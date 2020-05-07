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鑫荣懋集团携手中国女排

2020年05月07日10:44  来源：新华网
 
原标题：鑫荣懋集团携水果品牌佳沃牵手中国女排

　　5月6日，鑫荣懋集团携手中国女排正式宣布：鑫荣懋集团成为中国女排官方供应商，旗下水果品牌佳沃蓝莓、佳沃榴莲、佳沃香蕉成为中国女排官方水果品牌。这是水果企业首次牵手中国女排，完美诠释了鑫荣懋集团“知识、运动、向上向善”的品牌基调。

　　鑫荣懋集团长期聚焦于水果领域,曾荣获“新中国成立70周年70品牌”。目前，鑫荣懋集团服务5000余家商超门店、10000余家水果专卖店以及主流电商平台，每天分销过千吨高品质水果，为超过千万消费者提供新鲜安全的水果服务。依托集团在水果全产业链的资源与优势，鑫荣懋大力实施鑫果兴农战略，助力果农脱贫致富，助力乡村振兴大计。旗下佳沃蓝莓、佳沃榴莲、佳沃香蕉更以优良的品质、鲜明的形象，在中国市场占有率领先，成为深受消费者喜爱的水果品牌。

　　中国女排一路拼搏四十载，十次荣膺世界排球“三大赛”冠军。这既有天生的强大运动基因，更离不开后天的拼搏挑战。即使战绩屡有浮沉，精神却从未沉沦，中国女排始终无惧挑战，在赛场上展现了祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败的精神面貌。

　　水果是天生佳品，是人类最早的主食之一，经过后天的悉心培养、努力生长，成为天然能量的健康来源，助力人们更好迎接挑战。以天生佳品新鲜水果助力中国女排再攀高峰，正是鑫荣懋集团与中国女排的合作初衷。基于同样的拼搏精神——“不负天生、无惧挑战”，中国女排与鑫荣懋集团成功牵手，双方将在品牌推广、果业赋能等方面展开更广泛的深度合作。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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