（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

4月25日，车辆在合安高速公路安徽省合肥市庐江县金牛镇路段有序行驶。
4月27日，1600余吨粮食货物从长春搭乘铁海联运班列到达天津港，将转乘“中远海运新沧州”轮出发前往广西贵港。
4月15日，广东省广州市的中外运物流华南有限公司仓库，工人在盘库。
4月25日，船舶行驶在长江三峡湖北省宜昌市秭归县西陵峡江段。
4月12日，江西南昌，机组人员在国际航空货运包机机舱内检查发往日本大阪的防疫物资。
4月9日，浙江省湖州市德清县雷甸镇的升华物流园区码头上，工人在吊放钢材。
恢复经济社会发展秩序，打通上下游产业链，物流是关键。眼下，物流企业有序复工，货物在各大交通枢纽往来频繁，畅通的供应链为经济发展提供着强大运力保障。
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