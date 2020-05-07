海关总署：我国前4个月进出口9.07万亿元 4月份出口增长8.2%

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）5月7日，海关总署发布数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。按美元计价，前4个月，我国进出口总值1.3万亿美元，下降7.5%。其中，出口6782.8亿美元，下降9%；进口6200.5亿美元，下降5.9%；贸易顺差582.3亿美元，减少32.6%。

4月份，我国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%；其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。按美元计价，4月份我国外贸进出口3552.2亿美元，下降5%；其中，出口2002.8亿美元，增长3.5%；进口1549.4亿美元，下降14.2%；贸易顺差453.4亿美元，增加2.5倍。

一般贸易进出口比重提升。前4个月，我国一般贸易进出口5.43万亿元，下降4.6%，占我外贸总值的59.8%，比去年同期提升0.2个百分点。其中，出口2.77万亿元，下降6.3%；进口2.66万亿元，下降2.7%。同期，加工贸易进出口2.18万亿元，下降8.4%。其中，出口1.35万亿元，下降10.9%；进口8333亿元，下降4.2%。此外，我国以保税物流方式进出口1.11万亿元，增长0.2%，占我外贸总值的12.2%。其中，出口3591.1亿元，增长1.9%；进口7462.6亿元，下降0.6%。

对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。前4个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.35万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的14.9%。其中，我对东盟出口7409亿元，增长3.9%；自东盟进口6085.1亿元，增长8%；对东盟贸易顺差1323.9亿元，减少11.5%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.23万亿元，下降6.5%，占我外贸总值的13.6%。其中，我对欧盟出口7190.1亿元，下降6.6%；自欧盟进口5155.6亿元，下降6.4%；对欧盟贸易顺差2034.5亿元，减少7.1%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为9584.6亿元，下降12.8%，占我外贸总值的10.6%。其中，我对美国出口7022.8亿元，下降15.9%；自美国进口2561.8亿元，下降3%；对美贸易顺差4461亿元，减少21.9%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为6656.8亿元，下降2.1%，占我外贸总值的7.3%。其中，对日本出口3028.6亿元，下降2.2%；自日本进口3628.2亿元，下降2%；对日贸易逆差599.6亿元，减少1%。同期，我对“一带一路”沿线国家合计进出口2.76万亿元，增长0.9%，占我外贸总值的30.4%，比重提升1.7个百分点。

民营企业进出口增长、比重提升。前4个月，民营企业进出口3.92万亿元，增长0.5%，占我外贸总值的43.2%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口2.45万亿元，下降2.7%，占出口总值的51.7%；进口1.47万亿元，增长6.5%，占进口总值的33.8%。同期，外商投资企业进出口3.6万亿元，下降7.2%，占我外贸总值的39.6%。其中，出口1.81万亿元，下降10.7%；进口1.79万亿元，下降3.3%。此外，国有企业进出口1.52万亿元，下降10.9%，占我外贸总值的16.8%。其中，出口4691亿元，下降6.5%；进口1.05万亿元，下降12.8%。

机电产品和服装等出口下降，纺织品出口增长。前4个月，我国机电产品出口2.79万亿元，下降5.9%，占出口总值的58.8%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口3706.7亿元，下降6.6%；手机2153.8亿元，下降7.8%。同期，包括口罩在内的纺织品出口2613亿元，增长5.9%；服装2051亿元，下降20.2%；塑料制品1398.7亿元，下降0.4%；家具932.3亿元，下降15.7%；鞋靴674.3亿元，下降24.4%；玩具436.9亿元，下降13.5%；箱包404.3亿元，下降23.4%。此外，钢材出口2060.1万吨，减少11.7%；汽车（含底盘）31.9万辆，减少7.2%。

铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价涨跌互现。前4个月，我国进口铁矿砂3.6亿吨，增加5.4%，进口均价为每吨631.1元，上涨10%；原油1.7亿吨，增加1.7%，进口均价为每吨2906.7元，下跌8.9%；煤1.3亿吨，增加26.9%，进口均价为每吨510.1元，下跌4.9%；天然气3232.8万吨，增加1.5%，进口均价为每吨2702.5元，下跌15%；大豆2450.6万吨，增加0.5%，进口均价为每吨2798.4元，下跌2.8%；初级形状的塑料1122.5万吨，减少4.9%，进口均价为每吨9290.4元，下跌7.9%；成品油961.3万吨，减少21.3%，进口均价为每吨3486.8元，下跌5.5%；钢材418.4万吨，增加7.4%，进口均价为每吨7336.9元，下跌11.5%；未锻轧铜及铜材174.8万吨，增加10.4%，进口均价为每吨4.3万元，下跌4.7%。此外，机电产品进口1.88万亿元，下降0.3%；其中集成电路1605.4亿个，增加31.1%，价值6921.1亿元，增长14%；汽车（含底盘）23.8万辆，减少29.8%，价值796.9亿元，下降22.9%。

(责编：栗翘楚、孙阳)