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出行便捷 减少聚集

自驾游成中国旅游新亮点

本报记者 刘发为

2020年05月07日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　5月2日晚，游客在河北省石家庄市正定县古城外南关古镇游玩。
　　武志伟摄（人民图片）

　　5月2日，湖北荆州方特东方神画主题乐园的停车场停满了私家车。
　　黄志刚摄（人民图片）

　　5月4日中午，北京八大处公园景区的停车场入口附近，自驾车排起了长队。

　　“这几天人都很多，假期还有明天一天嘞，估计人也少不了。”停车场的工作人员告诉记者，这样的场面从“五一”假期第一天开始便是如此。

　　据景区工作人员介绍，今年“五一”期间，八大处的游客数量明显高于去年：“受疫情影响，人们在家里都憋坏了，好不容易能出来走一走，许多人都选择到周边景区转一转。”

　　“五一”假期，春和景明。据统计，“五一”小长假自驾游占60%以上。旅游正在复苏，越来越多的人通过自驾的方式享受旅途的快乐。

　　“五一”期间受追捧

　　这个“五一”小长假，与往年不同，各大景区的停车场里少了许多大巴车的身影，取而代之的，是更多的私家车。山东泰山等景区，都在节前扩建了多个停车场。

　　据苏宁“五一”消费大数据显示，4月29日至5月4日，汽车用品销量环比增长256%，自驾出行成了今年出游的最大亮点。此外，帐篷销量环比增长121.18%、野餐垫销量环比增长116.67%，防晒霜销量环比增长245.60%。跟以前相比，今年大家更倾向于自驾到周边游玩，选择在郊外野餐。

　　广东省肇庆市在“五一”小长假前推出了“穿越北回归线”四条经典线路，受到游客的追捧。“五一”期间，肇庆市共接待游客48.4万人次，其中以自驾游、家庭游为主。

　　受疫情影响，选择自驾去住酒店，游景区，可以减少与人的接触，这成为了越来越多游客出游的选择。许多旅游目的地的景区、酒店也借此推出了一系列措施，让游客“安心玩”“安心住”。

　　日前，携程租车发布的《国内租车自驾游复兴报告》中显示，租车游自由、舒适、干净及私密，再加上大力度的促销活动，成为恢复情况最好的旅游业务之一。

　　近几年来，中国旅游车船协会联合地方政府与协会，推出了一批自驾游线路。在协会自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇看来，自驾游的受宠在情理之中：“自驾游线路是很好的旅游产品，它们以公路为轴，能够串联起当地的景观与风土人情，而且可以在一定程度上缓解游客较多景区的人流压力。”

　　未来更加看好

　　中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室曾对“国人疫情后旅游意愿”做过调查，结果显示，从交通方式看，被调查者中选择自驾游的比例最高，达41%，其次是高铁29%，普通客车16%，飞机14%。这意味着，疫情后的旅游市场，自驾游将扮演十分重要的角色。

　　“中国自驾游并非在这个‘五一’假期才火起来的，这几年来，自驾游的发展有目共睹，游客选择自驾游的比例提高了不少。”谈到疫情后自驾游的发展展望，刘汉奇认为：“疫情之后，人们对聚集出游将有所忌惮，对高品质旅游的需求也将增强。因此，自驾游在旅游中的占比将会达到一个较高的水平。打着小旗的跟团游还会存在，但更多的人会喜欢自由享受旅游的过程，追求身体与灵魂的放松。”

　　CFCC国际露营总会长修学军从事自驾游工作已有近20个年头，说起自驾游，他同样深有感触：“我最早做自驾游的时候，主要是接待外国人自驾入境中国旅游，现在，自驾游已经在中国火起来了，而且，也有越来越多的中国人选择到海外租车自驾。”

　　修学军的自驾游从业过程中，经历了两次大的疫情，一次是2003年的非典，一次是今年的新冠肺炎。“这两次疫情都见证了人们对生活观念、生活方式的变化，同样，也都会促进旅游产业的转型升级。”

　　疫情之后，户外运动会受到更多的青睐，选择自驾游出行的人也会越来越多。

　　转变观念抓机遇

　　不久前的清明假期，有景区出现了短时人流量过大的情况，也有一些自驾前往景区的游客被堵在了路上，有人在朋友圈抱怨：在路上堵了半天，到了景区门口才发现，已经不让进去了。

　　面对这些现象，刘汉奇分析道：“中国现代旅游业从20世纪80年代开始迅速发展至今，主要是由团队游所推动的，许多旅游相关的公共服务，如公路、景区设施等，是为团队游客量身定制的。如今，中国的自驾游人数和比例增加明显，而选择自驾游的游客中，大部分是自由行的游客。原有的公共服务难以匹配现在游客的多元化需求。”

　　针对这些问题，中国旅游车船协会积极推动自驾游目的地等级标准的制定，希望通过这样的方式，与旅游目的地一起，进一步完善自驾游的基础设施建设，满足游客更加多元的旅游需求。

　　自驾游的火爆也诞生了很多新的职业，比如自驾车领队，这是一个集修车、写路书等复合技能于一体的岗位。修学军认为，大学里也应当开设相应的专业和课程，与市场需求相对接，储备合格的人才。

　　修学军表示：“自驾游的下一步将是房车游。未来，需要给自驾游提供更为便捷的营地，同时，也需要有一个官方的管理机构，协调推动全国的自驾游行业发展。”

　　谈到房车旅游，刘汉奇认为：“房车旅游不仅是小车变大车，更是旅游观念的变化，从观光到深度体验、参与到当地的生活中去。房车旅游的进一步发展需要有相应的营地或者驿站。”

　　最美的风景在路上。在自由行越来越受欢迎的形势下，自驾游势必也将受到越来越多的关注。推动自驾游向更高质量发展，并不是旅游业一方的事情，而是需要多方协力才行。

(责编：杨曦、孙阳)
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