商务部：“五一”期间全国消费呈现积极回暖态势

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）“‘五一’期间全国市场人气明显回升，消费呈现积极回暖态势。”在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，5月1日-5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，同比下降6.7%。主要呈现以下特点：

一是促消活动丰富多样。各地全面落实“五一”期间疫情防控工作，通过举办购物节、发放消费券、开展让利促销、网络直播带货等各类促消费活动，努力集聚市场人气。上海“五五购物节”开展大规模促消费活动，重点监测商圈客流环比增长68.5%。

二是线上销售增长迅速。全国100余家电商企业踊跃参与商务部、工信部、国家邮政局等组织的第二届“双品网购节”，一些大型电商“五一”期间销售额同比增长30%以上。

三是商品销售较快反弹。“五一”期间，商务部重点监测零售企业家电、日用品、化妆品、服装日均销售额比清明假期分别增长71.1%、53.7%、38.8%和31.2%。

四是餐饮住宿业逐步复苏。据了解,“五一”期间，全国餐饮、住宿行业消费复苏指数比清明假期分别增长18.84个和15.25个百分点,消费规模已恢复至去年同期7成，比清明假期提升约2成。

五是生活必需品市场运行平稳。全国百家大型农副产品批发市场粳米、面粉、食用油日均批发价格比节前一周分别下降0.2%、0.2%和0.1%；猪肉、牛肉价格分别下降1.3%和0.2%，羊肉价格上涨0.3%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降1.0%和1.1%；30种蔬菜平均批发价格下降2.8%。

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