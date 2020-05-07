商务部：“五一”期间全国消费呈现积极回暖态势

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）“‘五一’期间全国市场人气明显回升，消费呈现积极回暖态势。”在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，5月1日-5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，同比下降6.7%。主要呈现以下特点：
一是促消活动丰富多样。各地全面落实“五一”期间疫情防控工作，通过举办购物节、发放消费券、开展让利促销、网络直播带货等各类促消费活动，努力集聚市场人气。上海“五五购物节”开展大规模促消费活动，重点监测商圈客流环比增长68.5%。
二是线上销售增长迅速。全国100余家电商企业踊跃参与商务部、工信部、国家邮政局等组织的第二届“双品网购节”，一些大型电商“五一”期间销售额同比增长30%以上。
三是商品销售较快反弹。“五一”期间，商务部重点监测零售企业家电、日用品、化妆品、服装日均销售额比清明假期分别增长71.1%、53.7%、38.8%和31.2%。
四是餐饮住宿业逐步复苏。据了解,“五一”期间，全国餐饮、住宿行业消费复苏指数比清明假期分别增长18.84个和15.25个百分点,消费规模已恢复至去年同期7成，比清明假期提升约2成。
五是生活必需品市场运行平稳。全国百家大型农副产品批发市场粳米、面粉、食用油日均批发价格比节前一周分别下降0.2%、0.2%和0.1%；猪肉、牛肉价格分别下降1.3%和0.2%，羊肉价格上涨0.3%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.0%和1.1%；30种蔬菜平均批发价格下降2.8%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】