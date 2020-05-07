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直播带货  为扶贫下单

本报记者 潘旭涛

2020年05月07日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　陈兹方（右一）在果园里直播。
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　　延寿县的一场直播。
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　　李旭瑛在直播卖柞水木耳。
　　本报记者 龚仕建摄

　　4月20日，习近平总书记来到陕西省商洛市柞水县小岭镇金米村，走进村培训中心，走到直播平台前。

　　当时，李旭瑛正在准备直播，总书记的到来，让她一下子成了网红。

　　李旭瑛直播卖的土特产，很多来自贫困户。“为贫困户卖货，我更有动力，因为里面多了一份责任。”李旭瑛向记者说。

　　为扶贫下单，网友同样有动力。直播中，李旭瑛推介的产品经常“秒光”、卖断货。

　　直播带货、为扶贫下单正成为一种潮流。滞销货变为畅销货，少有人知的山货成了线上“爆品”，贫困户紧锁的眉头舒展了，脱贫的路更宽了。

　　小木耳大产业

　　4月21日，李旭瑛度过了直播以来最忙的一天，她在淘宝直播了6个小时，不停地向网友推介柞水木耳，知名网红李佳琦和薇娅也同时在各自直播间帮忙带货。

　　当天，柞水木耳成了淘宝上最热销的商品。2000万网友涌进淘宝直播间，24吨木耳“秒光”，这相当于柞水县去年线上4个月的销量。网友们还发明了一个新词——蜂拥“耳”上。

　　柞水县曾是国家级贫困县，今年2月才正式脱贫摘帽。小木耳是柞水县的扶贫大产业。柞水县盛产木耳，全县有16个木耳大棚基地和42个木耳专业村。柞水县木耳由秦岭天下电子商务公司统一购销。但柞水县地处秦岭深处，木耳知名度不高，销路不是很好。2019年，秦岭天下开始尝试直播卖货，希望能打开销路。

　　从2017年起，李旭瑛就在秦岭天下做销售员了。2019年，她跟着公司的步伐，开始了做直播。“我比较开朗健谈，但刚开始的时候，对着镜头还是会害羞，经常不知道说什么。”李旭瑛说。

　　刚开始，看李旭瑛直播的人很少，但她坚持直播，就当是在锻炼自己的镜头感。李旭瑛的淘宝直播间越做越红火。“最近半个月，我天天直播，每天有上万人观看，直播销售额也不断上涨。”李旭瑛说。

　　淘宝直播平台也不断培训、指导李旭瑛这样的“新农人”。不久前，李旭瑛购置了一套“美颜灯”，放在直播的电脑或者手机后面，能让室内灯光更亮，让产品看得更清楚。李旭瑛说，现在打光、收音设备都有了，自己越来越专业了。

　　李旭瑛带货的木耳中，很多是从贫困户那里收购来的，这让她觉得，自己的直播多了一份责任，“我多卖出一份木耳，农户的生活就多一份保障”。

　　为湖北拼一单

　　4月28日，在长江边的一个果园里，一场直播正在进行。主播叫陈兹方，网友们称他“无臂小伙”。

　　陈兹方是湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县人，先天无臂。但陈兹方将笨拙的双脚练成灵活的“双手”，他用脚做家务、干农活，还开了网店。陈兹方的网店叫“陈兹方铺子”，卖的都是当地土特产，年销售额在300万元以上，带动了30户贫困户发展产业。

　　巴东县很多农户种橙子，今年受疫情影响，伦晚橙滞销了，不少贫困户向陈兹方求助。“他们给我打电话，问我能不能帮忙找找销路。”陈兹方说，但是，去年同期，网店一天最多能卖出一千单，现在有时候一天才卖几十单。

　　陈兹方与国家电网电商扶贫青龙桥服务站的工作人员合计，“搞一场直播试试。”于是，4月28日上午11时30分，直播开始了。跟陈兹方一起直播的还有国家电网恩施供电公司员工王玲。

　　“这个季节真的有鲜橙吗？”一位网友问道。“伦晚是晚熟脐橙品种，生长周期长，头一年春季开花，第二年春季果子成熟。”陈兹方详细向网友介绍伦晚橙的生长特点。王玲则拿起直播架，将摄像头对准橙树，带网友领略橙园景色。

　　现场试吃是少不了的。陈兹方坐在地上，一只脚握住一颗橙子，另一只脚握住水果刀，熟练地将挂在树上的橙子削去皮。“女孩想吃伦晚，又担心果汁太多弄花了妆，怎么办？别担心，我有妙招！”王玲拿出勺子，向网友们展示优雅的吃法。

　　正午时分，烈日当空，镜头中，主播的汗珠清晰可见。为多争取些订单，王玲放开嗓子唱起了山歌：“美丽的清江哟八百里长，一头拴着太阳，一头拴着月亮……”陈兹方则用脚操作起了无人机，向网友展示美丽的巴山景色。

