五一期间800万家小店收入超去年

5月6日，支付宝发布了首份《中国小店经济五一报告》（以下简称报告），报告指出，在消费券发放和五一小长假的双重刺激下，中国上千万小店正在快速恢复元气，五一期间，800万个小店今年的收入已全面超过去年同期。

今年初，一场突如其来的疫情就打的所有人措手不及。疫情初期，不少小店门店客流清零，但也推动了小店在逆境中的进阶和蜕变。报告显示，消费券、网商贷、直播、外卖，这四大数字化经营手段已成小店复工新武器，其中支付宝消费券对小店生意拉动作用明显。

五一期间，在消费券刺激下，全国800多万小店实现逆风翻盘，单日收入超去年同期水平，其中500多万小店单日收入是去年五一的两倍以上。同比增长小店数量前十的城市为：广州、上海、温州、杭州、深圳、成都、郑州、重庆、北京、武汉。其中郑州凭借支付宝消费券强势带动消费，超过北京，成为北方第一。

在支付宝消费券的刺激下，4月下旬以来，平均每周有100万个体户、夫妻店等小商家在支付宝里申请收钱码，新开店或谋求数字化转型。

消费券还带动了小店夜经济的复苏。截至五一小长假，小店夜经济活跃度已恢复九成，热闹的宵夜摊又回来了。根据调研，小店也已切换“夜间模式”，近五成的小店表示近期营业时间有大幅度延长，超过10%的小店营业时间延长六个小时以上。

消费券助力“小店经济”全面回升的同时，也为小店数字化经营提供了更多新思路，也给小店接下来的发展提供了更多信心。杭州小碗盏的老板常德娴表示，“消费券给了我很大的启发，也让我迈出重要一步，那就是向线上多平台的数字化运营倾斜，我还希望能通过支付宝开展更多关于消费券的活动”。

调研显示，当前，虽然部分小店仍面临资金短缺、进货困难等难题，但仍有九成小店对接下来的经营有信心，超过半数的小店有扩大门面、增加预算的打算。另外，还有八成小店喊话支付宝，希望通过支付宝发放小店消费券、免排队券、小店跨店通用券等一系列特色消费券，进一步促进“小店经济”发展。（牛广文）

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