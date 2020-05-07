赣深客专跨龙河高速及京九铁路特大桥成功转体

4月30日5点10分，由中铁三局赣深客专（江西段）4标项目经理部承建的跨龙河高速及京九铁路特大桥成功完成转体施工。

特大桥成功转体

这次转体是赣深客专江西段4标全面复工之后实现的第一个重大工程节点，较原施工组织计划提前一个月打通全线架梁通道，为后续无砟轨道及铺轨施工扫清“拦路虎”。

中铁三局担负赣深客专（江西段）4标段32.638公里的施工任务。主要工程量有路基4.38公里，桥梁34座，隧道14座，制架梁288孔以及标段相应无砟轨道和全线267公里铺轨工程。其中，跨龙河高速及京九铁路特大桥位于赣州市龙南县关西镇，全长746.38米，转体连续梁采用（48+80+48）m连续梁跨越京九铁路，为全线重点控制性工程。

在转体桥的下方，是我国最繁忙的铁路大动脉之一——京九铁路，车流密集时段，每8至10分钟就有一趟列车通过，对转体桥施工和安全管控带来极大挑战。为确保施工安全，最大限度减少桥梁施工对既有线运营的影响，施工采用“先建后转再合龙”的方法。即：梁部施工分为悬臂施工和转体施工两部分，首先在京九铁路两侧平行铁路方向按照悬臂浇筑法完成两个主墩施工和除合龙段之外的梁体浇筑施工，再利用预设的转动系统进行平转，转体角度38°，转体重量共6700吨，转体长度78m，转体完成后采用“吊架法”完成梁体合龙施工。

转体梁精准对接

为确保转体桥成功转体，项目部制定了《跨龙河高速及京九铁路特大桥（48+80+48）m连续梁（转体）专项施工方案》，并采用BIM技术进行碰撞检查、数据测算和转体模拟，确保各项指标均符合转体要求。在此基础上，提前进行8°试转，测试并取得启动牵引力、转动牵引力、转体速度、转体时间等一系列转体数据和技术参数，保证转体施工在既定天窗点安全、准时、精确就位。

下一步，项目部将继续坚持疫情防控和施工生产两手抓、两手硬，对施工组织方案进行再优化，对生产资源进行再配置，全面掀起大干高潮，保持连续奋战状态，努力把受疫情影响耽误的进度抢回来，全力确保架梁、无砟轨道及铺轨等各项阶段性目标实现。

转体完成后京九铁路恢复通车

赣深客专为京九高铁的最南段，北起江西省赣州市赣州西站，南至广东省深圳市深圳北站，是中国“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，设计时速每小时350公里。赣深客专建成后，赣州至深圳的列车运行时间将由目前的近7个小时缩短为2个小时，对完善区域路网布局、缓解京九铁路运能紧张，发挥粤港澳大湾区辐射带动作用，落实“赣闽粤原中央苏区振兴发展规划”战略具有重大意义。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)