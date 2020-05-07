原标题：促投资扩消费多“箭”齐发 地方稳经济再加码

31省份经济“一季报”近日悉数出炉，受疫情影响，除西藏外30省份一季度GDP均出现同比下滑，不过积极因素正在累积，地方主要经济指标已出现回升势头。与此同时，新动能也在加速崛起，稳住了经济运行基本盘。

值得一提的是，近期，地方在密集开会研判经济形势，并加快谋划出台稳经济新政。记者注意到，全力扩内需仍是各地施策重中之重，促投资、扩消费、打造新经济增长点等多箭齐发，一系列“超常规”“强有力”举措将陆续落地，确保完成全年经济目标。

地方经济成绩单彰显韧性

地方密集出炉的一季度经济成绩单显示，尽管大部分地方一季度GDP增速同比下滑，但在疫情冲击下普遍表现出较强的经济韧性。

从经济总量看，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川六省份GDP超万亿元。其中广东、江苏分别达到22518.67亿元和21002.8亿元。

从经济增速看，虽然大部分地方经济负增长，但经济增速低于全国水平（-6.8%）的省份仅有四省份。其中，包揽经济增速前10名的中西部省份展现出较强“抗跌力”。

积极因素也在加快累积。地方经济运行逐步恢复常态，部分经济指标降幅明显收窄。特别是新动能加速崛起为经济加快复苏注入活力。比如，四川一季度数字经济逆势飘红，实现20%以上的高速增长。山东一季度“四新”经济投资同比回升13.9个百分点。

在国务院日前召开的部分省市经济形势视频座谈会上，多个地方也反映，抗疫期间新动能加快成长，显示出经济的韧性。

“虽然各地因疫情冲击呈现经济增速普遍下滑态势。但在全球疫情防控形势严峻的环境下，能够取得这样的成绩实属不易。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，随着复工复产、复商复市的有序推进，各地经济活力正在恢复，经济增长逐步呈现良好势头。

硬核举措集中“上线”

5月6日，武汉召开全市主动作为快干实干奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利动员大会，会上同时发布《关于进一步优化营商环境的意见》。“五一”小长假后第一天，武汉吹响了稳经济集结号。

这只是一个缩影。近段时间，特别是地方经济一季报出炉前后，地方密集开会研判经济形势，释放更大力度稳经济的强烈信号。

比如，辽宁省召开新冠肺炎疫情防控指挥部（扩大）会议，听取一季度全省经济运行情况汇报，强调扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在常态化疫情防控中抓好经济运行，完成全年目标任务。江苏省召开一季度设区市发展改革委主任座谈会时强调，因时因势调整工作着力点和应对举措，推动经济运行全面加速、全面激活。

一系列稳经济新政也在紧锣密鼓出台。记者5月6日获悉，海南省委办公厅、省政府办公厅联合印发《关于进一步采取超常规举措确保完成全年经济目标的实施意见》，围绕投资、消费、招商引资等六领域提出43条超常规措施。

而从各地开会部署和新出政策来看，下一步稳经济基本脉络已清晰，确保完成全年经济目标成主线，全力扩内需仍是重中之重。

比如，投资方面，5月6日召开的湖北省新冠肺炎疫情防控工作指挥部第92场新闻发布会上，湖北省发展和改革委员会副主任潘幼成介绍，湖北省政府出台加快推进重大项目建设着力扩大有效投资的若干意见，就是要从战略和全局的高度把投资和项目建设看得更重，抓得更实。“我们已经按下了经济社会发展的重启键，还要按下有效投资的快进键，跑出项目建设的加速度。”

消费方面，甘肃省5月6日发布关于进一步促进消费扩大内需的实施意见和行动计划的通知。要求采取更加积极有效措施，挖掘城乡消费潜力，激发市场活力，扩大消费规模，提升消费水平，千方百计打造各层面消费新热点，形成消费拉动经济新的增长点，促进全省经济社会健康发展。

此外，在培育新经济增长点上，上海提出，聚焦在线新经济等新业态新模式，加快推进新基建、布局新产业、培育新消费、形成新动能。持续打造投资热点、培育发展亮点，加快形成新的经济增长极。

“国内疫情防控形势持续向好，各地复工复产稳步推进。二季度起经济运行大概率显著改善，但外需乏力问题短期仍难以克服。各地仍要以扩大投资和激发消费为工作重点，形成以消费拉动的良性循环；同时加快新基建，强化数字化、智能化转型，以提升全要素生产率。”林致远说。

需更大力度落实落细新政

在专家看来，当前国际国内经济形势依然严峻复杂，各地经济稳中求进仍面临较大压力，更大力度落实落细各类稳经济举措势在必行。

“当前制约经济加快恢复的主要矛盾从供给端转向需求端。下一阶段各地稳经济工作重点在于保市场主体，尤其是中小企业、民营企业和个体工商户，发力点在于刺激新消费。”万博新经济研究院副院长刘哲对《经济参考报》记者表示，要通过直接融资和间接融资持续补充企业流动性；进一步落实减税降费，对冲企业盈利压力；对于困难企业要加大员工工资、租房租金等成本端的补贴力度，缓解企业刚性成本，保就业保稳定。

“同时，通过产品和服务的价格补贴，尤其是针对智能手机、新能源汽车等新消费领域，加大补贴力度，激活居民的消费积极性，推动消费与供给同步复苏，打通供需的良性循环，进而推动经济稳步恢复。”刘哲说。

既要确保完成全年经济目标，还要聚焦服务于高质量发展的目标不动摇。国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东对《经济参考报》记者表示，各地以更大力度政策应对疫情冲击的同时，将紧紧围绕三条主线：一是千方百计扩大有效投资和提振消费；二是努力推动新型城镇化建设和城乡融合发展；三是大力完善要素市场化配置和提高政府治理能力。

“在这三条主线下，下一阶段各地既要推动传统基础设施投资，又要促进新型基础设施投资；既要着力恢复餐饮旅游等传统消费，又要大力鼓励在线办公和数字娱乐等新型消费；既要促进传统产业改造升级，又要扩大战略性新兴产业投资。各地将充分挖掘改革潜力和运用资本市场工具，优化土地、资金和劳动力等要素配置，最大程度地服务并推动实体经济发展。”

(责编：杨曦、孙阳)