4月29日，广东省人大常委会专门加开一次常委会会议，最主要的议题就是听取、审议省政府关于2020年省级财政预算调整方案的报告。

“及时批准调整方案能有效对冲疫情对经济的影响，发挥新增专项债券资金对稳定经济的关键作用，确保专项债券早发行、早使用、早见效。”省人大常委会预算工委主任林秀玉说。

往年这一事项会在5月份进行，准备期至少30天，但今年情况特殊，林秀玉和同事们全力以赴抢时间，将周期缩短。业务处室会议、预算工委会议、财经委会议、主任会议、常委会会议……要通过的环节一个不能少；预审意见、初审报告、审查结果报告……要出具的报告意见也一个不能缺。为了让各程序衔接紧密，省人大各个部门积极配合。

这样的工作节奏是这段时期的常态。此前为回应政府职能部门和基层单位在疫情防控中急迫的法治需求，广东省人大常委会作出《关于依法防控新型冠状病毒肺炎疫情切实保障人民群众生命健康安全的决定》。《决定》从起草到审议仅用了5天时间。《决定》厘清了政府、单位、个人在防控关键时期应承担的责任，为政府实施最严格的疫情防控措施提供了及时、有效的法治支撑，引导社会公众依法科学有序参与疫情防控工作。

疫情防控期间，广东省人大常委会按照“特事特办、特事快办、特事办好”的工作原则，成立了以省人大常委会主任为组长的领导小组，从省人大机关、省直有关部门抽调骨干力量组成工作专班，迅速启动疫情防控立法工作，创造性应急性地开展地方立法。通过制定修改相关法规，出台有关决定，为疫情防控工作提供及时有效的法治保障。

广东省人大常委会相关负责人表示，越是关键时期，依法实施防控措施就越是重要，就越要积极地履行人大职能，这个过程中，人大代表的作用不可或缺，要密切联系人大代表，凝聚起疫情防控的强大合力。

1月，广东省人大常委会发出《致广东人大代表的一封信》，号召各级人大代表带头提高政治站位，带头落实联防联控措施，科学防疫，齐心协力打好疫情防控阻击战。

在疫情防控工作中，广东各级人大代表彰显代表担当、展现代表风采，为打赢抗击疫情的人民战争贡献力量。医疗卫生战线的代表，始终奋战在疫情防控的最前沿；工作在基层的代表，肩并肩构筑起群防群治的严密防线；律师行业的代表助力解决因疫情带来的一系列法律问题；来自企业的代表按下复工复产“快进键”，加紧恢复生产；还有的代表踊跃捐款捐物支援抗疫。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)