商务部：我国防疫物资出口规模持续增长

人民网北京5月7日电 （栗翘楚）近期有美国媒体报道称，中国大量囤积医疗物资，并限制医疗物资出口，影响了美国和世界抗击疫情的行动。在今天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰回应：“防疫物资质量直接关乎世界各国人民的生命健康。中国本着对各国人民生命健康高度负责的主动担当，一方面设法满足国际社会对防疫物资持续增加的需求；另一方面不断强化质量监控，规范出口市场秩序，把合格的防疫物资提供给国际市场，积极支持各国抗击疫情。”

高峰介绍，为严把出口质量关，更有效支持国际社会抗击疫情，3月31日，商务部、海关总署、药监局联合发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》（2020年第5号），着力加强医用口罩等5类医疗物资出口质量监管；4月25日，商务部、海关总署、市场监管总局联合发布《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》（2020年第12号），重点强化非医用口罩出口质量监管。公告实施以来，得到国内业界的广泛支持和国外进口商的普遍欢迎。相关部门协同配合、严格执法，有力规范了出口秩序。在保障国内防控和复工复产需求的基础上，我国防疫物资出口规模持续扩大，有效支持了全球抗击疫情。

一是防疫物资出口规模持续增长。根据商务部统计，3月1日—5月6日，中国通过市场化采购方式，已经向194个国家和地区出口了防疫物资。其中77个国家和地区政府、6个国际组织通过官方渠道与我签署了216批次医疗物资商业采购合同；71个国家和地区政府、8个国际组织正与我企业开展128批次商业采购洽谈。根据海关统计，自4月1日以来，我国防疫物资出口呈明显增长态势。

二是防疫物资出口渠道完全畅通。商务部与相关部门密切协作、严格监管，一批质量既不符合中国标准、也不符合国外标准的产品无法出口，但产品质量符合中国标准或国外标准的防疫物资出口渠道完全畅通。截至5月6日，中国药监局公布的取得我国医疗器械产品注册证书的生产企业3773家。商务部、市场监管总局指导中国医药保健品进出口商会审核确认并发布了6批次共347家取得国外标准认证或注册的生产企业清单，其中医疗物资（包括医用口罩）生产企业279家、非医用口罩生产企业68家。

三是加大违法违规查处力度。商务部与相关部门密切协作，依法严厉打击假冒伪劣行为。4月中下旬，商务部派出工作组赴广东等10省市，指导地方落实属地责任，强化质量监管；暂停或停止北京、上海、深圳等地5家企业防疫用品出口，有关部门和地方政府正在依法深入调查处理。公安部、海关总署、市场监管总局、药监局等执法部门加大违法案件查处力度，公布了一批国内市场查处的非医用口罩质量不合格产品和企业清单。

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