稳外贸  青岛民企充当主力军

日前，青岛海关公布数据显示，一季度青岛外贸进出口1363亿元人民币，其中民营企业表现抢眼，进出口总额824亿元，增长7.2%，占比60.5%，高于去年同期4.3个百分点，继续领跑全市外贸进出口，成为全市稳外贸当之无愧的生力军。

领跑全市外贸进出口背后，是青岛民营企业不断优化的贸易结构。

在一季度较为“低迷”的市场环境中，青岛鹰伯尔运动器材有限公司出口额实现了逆势上扬。这家主营家用、轻商用健身器材的企业，面向北美、欧洲、亚洲及大洋洲等40多个国家和地区出口。受疫情影响，公司1-2月份贸易额也曾有所下降，但是3月份贸易额与去年同期相比上升了10%。第二季度现收到的订单额预计比去年同期上升50%以上，据企业负责人说，目前客户所下订单的计划交货期已安排到今年8月份。

疫情防控期间，人员外出大量减少，家用健身器材赶上了“风口”，青岛鹰伯尔的产品某种程度上成了健身爱好者的“刚需”。但抛开这些客观因素，企业在自主研发领域的投入更是极大助力。去年，青岛鹰伯尔自主研发了十几款新产品，下半年投产后赢得不少新客户，获得了大量订单，这成为“抵消”今年疫情影响的重要原因。

在青岛，像鹰伯尔这样的民营外贸企业不在少数，它们通过品牌、技术等实现质量型生长，增强国际市场的竞争力。在它们的推动下，青岛外贸结构不断调整和优化，发展韧劲十足，传统对外贸易正加速向现代国际贸易转变。

同时，面对复杂的国际贸易形势，青岛民营企业表现出了极强的灵活度和适应性，不少中小民营外贸企业“船小好调头”的优势日益显现，不断适应市场环境的变化和经营发展需要，开拓新的市场空间。

青岛东屹日盛化学有限公司的“主打产品”为石油开采必备原料黄原胶，去年单一品类的出口额为2000万元。春节以来，受疫情影响叠加国际石油市场动荡，公司的对外出口业务一度陷入停滞。

面对这样的困境，公司及时调整了市场策略。一方面，持续加大对“一带一路”沿线国家和地区等新兴市场的出口推广力度，与客户保持紧密联系；另一方面，加快生产转型的步伐，在原来主营产品的基础上，加大食品添加剂领域的产品研发和生产力度。两条腿走路，东屹日盛营业额不降反升，一季度便完成了去年全年营业额的一半。

东屹日盛是青岛万千民营外贸企业的一个缩影。一季度，青岛民营外贸是新兴市场的有力开拓者，出口市场更加多元化：对东盟出口增长48.7%；对欧盟、美国、日本进出口均呈增长状态，分别为19.3%、1.4%和3.4%；对“一带一路”沿线国家和地区出口174.2亿元、增长29.8%；对上合组织国家出口48.4亿元、增长20.8%。

此外，青岛跨境电子商务等新业态持续发力，也成为民营企业外贸新的增长点。青岛近日发布《关于稳外贸保主体若干政策措施》，支持企业线上开拓国际市场，加强与阿里巴巴、亚马逊、eBay、拓拉思等国际跨境电商平台合作，举办“中国美妆、青岛出海”线上峰会，组织跨境电商线上交易推广及直播培训等系列活动，帮助外贸企业线上开拓国际市场，为有实力的企业转型开展跨境电商业务提供相关服务与支持。

(责编：杨曦、孙阳)