支付宝数据显示：800万家小店五一收入超去年

手机接单、送货，通过蔬菜上线外卖平台，北京众多蔬菜店生意做得有声有色；在店门口打出“本店支持消费券”的招牌，杭州小吃“小碗盏”五一节生意不仅恢复如常，还逆势增长3成；30天执着跑了30家银行，武汉一宠物食品店用“无接触贷款”为自己接到46万救命钱……最近，全国各地的小店都在“花式”自救，重启活力。支付宝的最新数据显示，五一期间，有800万小店收入已全面超过去年同期，数字化程度越高，复工复产情况越好。

2019年12月，支付宝首次测算出了“小店经济”体量：中国小店数量约为1亿，包含网店、街边小店、路边小摊等，他们带动3亿就业，撑起了经济“半边天“。

然而，一场突如其来的疫情让所有人措手不及。疫情初期，不少小店门店客流清零，据商务部统计，全国有6000多万小店的经营面临困难。

如何帮助量大面广的小店恢复活力，成为稳就业和保民生的一道“考题”。近期，多部委频繁关注小店经济，而在谈到如何保住小店时，除了财税、社保、金融政策等相关方面的举措外，“数字化”帮助小店自身增加“抗冻”能力也成为共识。

在3月18日的国务院联防联控机制新闻发布会上，商务部消费促进司负责人王斌介绍，要支持电商平台创新服务模式，鼓励实体零售业数字化转型，推进线上线下深度融合，促进消费在新业态、新模式、新场景的普及应用，支持中心城市做强首店经济和首发经济，促进小店经济的发展。一周后的国新办深化“放管服”改革、推进“互联网+”行动、促进“双创”支持扩大就业有关情况发布会上，发改委技术司司长又特别提到，这次疫情会让各行业各领域数字化转型步伐大大加快。

3月以来，始于江浙的支付宝消费券，火速铺向全国各地，30天内落地50个城市，超过9成受益商家为小店。中国小店生意回暖的热力图也亮起来了，超千万中小商家在这场消费券接力赛中得到了“精准滴灌”，开启春耕。

在支付宝消费券的刺激下，4月下旬以来，平均每周有100万个体户、夫妻店等小商家在支付宝里申请收钱码，新开店或谋求数字化转型。

五一小长假期间，广州、上海、温州、杭州、深圳、成都、郑州、重庆、北京、武汉小店实现同比增长。

无接触贷款也成为金融资源位小店精准“输血”的有效手段。3月5日，网商银行与全国工商联正式发起“无接触贷款”助微计划，100家银行迅速响应，全力支持全国约1000万家小微企业、个体工商户及农户等复工复产。

武汉一家宠物食品店老板田良，过去30天跑遍了30家银行，银行也想帮他，也有扶持政策，但有的因为网点关门没办法面签、有的因为小店封城期间没有流水无法评估额度，最终都落不下去，只有一家银行成功贷给他6万块。最后他通过无接触贷款，顺利借到了46万，及时保住了生意。（夏晓伦）

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