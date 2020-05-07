人民网>>财经

商务部：“五一”期间全国消费呈现积极回暖态势

2020年05月07日17:17  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）“‘五一’期间全国市场人气明显回升，消费呈现积极回暖态势。”在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，5月1日-5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，同比下降6.7%。主要呈现以下特点：

一是促消活动丰富多样。各地全面落实“五一”期间疫情防控工作，通过举办购物节、发放消费券、开展让利促销、网络直播带货等各类促消费活动，努力集聚市场人气。上海“五五购物节”开展大规模促消费活动，重点监测商圈客流环比增长68.5%。

二是线上销售增长迅速。全国100余家电商企业踊跃参与商务部、工信部、国家邮政局等组织的第二届“双品网购节”，一些大型电商“五一”期间销售额同比增长30%以上。

三是商品销售较快反弹。“五一”期间，商务部重点监测零售企业家电、日用品、化妆品、服装日均销售额比清明假期分别增长71.1%、53.7%、38.8%和31.2%。

四是餐饮住宿业逐步复苏。据了解,“五一”期间，全国餐饮、住宿行业消费复苏指数比清明假期分别增长18.84个和15.25个百分点,消费规模已恢复至去年同期7成，比清明假期提升约2成。

五是生活必需品市场运行平稳。全国百家大型农副产品批发市场粳米、面粉、食用油日均批发价格比节前一周分别下降0.2%、0.2%和0.1%；猪肉、牛肉价格分别下降1.3%和0.2%，羊肉价格上涨0.3%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.0%和1.1%；30种蔬菜平均批发价格下降2.8%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved