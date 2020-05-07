商务部：支持企业出口转内销 进一步稳定畅通国际物流供应链

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）“今天海关公布数据，如何评价4月份的外贸进出口情况？大量外贸企业反映存在新订单锐减的情况，这是否意味着后期中国外贸将面临更严峻的挑战？”在今天召开的商务部例行新闻发布会上，一位记者抛出这样一个问题。

“要充分估计疫情的困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，进一步做好稳外贸工作。”商务部新闻发言人高峰表示，商务部将按照党中央、国务院决策部署，发挥外贸外资协调机制作用，重点支持企业开拓国际市场、帮助企业更好地完成在手订单，获取新订单，应对国际疫情影响。

一是更加精准帮扶企业。多种渠道、多种方式及时了解外贸企业订单变化情况，既关注龙头外贸企业的发展变化，遇到的问题，同时更要关注广大中小微企业面临的困难，及时研究推动出台更加精准的帮扶举措。

二是进一步发挥线上作用。积极筹备办好第127届网上广交会。指导各地打造线上展会平台，促进线上线下办展融合发展，培育线上品牌展会。

三是支持企业出口转内销。进一步扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围，加快完善相关信息服务，提升“同线同标同质”公共品牌影响力和知名度。进一步优化政府公共服务，帮助外贸企业破解内销难题，开拓内销渠道，提升内销能力，为国内市场提供多样化选择。

四是进一步稳定畅通国际物流供应链。充分发挥国际物流工作专班作用，及时帮助外贸企业解决具体运输困难。搭建信息化平台，实现国际物流供需高效对接，持续优化提高国际航空货运能力。

五是加强贸易促进服务。支持地方、行业组织、贸促机构用好公共服务平台，为企业提供更多信息、法律、政策解读等方面的服务，帮助企业参加各类境内外贸易促进活动。

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