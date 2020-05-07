小桔租车7城开通长租服务

继去年10月杭州率先开启长租业务后，近日，小桔车服旗下小桔租车宣布在广州、深圳、东莞、南京、厦门、成都继续开通该业务。在以上7个城市，小桔租车都可提供1个月、6个月、12个月租期的长租用车服务，租期内包含基础保险、维修、保养的费用，但车辆不得用于经营性服务。

用户可通过滴滴出行App-小桔租车在线完成选车和支付，支付完成后，即可在小桔租车门店取还车辆。疫情期间，所有车辆将进行全面消毒，并静置通风换气，以保障用车安全。

目前，小桔租车平台长租车型既包括高性价比的奇瑞EQ1，月租金最低可达899元/月，也包括小鹏-G3等科技感十足的热门新款车型，部分城市最低2599元/月即可进行尝鲜体验，而对于家庭出行、商务出行场景，也有多款三厢轿车方案可选择。主流车型月租金价格大部分在2000元左右，平均每日租金仅需几十元，相比短租平台的同款车型，总价格便宜近60%。而车辆的保险、保养、维修、充电、加油都可以通过小桔车服旗下小桔养车、小桔加油、小桔充电来完成。

小桔租车总经理刘杨表示，长租模式将是未来拥车的新趋势。用户不必投入高额的资金去拥有一辆车，但不论在哪座城市、什么时间，当用户需要自驾出行的时候，都可以有一辆车供他使用，同时不必操心养车的一系列问题。小桔租车希望能够携手产业链上下游合作伙伴，为用户提供这样的一站式用车服务。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)