央企累计提供岗位超百万

自3月以来，国资委实施国资央企“抗疫稳岗扩就业”专项行动，聚焦高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力三类重点人群就业，扎实推进稳就业工作。数据显示，截至4月26日，专项行动累计提供招聘岗位数量超过100万个。

高校毕业生，扩招

黄子迅原本今年夏季从意大利米兰理工大学毕业，并定好了3月赴签约单位中国移动（成都）产业研究院实习。但受疫情影响，毕业、实习都无法如期进行。这时，她得到了中国移动（成都）产业研究院人力资源部传来的消息：考虑今年疫情防控的特殊情况，公司将一直保留黄子迅加入成研院的权利，三方签约效力也将延续到他们毕业为止。

防疫期间，许多像黄子迅一样的应届毕业生，得到了来自中央企业的理解和关心。不仅如此，央企还以进一步扩招等方式，对高校毕业生就业予以大力支持。

为承担稳岗扩就业的央企责任，中国移动在秋招已录取了近万名应届毕业生的情况下，组织春季校园招聘，招聘规模5500人；中国石化结合业务发展和队伍结构调整需求，追加3500多人的高校毕业生招聘计划；中国中铁已经签约2020届高校毕业生1.2万多人，近期又进一步增加应届毕业生招聘数量，对与公司业务紧密相关的土木工程专业等主专业毕业生放开招收限制，加大人才储备；保利集团在原有2020年校招工作实际已经基本结束的情况下，陆续启动新的校招计划，扩招14%以上。

农民工就业，扩容

3月25日，三峡集团所属的白鹤滩水电站迎来一批特殊的返岗农民工，来自湖北省宜昌市秭归县的老夏就是其中一员。

随着国内疫情防控形势的好转，3月中旬，湖北省除武汉之外的各市、州陆续“解封”，手握“双绿码”的老夏终于能够返工了。可是，怎样才能回到900公里之外的白鹤滩，又让老夏犯了难。这时，施工队长来了一通电话。原来，根据三峡集团的部署，白鹤滩水电站安排“点对点”专车接回湖北籍员工，老夏的健康码符合返岗要求，被纳入第一批湖北籍建设者返岗名单。3月25日，老夏按要求完成隔离观察和健康检测，回到了工作岗位。

近期，通过“点对点”接岗等方式，央企在建和新建项目大力吸纳农民工就业。中国建筑所属的中建三局安排大巴接农民工返岗，目前中建三局累计复工项目1249个，吸纳到岗劳务人员超25万名。保利集团所属保利长大全国多省市在建高速公路率先恢复生产，“一带一路”国家的相关基建工程不停工，集团已明确今年力争新增一线农民工用工需求50%以上，新增用工6万个。

贫困劳动力，用工倾斜

吸纳高校毕业生、农民工就业之外，多家央企还积极推进开展就业扶贫，出台措施主动吸纳贫困地区劳动力就业。

“工作稳定了很多，收入也增加了，内心很满足！”28岁的谭勇是贵州省沿河县甘溪镇桂林村村民，借着南方电网贵州铜仁供电局吸纳当地农民工就业的机会，他被招录成为一名电力施工队员，经过短期培训后正式上岗。截至3月底，南方电网贵州电网公司已吸纳了3521名受到疫情影响滞留的当地农民工。

受疫情影响，四川秦巴特困山区当地劳动力滞留，就业及扶贫压力加大。中国能建葛洲坝集团投资建设的巴中至万源高速公路项目在保证自身工作安全有序前提下，坚持项目用工向贫困地区倾斜，截至目前录用达州、巴中两市农民工合计1435人。

中国石化在全国范围内迅速召集贫困地区农民工返岗复工，吸收农民工就业7万余人；中广核新能源新疆分公司承接南疆地区贫困家庭劳动力到中央驻疆企业就业，为尊重少数民族员工饮食习惯，还特别招聘了专门厨师；招商局长航集团免费为贫困地区劳务人员进行海员培训，全力推荐就业。

国务院国资委方面表示，国资委和中央企业将持续发力带动产业上下游复工复产，推动稳就业、保民生，努力把疫情影响降到最低。

(责编：杨曦、孙阳)