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服务企业保生产

本报记者  王伟健

2020年05月07日08:05  来源：人民网－人民日报
 

　　4月16日，江苏省徐州市泉山区人大常委会会议室十分热闹，十余位来自企业的人大代表受邀请针对复工复产情况，开诚布公地说现状、话长远、提建议。大家你一言，我一语，畅所欲言。

　　“我们24小时开足马力生产有氧空气消毒机和KN95防护口罩，但原材料价格上涨、产品配套的零部件采购困难，导致采购资金比较短缺。”江苏弗瑞仕环保科技有限公司总经理张建国抛出了难题。

　　“金融机构应该采取更多办法，加大对中小企业的支持力度。”莱商银行徐州分行总经理蒋华提出对策。

　　“区人大常委会将积极反映大家的问题和建议，帮助企业渡过难关。”泉山区人大常委会主任姚吉松说。

　　当前，各地复工复产提速扩面，面对经济复苏面临的种种挑战，如何充分发挥人大的职能作用？如何充分发挥人大代表来自人民、根植人民的优势？

　　3月1日起，《江苏省粮食流通条例》正式施行。5月1日起，《江苏省燃气管理条例》《江苏省电力条例》《江苏省生态环境监测条例》正式施行。

　　“这一系列法规的实施，给江苏省全面复工复产提供了有力保障。”江苏省人大法制委员会主任委员王腊生说，疫情发生以来，江苏各级人大常委会为疫情防控和复工复产提供了坚实的法治支撑。

　　疫情也是对江苏各级人大担当精神和履职能力的一次大考。几个月来，江苏近10万名各级人大代表积极响应省人大常委会倡议，勇当先锋，履职尽责。

　　“小微企业是经济发展的‘毛细血管’，当前面临着用工难、开工难、资金难、产业链配套难等诸多问题，作为一名人大代表，理应帮助小微企业渡过难关。”无锡市和梁溪区两级人大代表、江苏太运集团有限公司董事长包一林积极响应无锡市委、市政府关于鼓励酌情减免受疫情影响经营困难租户租金的倡议，作出减免房租的承诺。

　　江苏各级人大代表依托所在行业、发挥联系优势，为企业解决复工复产过程中遇到的各种困难。

　　“企业复工复产后生产经营能保障吗？”“有什么需要我们人大协调解决的问题吗？”疫情防控中，灌云县东王集镇人大主席团走访了解当地企业的复工复产情况，当了解到有粮食加工企业因复工申请材料准备有所欠缺，面临复工审批困难时，镇人大主席团立即联系当地职能部门，对照复工标准和要求帮助梳理审批材料，帮助企业顺利通过复工验收，有序推进复工复产；在盐城市大丰区，人大机关干部坚持每周一次走访、每月一次总结，及时协调处理企业防疫、用工、资金方面的问题。

　　江苏省人大常委会常务副主任李小敏表示，复工复产仍然面临多重考验，但江苏各级人大将积极发挥职能作用，为经济复苏贡献法治力量。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月07日 18 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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