　　“我都看饿了”，“我为湖北拼一单”……伴随网友一句句留言而来的是一个个订单。下午14时38分，3个多小时的直播结束时，两位主播共售出6吨伦晚橙。

　　特色农产最畅销

　　“延寿四河交汇、五山纵横，可谓是灵山秀水。好水土自然出好物产，今天我就给大家推荐一下我们延寿的优质产品……”4月20日，黑龙江省哈尔滨市延寿县副县长蔡显凯走进直播间，与网络主播一起为延寿特色农产品代言。

　　优质香米、富硒大米、香其酱、沙棘、延河大樱桃……蔡显凯熟练地介绍着当地特产，讲到产品口感时，他还会现场试吃。跟蔡显凯一同直播的还有企业代表以及乡镇、村负责人，他们向网友详细介绍产品生产加工流程、营养成分以及价格。这次直播持续了两个小时，共卖出了1万袋香其酱、100袋富硒米和80箱大樱桃。

　　2018年年底，蔡显凯从中粮集团来到延寿县挂职副县长。蔡显凯刚到延寿县时，延寿县合众农业专业合作社联社理事长宋志忠正在发愁，大米积压在仓库里卖不出去。他的合作社里还有600多户是贫困户，大米没销路，这些农户的生活就没着落。

　　在蔡显凯的协调下，中粮集团决定收购合众农业合作社的水稻。2019年，中粮集团在延寿县开展了2万亩订单种植项目，而且提供60元/吨的收购补贴。

　　“中粮把延寿大米收购回去，会不会不好卖？”记者问。

　　“相反，这些米市场反应很好。”蔡显凯说。

　　蔡显凯解释说，延寿县其实是黑龙江优质水稻主产区之一，延寿大米品质很高，只是以前品牌影响力较小，溢价能力较弱。

　　卖出去只是第一步，为了能卖出好价钱，延寿县开始给当地大米打造品牌。去年，中粮集团、延寿县政府、阿里巴巴共同推出了“福临门淘香甜大米”。

　　“扶贫馆”里好卖货

　　“眼瞅着苹果就要烂在库里了，这可咋办？”随着天气越来越热，河北省邢台市内丘县的贫困户刘海顺天天急得睡不着觉。

　　6年前种的苹果树，好不容易迎来盛果期，没想到受疫情影响，销路出了问题。

　　刘海顺也没想到，突然有一天，有人告诉他，滞销的苹果他们全收了，价格按市场价走。“听到这个消息，我可是松了一口气。1000多公斤苹果如果砸在手里，去年一年就白干了。”刘海顺话语中带着感激。

　　收苹果的客商告诉刘海顺，他们是邢台市供销社派来的，专门帮果农解决卖果难。今年春天，为了保障贫困户收入不滑坡，邢台市供销社组织开展了“消费扶贫、携手同行”产销对接活动。

　　邢台市供销社调研员刘贞哲说，这些滞销的苹果被拉到“扶贫馆”的摊位上销售，没几天就卖完了。“扶贫馆”是邢台市供销社果品批发市场中的一块区域，占地4349平方米，有50多个摊位。

　　“‘扶贫馆’里卖的产品质量好、价格低，而且买这些货就是在扶贫，所以深受市民欢迎。”刘贞哲介绍说，截至目前，邢台市供销社累计销售滞销农产品15万斤，间接帮助了5000余户贫困户。

　　山货成“爆品”

　　“你们是会功夫么？”直播间里，一位刚进来的网友问道。在他的印象中，开核桃是需要工具的，但两位主播都是徒手开壳。

　　“我们大姚核桃的特点之一就是壳薄，用手轻轻一捏就开了。”云南省楚雄彝族自治州大姚县县长刘文跃介绍说。

　　4月25日，刘文跃做客拼多多直播间，为大姚核桃代言。一个小时的直播吸引了54万人观看，11多吨核桃销售一空。

　　这次售卖的核桃，绝大多数来自大姚县三台乡黄家湾村的贫困户。2019年7月，拼多多的“多多农园”项目落地黄家湾村，大姚彝王核桃专业合作社随后成立，杞沅聪当了合作社负责人。

　　今年31岁的杞沅聪此前一直追随父辈，做传统经销生意：从农户手里收取核桃，然后再去找渠道销售。因为没有稳定的销售渠道，杞沅聪吃了不少亏。最严重的一次，杞沅聪误判了市场需求，囤货太多，一下子亏了七八十万元。

　　大姚彝王核桃专业合作社成立后，网店很快上线了。在合作社里，杞沅聪经常一边招呼来送核桃的乡亲，一边留意着电脑屏幕上的信息，及时回复买家的咨询。“哒、哒、哒……”伴随清脆的键盘和鼠标敲击声，一笔笔订单完成了。

　　半年多时间，杞沅聪带领不少贫困户脱了贫。“社员王成兴，去年种植了50多亩核桃，光是卖核桃到合作社就收入了两万多元。”杞沅聪说。

(责编：杨曦、孙阳)
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