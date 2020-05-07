“科改示范企业”名单公布 交通领域企业占比超10%

近日，国务院国资委正式发布“科改示范企业”名单，204家中央企业和地方国有企业的科技型子企业将于2020—2025年间实施“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”(以下简称“科改示范行动”)。这预示着国有科技型企业改革将迎来一波高潮。
“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程，共选取了200余户改革创新紧迫性较强的国有科技型企业，在切实加强党对国有企业的全面领导、坚决防止国有资产流失的前提下，按照高质量发展要求，进一步推动深化市场化改革，重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面探索创新、取得突破，打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。
此次上榜企业中交通领域相关企业占比超过10%，其中中国船舶、中国民航、中国交通建设集团、中国铁路通信信号集团有限公司等大型央企国企上榜接近80%，地方国有企业占比20%，湖北交投智能检测股份有限公司、黑龙江省交投千方科技有限公司也在榜。
中国铁路通信信号集团入选企业卡斯柯表示，入选“科改示范行动”是对公司改革创新能力的充分肯定，将以“建设轨道交通信号系统领域具有全球竞争力的世界一流企业，支撑交通强国建设”为目标，采取完善公司治理体制机制、市场化选人用人机制改革、市场化激励约束机制改革、科技创新与转化改革、党建系统深化改革五大方面的改革措施，加快改革步伐，保障发展动力，在改革发展的道路上不断创新，努力打造“科改示范行动”标杆企业，为我国轨道交通发展建设添砖加瓦。
黑龙江省交投信息科技有限责任公司董事长齐志刚介绍，交投千方将抓住新基建机遇，基于对行业的深刻理解，依托龙江交投集团雄厚的资本和落地资源和千方科技领先的大数据、人工智能、云计算等优势，打造黑龙江综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通为一体的交通运输体系，助力“数字龙江”建设，为科技企业创新发展发挥示范作用。
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